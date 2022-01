BELLA UNION

152 casos activos

Cecoed y salud exhorta a seguir con las medidas preventivas y vacunarse-

Desde el CECOED y Dirección Departamental de Salud de Artigas se señala que no corresponde tomar medidas restrictivas, dado que la sepa ómicron es muy contagiosa pero tiene cero letalidad.

Actualmente son 152 casos activos en el departamento (la mayoría de los pacientes de Bella Unión) y ni un paciente ingresado a CTI. En los pacientes vacunados el cuadro es leve, de 3 a 5 días.

Así mismo se exhorta a la población continuar con las medidas preventivas y vacunarse con la tercera dosis.

La situación está siendo monitoreada permanentemente por las autoridades sanitarias y en caso de un escenario diferente a futuro, se estarían aplicando las medidas correspondientes.

Medidas preventivas

La vida diaria es la normal.-No hay restricciones de ninguna índole en Bella Unión y el departamento.-Playas, costas, ríos, plazas, parques , jardines, todo funcionando sin restricciones de ninguna índole.-Si hemos observado por estas horas en la ciudad un mayor uso en la vía pública de tapabocas, lo que se había dejado de usar, salvo cuando se iba a ingresar a una oficina o comercio .-Esta variante africana esta resultando ser por demás contagiosa pero felizmente sin poder destructivo.- Llega en un momento de elevada vacunación y contagia a vacunados y no vacunados.-Dada la defensa de las vacunas y teniendo en cuenta que no ataca los pulmones como si lo hacía de forma terrible la P 1 de Manaos, es que no están existiendo pese al elevado contagio, casos graves que ameriten sala covid o CTI.- Bella Unión sigue siendo el lugar del departamento con mayor número de contagios .-Hasta ayer teníamos 152 casos activos en todo el departamento, siendo la mayoría de Bella Unión .-Hay muchas personas en cuarentena, esperando los resultados.- Ello lo sabemos por vecinos y familiares pero a nivel de la departamental de salud ya no se manejan números de cuarentenados .-En Barra do Quaraí hasta la pasada joranda habían 20 casos activos

Hurtan motocicleta

Se recepcionó denuncia en Seccional Séptima de Bella Unión de hurto de una motocicleta marca Winner, modelo Street, 125 cc, de color roja, matricula GAU-495, desde el interior del domiclilio de la victima, ubicado en calle Dr. Pedro Acosta.- El o los autores ingresaron por el costado de la finca sin causar daños.- La moto tenía ambas ruedas pinchadas,. Se investiga.-

Hurto en finca de ramal 3-30

Se recibió denuncia en Seccional Séptima de Bella Unión , de hurto desde el interior de una finca ubicada en el ramal 3-30 kilometro 3 + 500 metros, de un televisor 32 pulgadas LED marca TELEFUNKEN, de color negro, una motosierra color naranja , una amoladora grande y herramientas varias.- El hecho ocurrió mediante el forzamiento de la puerta que da al frente de la finca.-Concurrió Policia Cientifica.-

Hurto finca de coronado

Mediante comunicación telefónica recibida en Seccional Séptima de Bella Unión de parte de un masculino de 62 años de edad, quien solicitó presencia policial en su propiedad de calle continuación Joaquín Suarez, paraje Coronado,por un hurto.- La policía concurrió al lugar y según manifestaciones de la víctima constató la falta de una bomba de agua sumergible de acero inoxidable marca Gianni , una batería Heliar de 150 amperes, un par de championes, una mochila blanca y una azada de 20 centímetros.-Se realizó relevamiento fotográfico.-

Siete meses de prisión

Con relación a hurto en finca del barrio 6 de mayo ocurrido el 6/10/2021 y hurto en interior de vehículo ocurrido el 25/11/2021,, la policía pudo establecer que determinado masculino poseedor de antecedentes judiciales no sería ajeno a los hechos.- Mediante allanamiento a una finca ubicada en calle Joaquín Suarez , se logró la detención del sospechoso quien ingresó en calidad de detenido por orden fiscal.-Culminada la instancia , el Sr. Juez Letrado a solicitud de proceso abreviado por parte de fiscalía por sentencia condenó a J.A.P.C. como autor penalmente responsable de » Un delito de receptación agravado «, a la pena de 7 meses de prisión con descuento del tiempo de la detención sufrido y de su cargo las accesorias de rigor.-

