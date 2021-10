Dos años sin el drama de ruta 30 sin dar paso a vehículos por crecidas

Debieron pasar gobiernos nacionales más gobiernos nacionales, desde el siglo XIX hasta que una fecha ha quedado marcante « como un antes y un después » en el siglo XXI.- Referencia a la construcción de varios puentes en el gobierno nacional anterior presidido por el Dr. Tabaré Vazquez y que fueran inaugurados en una jornada memorable para la historia vial del departamento de Artigas el 17 de octubre de 2019.- Significó el fin para el drama de las maestras que desde Artigas y por decadas y decadas se trasladaron y se trasladan a Tomas Gomensoro, Baltasar Brum , Mones Quintela, Cainsa y Bella Unión a dictar los cursos a nivel de educación primaria.- Arroyos que crecían sin que fuera mucho lo precipitado como el Tres Cruces y el Cuaró entre otros.-Peor el panorama si había continuidad del hidrometeoro , debiendo pasar varios días el tránsito interrumpido entre la capital Artigas y esta zona oeste del departamento .- Maestras sin poder viajar a dictar los cursos y alumnos sin clases.-Desde hace dos años, se cumplieron este domingo 17 , la realidad siendo otra.- Ya no más el tránsito carretero en este tramo de ruta 30 siendo impedimento para que niños no tengan clases por ausencia de maestras o que un enfermo no pueda ser derivado desde esta zona al Hospital de Artigas o la mutualista privada por crecidas de arroyos.-La construcción de los puentes, por lejos se trata de la obra pública nacional más importante que encaró la pasada administración nacional .-Era un anhelo de los artiguenses .- Hasta ahora como que no se ha tomado noción de la magnitud de lo concretado.- Hace dos años que asi lluevan 200 litros 200 mm.) en un día , el transito por ruta 30 no se interrumpe más.- Vaya que se trata de costrrucciones viales históricas.-

Un condenado por asistencia al narcotráfico

Con relación al cierre de bocas de ventas de estupefacientes en Bella Unión, donde fueron conducidas dos personas mayores de edad, una de ellas del sexo femenino , el Sr. Fiscal había dispuesto que se coordinara con Subprefectura para la realización de test de campo en la oficina de fiscalía.-Posteriormente y tras indagación a los detenidos , dispuso libertad para la femenina y que el masculino fuese conducido a sede judicial para audiencia de formalización .-Finalizada la misma , por sentencia se condenó a la persona de iniciales J.D.S.M., como autor penalmente responsable de « Un delito de asistencia al narcotráfico », a la pena de 12 meses de prisión ,siendo de cumplimiento efectivo 6 meses en prisión y 6 meses en régimen de libertad a prueba , Artículo 295 Bis del CPP, con la imposición de cumplir las obligaciones de los numerales 1 a 4 con descuento del tiempo de detención sufrido y de su cargo las accesorias de rigor , fijar domicilio en un lugar donde sea posible la supervisión de la OSLA, sujeción a la orientación de la OSLA ,presentación sin permanencia una vez por semana en Seccional Séptima , presentación de trabajos comunitarios por el término de 6 meses.-

Puntapié inicial de la única Liga de

fútbol que restaba

Se trata de la Liga de baby fútbol de Bella Unión, denominada Fútbol Infantil Bella Unión-FIBU.-Tras la paralización por la pandemia, este sábado comenzó su actividad oficial en todas las categorías, las cuales van desde 6 y 7 años a los 13 años , así como una categoría de niñas.-El campeonato Oficial lleva el nombre « Franco» en homenaje a quien fuera dirigente y entrenador del club Estrella del Sur y CLMC de Baby Fútbol, así como selecciones locales .- La primera rueda lleva el nombre de « Mario Franco» t la segunda lleva el nombre « Once años del club La Bomba».-