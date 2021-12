Asume hoy por primera vez una Alcaldesa al frente del Municipio de Bella Unión

Para ella en lo personal y para la sociedad de Bella Unión , el de hoy 30 de diciembre de 2021 , significará un día histórico en materia del gobierno local .-Por primera vez desde que funciona en el país el » tercer nivel de gobierno » una femenina estará asumiendo el relevante cargo de alcaldesa.-Más allá que será por pocos días, no deja de ser un hecho de relevancia.-Ante licencia del alcalde , asume en esta jornada la empresaria y dirigente nacionalista Fabiana García Moreira ( casada, un hijo) por 15 días.-Fabiana es hija del empresario propietario de Multimedios Scorpios y ex diputado Prof. Luis Garcia .-A nuestra estimada y querida amiga desde esta corresponsalía de EL PUEBLO los deseos de una feliz gestión más allá del lapso de tiempo a desempeñarse en el cargo.-Significara´ su primera gran experiencia en la administración pública .-

Autor de hurto de motocicleta a prisión por 14 meses

Referente a denuncia de hurto de una motocicleta BACCIO PX 110, ocurrida el pasado día

sábado 25 del corriente mes , siendo perseguido el autor por una persona en un vehículo y detenido por la Policía de Bella Unión

fue recuperado el birrodado e identificado el autor del ilícito, quien asumió la autoría del hecho.

En la forma dispuesta por la Sra. Fiscal Letrado Adscripta de Primer Turno de Bella Unión,

el detenido fue conducido a Sede Fiscal y posteriormente a Sede Judicial, donde culminada la

instancia, se recibió Oficio proveniente del Juzgado Letrado de Primera Instancia de Primer Turno

de Bella Unión, donde el Sr. Juez dispuso formalizar la investigación respecto del imputado de

iniciales S.L.V.A. de 25 años de edad y por sentencia lo condenó como autor penalmente

responsable de» Dos delitos de hurto especialmente agravado, en régimen de reiteración real » , a

la pena de 14 meses de prisión de cumplimiento efectivo, con descuento de la detención sufrida

y de su cargo las accesorias legales de rigor.

Aumentan Casos Covid En Bella Unión y Barra do Quaraí

Llegó lo tan temible .-Ya se ha confirmado que circula en el país la variante Ómicron del virus SARS- CoV-2.- El mundo todo en alerta máximo.-Bella Unión por tanto no iba a estar al margen .-Quiera Dios que no venga para hacer estragos.-Los países vecinos, Brasil y Argentina con casos que alarman .-En Barra do Quaraí, saltaron en horas 4 casos.-Felizmente un buen porcentaje de la población tiene dos y tres dosis de la vacuna , lo que en definitiva provoca estar más protegidos.-En nuestro departamento, los dedos de las manos sobraban para contar los casos activos.-Ya este miercoles 29 no sobraba ningún dedo.-

-CASOS ACTIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE ARTIGAS————————10

-CASOS ACTIVOS EN CIUDAD DE ARTIGAS————————————6

-CASOS ACTIVOS EN BELLA UNIÓN——————————————–4

FALLECIDOS EN BELLA UNIÓN(DESDE EL 13/03/2020)————————52

CRECE EN BARRA DO QUARAÍ

Tras permanecer varias semanas sin casos activos de covid, el virus volvió con fuerza a la vecina localidad brasileña de Barra do Quaraí .-En tan solo 24 horas se constataron 4 casos activos y hay sospechas de nuevos infectados.-A la hora de efectuar las tradicionales compras del otro lado del «puente sin nombre » , se deberá al igual que lo hacemos en Bella Unión extremar los cuidados, usando alcohol en gel y tapaboca.-

-CASOS ACTIVOS EN BARRA DO QUARAÍ————————————4

-FALLECIDOS EN LA BARRA ( DESDE EL 13/03/2020)————————-12

Una «Roja » que se metió en el corazón del fútbol cañero

Este 22 de diciembre se cumplieron 46 años del primer campeonato logrado por la Liga Regional de Bella Unión en el torneo de la Confederación de Ligas de Fútbol del Río Uruguay. ( 1975-2021).-Una Confederación que fue furor en su época.-Aglutinaba ligas de varios departamentos del Litoral.-Fue fundada en 1971.-La selección de Bella Unión en 1975 logró su primer título, el que ha quedado grabado a fuego en la memoria de los deportistas locales .- Posteriormente ganó 10 campeonatos más pero aquel primero fue y será por siempre el más recordado.-De los archivos de esta corresponsalía para recordar que la final fue ante la poderosa selección de Young, En aquel entonces al frente de la conducción de la Liga estaban como dirigentes: José Salsamendi, Julio de María, Luis Yemini y Rubén Prats.- El plantel campeón lo integraban; Luis Larrosa, Edgar Arbiza, Juan Acosta, Ruben Gonzalez, Miguel Hugo Sosa, Hugo Meza, Ariel Arbiza, Miguel Guedes, Edi Castillo , Nelson Olivera, Héctor Meza, Miguel Gonzalez, Omar Jardim , Euclides Rodriguez, Ramón Olivera, Ramón Rodriguez, Artigas Silva, Héctor Cardozo, Juan Carlos De Cuadro.- DT ; Jorge Barreneche .-Colaboradores ; Enrique Silva , Clementino Sosa, Joaquín Bastos, Gilberto Maidana.-

HURTO Y DAÑOS EN PREDIO DE BALTASAR BRUM

En Seccional Octava de Baltasar Brum se recepcionó por parte de un capataz de un establecimiento ubicado en camino SARANDÍ , manifestando que desconocidos habían hurtado una llave aisladora doble que enciende la bomba de agua y los paneles solares provocando además daños en los cables de los mencionados paneles.-Fue enterada la Sra,Fiscal de Bella Unión quien dispuso averiguaciones.-