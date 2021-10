Bella Unión

La luc y las posiciones

Que tema el de la Ley de Urgente Consideración-LUC , y sus 135 artículos que un sector de la población pretende derogar .-Vaya que las aguas están divididas y enfrentadas profundamente.- No faltan quienes dicen ;¿ Estas con los buenos o con los malos ?.- O sino : ¿ Estas con Dios o con el Diablo ?.-Para lo que uno es malo, para el otro no lo es, es así de sencillo.-Pero de ahí que piense diferente a ti, es estar con el Diablo, es indudable que como sociedad estamos muy mal .-Quien puede arrogarse el derecho de decir que « yo estoy con Dios porque apoyo tal cosa .- «Tu como no apoyas tal cosa, estas con el Diablo».- Por estas horas , esto le ha sucedido a un conocido abogado nacionalista artiguense que en redes sociales manifestó su posición sobre la LUC.-No faltó quien le preguntará ;» Estas con Dios o con el Diablo «.- El doctor en leyes , ligado al Partido Nacional de toda una vida le contestó que hablaba con propiedad del tema ya que estaba defendiendo algunos casos que están dentro de los 135 artículos.- Por tanto, vaya si será complejo el tema como para creerse que « yo soy bueno» y « tu sos el malo ».-

Santa Rosa y clmc para definir el apertura en mayores

Más allá que la Liga Regional debe definir algunos reclamos , hoy por hoy , de a cuerdo a como han finalizado las series, estarían jugando la final del torneo Apertura 2021 de mayores, los clubes CLMC y Santa Rosa .-

SANTA ROSA – (invicto)

Partidos jugados—4

partidos ganados—3

partidos empatados —1

partidos perdidos —0

goles a favor—7

goles en contra 3

de 12 puntos posibles logró 10.-

CON LOS MISMOS COLORES-CLMC

partidos jugados —3

partidos ganados—2

partidos empatados—1

partidos perdidos—0

goles a favor —6

goles en contra—1

de 9 puntos posibles logró 7.-

D.T. INVICTOS

Estamos hablando de una final entre planteles que no saben de derrotas .-Los santarroseños dirigidos por la dupla Uscudum-Barrios llevan 360 minutos invictos con sus dirigidos.-Por su parte, el DT celeste Fabián Santana suma 270 minutos invicto al mando del plantel .-

Exposición de trabajos de alumnos de

utu Bella Unión

La Escuela Técnica de Bella Unión « Mtro.Téc. Sergio González Olaizola» estará con la exposición de trabajos realizados en los talleres en uno de los espacios públicos de la ciudad.-Se trata de trabajos confeccionados por alumnos de Formación Profesional Básica-FPB.- Esta muestra se realizará el viernes 22 de octubre , en Plazoleta José Pedro Varela, en el horario de 10,30 a 16.00 .-Se invita a la población a concurrir y así apreciar lo elaborado por estudiantes de esta casa de estudios técnicos .-

Otra vez el Parque General Rivera escenario

de quejas por contaminación sonora

Las quejas en redes sociales y tambien a gobernantes locales .-Tiene que ver a un tema que se arrastra de años y que ninguna autoridad local ha logrado frenar.-Se relaciona a los ruidos molestos en el Parque General Rivera, hoy conocido como « contaminación sonora » Los vecinos se quejaban en el pasado y se quejan en el presente y se debe a los elevados decibeles que provienen de potentes parlantes , con música variada .-Corría el año 2013, más precisamente diciembre ( se van a cumplir 8 años) y siendo el alcalde el mismo que está hoy ( en aquel entonces alcalde electo por el Frente Amplio, hoy siendo alcalde electo por el Partido Nacional-Coalición Multicolor ) . que se reglamentó de forma provisoria ( fiestas – carnaval y fines se semana ) el tema.-En definitiva , el parque y los ruidos molestos siguen preocupando a un sector importante de la sociedad cañera pese al paso de los años.-

En Salto juegan las selecciones cañeras de Baby Fútbol

Un fin de semana a todo baby futbol de selecciones en Salto y con Bella Unión buscando clasificar.-Así el fixture de cada categoría.-

CATEGORÍA 2009

09,30— Salto Vs. Paysandú

15.00—Paysandú Vs. Bella Unión

18,30—Salto Vs. Bella Unión

CATEGORÍA 2011

09,30—Salto Vs. Bella Unión

15.00—Bella Unión Vs. Paysandú

18,30—Salto Vs. Paysandú

CATEGORÍA 2010

09,30—Salto Vs. Paysandú

15.00—Paysandú Vs. Paysandú Vs. Bella Unión

18,30—Salto Vs. Bella Unión.-

Varios hurtos aclarados una mujer resultó condenada

Artigas

En coordinación con el Centro de Comando Unificado Departamental, en horas de la mañana del día domingo 17 de los corrientes, tras solicitud de presencia policial en una finca ubicada en calle 20 de Septiembre donde se perpetraba un hurto, la policía concurrió al lugar constatando que los moradores de la casa habían sorprendido a una femenina en el interior de la misma; mediante identificación y revista corporal, los efectivos policiales actuantes incautaron varios efectos que la mujer tenía acondicionados entre sus prendas de vestir para hurtar, siendo conducida ingresando detenida por disposición judicial, estableciéndose que esta persona también estaba vinculada a arrebato a un taximetrista, hurto de dinero en el interior de un taxi, hurto en una finca y comercio ubicados en calle Andrés Cheveste y hurto en una finca de calle Colombes, perpetrados en los meses de marzo, abril y junio de este año y denunciados oportunamente.

Culminadas las actuaciones en sedes de fiscalía y judicial, la Señora Juez Letrado de Primera Instancia de Cuarto Turno de Artigas, hizo lugar a la solicitude de formalización contra la imputada, la persona de iniciales S.C.S.G. de 24 años de edad, por la presunta comisión de cuatro delitos de hurto agravados, uno de ellos en grado de tentativa y un delito de hurto, todos en régimen de reiteración real y por sentencia la condenó a la pena de veintidós meses de prisión efectiva con descuento de la detención cumplida.