El fútbol departamental y sus reveses

El fin de semana que pasó con la preocupación tras el choque de dos jugadores juveniles de CLMC sucedido a los 23 minutos del primer tiempo, donde uno de ellos Emanuel de 16 años , debió ser internado .-Felizmente y con el paso de la horas y días, ha venido en franco restablecimiento tras el tremendo impacto craneal.-Por otra parte, en la ciudad de Artigas esta semana dando inicio el fútbol oficial de la Divisional «B» .-En la cancha el partido jugando normalmente pero el drama que surge en una de las tribunas.- Rafaela, de 40 años de edad, madre de un jugador del club Peñarol que se descompensa, siendo asistida por una enfermera que estaba entre el público y de inmediato fue trasladadas al hospital de aquella ciudad donde se constató su fallecimiento.-Tanto en la ciudad de Artigas como en Bella Unión, la ausencia en los escenarios de una ambulancia con un equipo médico especializado.-El tema costos hace inviable contar con una unidad de emergencia móvil durante los partidos.-Si, se podría realizar gestiones para que los escenarios del departamento cuenten con un desfibrilador externo y evitar así la pérdida de minutos que en el caso de una falla cardíaca, el aparato puede sortear esos instantes y salvar de la muerte a una persona.-

Diversas autoridades nacionales conmemoran en Bella Unión el Día Mundial de la Alimentación

El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación (FAO), con el apoyo de la Intendencia Departamental de Artigas y el Municipio de Bella Unión articulan para realizar la conmemoración del Día Mundial de la Alimentación, en el local del Municipio de Bella Unión. Se contará con la presencia de mujeres rurales y del agro de departamentos del norte del país, acompañadas por autoridades nacionales y departamentales.

Programa de la actividad en el local del Municipio de Bella Unión – Sábado 16 de octubre .-

10.15 a 10.30 hrs. –

Saludo de bienvenida por parte de autoridades del MGAP y del Municipio de Bella Unión.

10.30 a 13.00 hrs. –

Talleres: “Hacia un registro de mujeres rurales y del agro”

13.00 a 13.45 hrs. –

Almuerzo entre mujeres rurales y del agro, que asisten a los talleres de la mañana y autoridades nacionales y departamentales.

13.45 a 14.30 hrs. –

Conferencia por el Día Mundial de la Alimentación

· Directora General de MGAP, Fernanda Maldonado

· Intendente departamental de Artigas, Pablo Caram

· Presidenta honoraria del Programa Sembrando, Lorena Ponce de León

· Oficial a Cargo de FAO en Uruguay, Vicente Plata

· Ministro de MGAP, Fernando Mattos

14.30 hrs.-

Retorno de las delegaciones de mujeres rurales y del agro.

Recorrida de experiencias productivas del día 16 de octubre

En el marco de las actividades conmemorativas del Día Mundial de la Alimentación las autoridades departamentales y nacionales realizarán una recorrida de experiencias productivas. Esta recorrida se realizará de 14.30 a 17.30 hrs. en Bella Unión y cercanías, conforme se detalla a continuación:

Recorrida de experiencias productivas en el marco del Día Mundial de la Alimentación

14.30 a 15.15 hrs. –

Visita al predio de producción de caña de azúcar de SAPRINOR, donde se ve la operativa de corte con la participación de mujeres y hombres cortadores.

15.30 a 16.15 hrs. –

Visita al frigorífico IMPORTECH S.A. del Sr. Sergio Lagrega, donde se procesa pescado, actividad que potencializa el trabajo femenino en la etapa de producción y procesado de la materia prima.

16.30 a 17.15 hrs. –

Visita a predio de la empresa SAPRINOR, de la Sra. Marta Guarinoni y el Sr. Héctor Genta, productores de la zona de Coronado.

Predio hortícola referente en el manejo Agroecológico, con parte del área en producción orgánica y área en reconversión hacia la producción de cáñamo, actividad con una alta demanda potencial de mano de obra.

17.15 hrs.-

Fin de la recorrida y retorno de las autoridades.

Joven de Baltasar Brum

condenado por lesiones

graves y violencia doméstica

Referente a denuncia realizada en Seccional Octava de Baltasar Brum, por agresiones y violencia doméstica, formulada por una femenina de 22 años de edad contra su ex pareja un joven también de 22 años, para quien la justicia había dispuesto medidas cautelares, por disposición judicial el mismo fue conducido; culminadas las actuaciones en sedes de fiscalía y judicial, a raíz de solicitud de proceso abreviado por parte de fiscalía, por sentencia el imputado, la persona de iniciales E.E.C.P. fue condenado como autor penalmente responsable de « Un delito de Violencia Doméstica agravado» y « Un delito de Lesiones Graves en régimen de concurso formal », a la pena de 10 meses de prisión , a ser cumplidos de la siguiente forma:

Los primeros 3 meses en prisión efectiva y los restantes 7 meses en régimen de Libertad a Prueba Artículo 295 BIS, Literal C (prohibición de acercamiento a la víctima) a través del uso de dispositivo de monitoreo electrónico y numerales 1 al 4 del CPP, con descuento del tiempo de detención sufrido siendo de su cargo las accesorias de rigor, a saber numerales 1a4:

Fijar domicilio en un lugar donde sea posible la supervisión de la OSLA,

Sujeción a orientación de la OSLA.

Presentación una vez por semana en seccional 7a de Policía.

Presentación de trabajo comunitario que la OSLA asigne y literal B y C.