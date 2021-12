Bella Unión

ENTRE LOS INSTRUMENTOS DE UNA ORQUESTA IBA UN CONTRABANDO

Como consecuencia de una investigación a cargo de la Brigada Departamental Antidrogas de Artigas, se identificó un vehículo que circulaba por ruta 30 hacia el sur y que podría transportar mercadería en infracción aduanera.

En un operativo realizado en el kilómetro 200 de ruta 30 se detuvo una camioneta para inspección e identificación de sus ocupantes.

Dentro del vehículo fueron ubicados equipos de música y varias cajas con contrabando. Los policías revisaron dentro de los parlantes y encontraron 750 cartones de cigarrillos y diez cajas de pasta de diente y enjuagues bucales.

En ese momento, el conductor manifestó que era músico y que se dirigía a la localidad de Tala a participar en un evento y que la mercadería incautada es de uno de los ocupantes del auto.

El indagado asumió la responsabilidad por la mercadería, la que compró en la ciudad de Quaraí a través de un intermediario y debía entregarla en Montevideo. Por el traslado había cobrado 20.000 pesos, al igual que el conductor y propietario del vehículo.

Por orden de la Fiscal departamental de Artigas de 1° Turno los hombres fueron detenidos y los demás ocupantes del vehículo, la pareja de uno de los indagados y sus tres hijos menores de edad, fueron puestos en libertad.

Al igual que la mercadería, el vehículo y los seis celulares de los ocupantes del auto, también fueron incautados los equipos de música: cuatro parlantes, tres cajas doble Tiway, un teclado, una batería eléctrica, un teclado sintetizador, un bajo, una consola, una potencia, dos laptop, micrófonos, cables y accesorios de conexión.

La Dirección Nacional de Aduanas evaluó lo decomisado en 1.223.400 pesos uruguayos

Las actuaciones continuaron con la inspección de una chacra donde se presume se cargó la mercadería, incautándose una escopeta calibre 28. También se allanó la casa de uno de los detenidos donde se hallaron diez cajas con 99 kits de pastas de dientes y enjuagues bucales.

El responsable de la mercadería fue condenado como autor de un delito de contrabando a la pena de doce meses de prisión que se sustituye por libertad a prueba, al tiempo que el conductor de la camioneta fue condenado como autor de un delito de encubrimiento y deberá cumplir una pena de cinco meses de libertad a prueba.

HURTO Y DAÑOS EN INTERIOR DE PREDIO RURAL DE BRUM

Se recepcionó denuncia en Seccional Octava de Baltasar Brum ,por parte del Capataz de un

establecimiento ubicado por camino Sarandí, manifestando que desconocidos hurtaron

una llave aisladora doble que enciende la bomba de agua y los paneles Solares,

provocando además daños en los cables de mencionados paneles.

Enterada la Señora Fiscal Letrado Departamental de Bella Unión de Primer Turno,

dispuso continuar con las averiguaciones y de surgir novedad volver a enterarla.

EL ALCALDE MAHER JABER RECIBE VISITA DE LA MARINA URUGUAYA

El Alcalde Municipal de Barra do Quaraí, Eng. Maher Jaber, recibió la visita del Capitán de Corbeta Javier Lima, Subprefecto del Puerto de Bella Unión (Artigas – Uruguay) y del Sub Oficial Jorge Pérez. La visita protocolaria de presentación inicial refuerza los vínculos históricos entre estas instituciones y la disposición de seguir trabajando conjuntamente en las cuestiones relacionadas con la seguridad pública en el punto fronterizo Barra do Quaraí – Bella Unión.

Trabajos de mejoras en conjunto

𝐅𝐮𝐧𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐫𝐢𝐨𝐬 𝐌𝐮𝐧𝐢𝐜𝐢𝐩𝐚𝐥𝐞𝐬 del Municipio de Tomas Gomensoro ,𝐞𝐧 𝐜𝐨𝐧𝐣𝐮𝐧𝐭𝐨 𝐜𝐨𝐧 𝐥𝐚 𝐈𝐧𝐭𝐞𝐧𝐝𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚 𝐝𝐞 𝐀𝐫𝐭𝐢𝐠𝐚𝐬,

Este lunes 27 se estaba trabajando en 𝐜𝐚𝐥𝐥𝐞 𝐙𝐚𝐧𝐣𝐚 𝐇𝐨𝐧𝐝𝐚 𝐞𝐧𝐭𝐫𝐞 𝐂𝐢𝐫𝐨 𝐆𝐮𝐭𝐢𝐞𝐫𝐫𝐞𝐳 𝐲 𝐌𝐢𝐬𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬. Igual sucede en Baltasar Brum.-

Equipos de la comuna trabajan sobre la calle 19 de Abril en Tomas Gomensoro para posteriormente bituminizar.

Esta arteria integra el plan de obras junto a otras calles de la zona que tendrán tratamientos similares.

TRABAJOS EN CALLES DE BALTASAR BRUM

Tratamiento asfáltico en diferentes calles de la localidad de Baltasar Brum este lunes 27 y martes 28 de diciembre.-

Colocación primera piedra, en calles 1º de mayo entre Sixto Freitas y Camino de las Tropas.También colocación de primera piedra en calle Sixto Freitas entre Anguila y 1 de Mayo.-

¿Y BELLA UNIÓN PARA CUANDO ?

En Bella Unión el Municipio con bombos y platillos había anunciado que en este 2021 se iban a bituminizar 30 cuadras .-Sabe que ? Ni 20 metros de una SOLA cuadra se ha concretado.-Lo de Bella Unión a esta altura es incomprensible.-La Intendencia de Artigas brinda todo tipo de recursos y ayuda en maquinaria y personal a los municipios de Brum y Gomensoro pero al margen queda Bella Unión .-En inconcebible que vecinos debían regar la calle de tierra frente a sus fincaS para no tener que tragar polvo cuando pasan los vehículos.-Se convive con aguas servidas estancadas en los cordones de tierra y maleza dado a que no existe un mantenimiento.-Bella Unión sigue siendo la olvidada de siempre.-Triste, lamentable , paupérrimo.-