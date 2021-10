Hurto en comercio de barrio Extensión Sur

Una persona del sexo femenino de 33 años de edad, radicó instancia de parte en Seccional Séptima de Bella Unión, por hurto en su comercio.

A la hora 04:30 escuchó ruidos en su kiosco ubicado al frente de su finca por calle 12 de Octubre, donde desde su casa observa que se retiraron del lugar un masculino y una femenina, llevando consigo un bulto en sus manos, por lo que la misma procedió a chequear su kiosco, percatándose que le habían dañado una puerta, por donde ingresaron y sustrajeron los objetos. Continuando con las actuaciones, al lugar del hecho concurre personal de Policía Científica, quienes realizan relevamiento de los daños en el lugar.

Enterado el Sr. Fiscal Letrado Adscrito de Primer Turno de Bella Unión, dispuso derivar el presente evento a la Unidad de Investigaciones.

Desborda el riacho Santa Rosa

Ello se debe a que el nivel del Rio Uruguay ha tenido un repunte en su caudal, provocando que la desembocadura de la cañada Santa Rosa aumentara su altura.

Esa crecida de la cañada se advierte más que nada desde su pasaje por campos de OSE donde se encuentra la laguna de decantación (la que recibe aguas de la red cloacal de la ciudad) hasta la desembocadura en el Uruguay.

Este lunes logramos visualizar como algunas familias se acercan, desconociendo el inminente peligro de ese tramo de la cañada, la cual arrastra consigo algunas pérdidas de la laguna, que se juntan con el agua del río que ingresa hasta el puentecito de calle continuación Mones Quintela.

Si el río desborda con furia como ha sucedido, todo ese entorno se transforma en un mar nauseabundo y altamente contaminante.

Loable sería que el Municipio de Bella Unión colocara carteles advirtiendo que no se trata de un lugar de pesca ni apto para baños.



Cintas o chalecos y estacionamiento

En cada ciudad, con diferentes criterios en materia de exigencias a los motociclistas. En la ciudad de Artigas las motocicletas son estacionadas a 45 grados del cordón.

Ello no impide el normal tránsito de los demás rodados.

En Bella Unión se estaciona una motocicleta a 90 grados del cordón, con el consiguiente peligro de que un automovilista termine chocando un birrodado. Días pasados, tuvimos la oportunidad de observar en la ciudad de Salto sobre todo durante la jornada diurna, lógico que por la noche el efecto es mayor, que los motociclistas llevan chaleco o cintas reflectivas.

En Bella Unión esa exigencia no existe y se circula en moto sin esos elementos de seguridad. Por eso decimos, en tres localidades, tres criterios o exigencias diferentes.

Se recupera el

juvenil DE CLMC

Felizmente ha venido evolucionando favorablemente el juvenil zaguero del club CLMC quién en una jugada chocó con un compañero de equipo.

Ello fue el domingo 10 de octubre. Fue derivado a un centro asistencial donde quedó internado.

A una semana del suceso, los médicos informaron que ya no corre riesgo de vida, por lo que ahora vendrá la etapa de restablecimiento físico. Nos alegramos por Emanuel y su familia.

Ilusión marchita – Uruguay femenino

eliminado

Un tiempo más que prudencial de preparación del plantel. Había expectativa de llegar mucho más lejos. No se pudo. Nuevamente el mismo club sanducero oficiando de verdugo. Se trata del plantel de fútbol femenino sub 16 del club Uruguay, de Bella Unión, que este reciente fin de semana cayó de local ante las chicas del club Progreso de Paysandú por el torneo nacional de la OFI. Ya en ocasión anterior, el mismo club dejando afuera a las chicas albicelestes. El fin de semana anterior recordamos que Uruguay de visita había perdido 2 a 0 ante el plantel juvenil del Conventos de Melo. En definitiva, los partidos se ganan con goles y Uruguay careció de ellos. En dos partidos no logró vencer la red adversaria. Ahora la llave la definirán Progreso de Paysandú y Conventos de Melo.

Tres casos Covid-19

en la ciudad de Artigas

Hoy por hoy nuestro departamento tiene 3 casos activos de Covid-19 y los 3 pertenecen a ciudadanos de la ciudad de Artigas. En Bella Unión felizmente ya llevamos varios días sin casos activos.

Hurtan efectos del patio de una

finca de barrio Sur

Se recepcionó denuncia en la Séptima de Bella Unión, de hurto de una mesa de mármol con palangana, una cadena metálica de 1 metro de largo y un candado color amarillo, todo lo que se encontraba en el patio de la finca de la víctima, ubicada en Calle Continuación Grito de Asencio.