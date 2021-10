Aumentan los casos activos de Covid en Bella Unión

l Director Dptal. de Salud Dr. Marcos Leonardi habló sobre la situación epidemiológica actual en el departamento de Artigas, con 10 casos activos en Bella Unión y 3 en la ciudad de Artigas.-

Señaló que este aumento sistemático de casos se debe a un afloje en el no cumplimiento de los protocolos de quienes organizan diferentes eventos.

El 90 % de los casos activos, corresponde a personas que no están dentro de las pautas de inmunización (vacunadas).

Hizo hincapié en el acatamiento y control de las medidas sanitarias establecidas; que la población continúe vacunándose.

SITUACIÓN SANITARIA

El 100% de los casos de COVID-19 en Uruguay son por la variante Delta.

El comportamiento de las variantes del virus en Uruguay durante el año 2021 se explica, principalmente, por una transición de la p.1 a la Delta.

El descenso de la presencia de p.1 se explica, necesariamente, por la virulencia de la Delta, que es tres veces más contagiosa que la cepa brasileña. En este sentido, esa “competencia” entre las variantes hizo que la de india hoy domine todos los casos de COVID-19 en Uruguay.

SIN FALLECIDOS

El 1 de setiembre 2021 se informaba en el parte diario de la dirección departamental de salud de dos fallecimientos , elevando la cifra de muertos por SARS -CoV-2 en el departamento a 153.-Desde entonces felizmente no hubieron más

fallecimientos

VACUNADOS EN EL DEPARTAMENTO

Con la 1º dosis— 62.036 personas ( 84%)

Con la 2º dosis—58.548 personas ( 79,3 %)

Con la 3 º dosis—26.689 personas

MÁS DE 9.000 POSITIVOS

Al comenzar la pandemia el 13 de marzo de 2020, se han infectado con el virus en el departamento de Artigas un total de 9.205 personas.-De ellas, 9.045 se recuperaron y lamentablemente 153 fallecieron .-

Cururú y La Jeringa definen el Preparación Sénior

Se definió que la final se juegue en el Estadio «Walter Martínez Cerrutti » así como el partido por el tercer puesto.-Hasta ahora la Liga Senior ha jugado en la gramilla del « Dr. Romeo Bianchi « , pero la final se jugará en el coloso de cemento.-Será este jueves 28, en horario nocturno.-Este pasado fin de semana se jugaron tres partidos , siendo estos los resultados ;

-Cururú 3 Deportivo Unión 1.-

-Lavadero 4 Cuareim 3.-

-Generación (80) 3 Las Piedras 1.-

LAS POSICIONES

SERIE A ; La Jeringa 15, Jardines del Norte 10 , Coronado 8, Cinecope 4, Campodónico 3, La Jeringa (35) 3.-

SERIE B: Cururú 15 , Lavadero 14 , Generación (80) 11, Deportivo Municipal 8, Las Piedras 6 , Cuareim 4 , Deportivo Unión 1.-

FINAL TORNEO PREPARACIÓN 2021 « LEONARDO RIBEIRO » LIGA SENIOR

ESTADIO «WALTER MARTÍNEZ CERRUTTI »

JUEVES 28 DE OCTUBRE

.HORA 19,30-POR EL TERCER PUESTO : Jardines del Norte Vs. Lavadero.-

-HORA 2100- FINAL – Cururú Vs. La Jeringa.-

Mejoras en el Parque General Rivera

podrían estar prontas antes de fin de año

Durante la administración anterior del alcalde Luis López, el mandamás planificó una serie de mejoras en el parque General Rivera con nuevas obras, como ser nuevos quinchos y parrilleros, en una zona donde habían añejos eucaliptos.-López dejó antes el mando a su suplente Luis Carlos Fernandez ya que iba a intentar su reelección al cargo municipal.-Fue en el periodo de Fernandes que las obras de acondicionamiento del lugar , el cual se ubica entre la glorieta y las nauseabundas aguas de la desembocadura de la cañada Santa Rosa en el Río Uruguay, comenzaron.-Llegaron las elecciones, ganó la oposición , pero las obras continúan hasta el presente.-