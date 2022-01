JORNADAS DE BOCHORNO ¿ CUAL TEMPERATURA MÁXIMA «

Estamos atravesando jornadas de bochorno en cuanto al tiempo atmosférico.- Día y noche con con elevadas temperaturas.- Lo lamentable de esta realidad es que en Bella Unión no tengamos un termómetro oficial de máximas perteneciente al INUMET .- Una cosa es que los productores señalen que para el norte se prevé una temperatura máxima que podría oscilar en determinados grados centígrados y otra muy distinta es el tener el instrumento que realmente esté indicado el valor real .- Igual sucede con los innumerables servicios privados de predicciones meteorológicas que abundan en las redes sociales pero que carecen , en el caso de este norte de triple frontera de un termómetro oficial convencional.- Se podrá predecir que para este 31 de diciembre la máxima en el norte llegará a los 40 º C.- Una cifra basada en determinados cálculos matemáticos pero que no deja de ser una predicción , que puede o no cumplirse.-Muy distinto es tener al alcance de la sociedad un instrumento oficial como lo supo tener Bella Unión por más de 30 años , que brindaba los 365 días del año la temperaturas máximas y mínimas.-

DISPARA EL COVID EN NUESTRO DEPARTAMENTO

Se trata de la tercera ola de casos covid .-Los casos aumentaron en cuestión de horas ante la circulación de la variante ómicron, la que los científicos advierten de su gran poder de contagio.-

-CASOS ACTIVOS EN EL DEPARTAMENTO (30/12/2021)——————–25

-CASOS ACTIVOS EN CIUDAD DE ARTIGAS————————————17

-CASOS ACTIVOS EN BELLA UNIÓN———————————————–7

-CASOS ACTIVOS EN TOMÁS GOMENSORO———————————–1

ALERTA EN LA FRONTERA- CRECEN DE FORMA PREOCUPANTE LOS CASOS EN BARRA DO QUARAÍ

De tener cero activos al día siguiente habían 4 casos y a las 48 horas ya sumaban 17 los casos activos de covid en la fronteriza ciudad de Barra do Quaraí.-Realmente una cifra elevada si comparamos su población con la de Bella Unión.-Por estos días el aumento comercial incrementa en la Barra con presencia de uruguayos, los que deberán extremar los cuidados, usando alcohol en gel y tapabocas .-

GRANDES AUSENTES EN EL VENIDERO TORNEO DEL LITORAL

Sin Soriano, pero más que nada el clásico Salto-Paysandú, la venidera Copa Nacional de Selecciones de la OFI no será la misma de antaño .- La liga de Artigas que en un principio no iba a participar , luego confirmó su participación en la edición 2022.-Por el Litoral Norte y Litoral, estarán participando 7 ligas.- Cuatro son capitales y tres interiores.-

LITORAL NORTE -SERIE A

Participan: RIVERA – TACUAREMBÓ-TRANQUERAS.-

LITORAL -SERIE B

Participan; RÍO NEGRO -ARTIGAS-LIGA AGRARIA-BELLA UNIÓN.-

SISTEMA DE DISPUTA

Cada serie juega partidos ida y vuelta.- Clasifican los dos primeros de cada serie.-

SEMIFINALES

Juega el 1º de la A con el 2º de la B , y el 1º de la B con el 2º de la A.- Serán partidos ida y vuelta .- Los ganadores juegan dos finales ( ida y vuelta )

El 18º campeonato de selecciones estará dando inicio el 5 de febrero de 2022.-

Asumió Fabiana García como alcaldesa en el municipio de Bella Unión

Alcaldesa Fabiana García (a la izquierda de la imagen) acompañada de su hermana Alejandra, quien es edil titular en la Junta Departamental de Artigas.