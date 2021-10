Juvenil de clmc en observación

Un jugador de la sub 17 del club CLMC este pasado domingo 10, en una jugada por intentar restar una pelota dio con su humanidad ante la de un compañero , resultando lesionado.-La página social del club dio a conocer lo siguiente;

LO EXPRESADO POR EL CLUB CLMC

Somos un equipo.. Una familia grande

QUE ahora necesita de cada uno de uds..

Emanuel el juvenil zaguero..

Nos necesita a todos.. No importa la religión.. si LA FE.. PARA PEDIR POR SU RECUPERACIÓN..

ESTA TARDE JUGANDO AL FÚTBOL..

En un incidente sin ninguna mala intención.. Un golpe al chocar con un compañero. Perdió el conocimiento.. Y se lo trasladó al Hospital.. Lo entubaron y había que trasladarlo….

Está en manos de la medicina..

Como creyentes necesitamos de la oración.. De TU FE DE TU DIOS..

RECUPERACIÓN PARA EMANUEL Y FORTALEZA A SU FAMILIA EN ESTOS DIFÍCILES MOMENTOS..

SALUD.. SALUD Y RECUPERACIÓN

GRACIAS.. Q ASÍ SEA..

LOS RESULTADOS DE LA 4TA.º FECHA SUB 17 Y POSICIONES

-Santa Rosa 4 Huracán 0.-

-Cuareim 2 Cinecope 1.

La Bomba 1 Uruguay 0.-

-CLMC – Gral. Rivera ( suspendido en el primer tiempo)

POSICIONES ( RESTA DEFINIR RESULTADO DE PARTIDO SUSPENDIDO)

Santa Rosa 12, Uruguay 7,CLMC 7, La Bomba 7, Gral. Rivera 4, Cuareim 3, Huracán 3, Cinecope 3.-

La Jeringa y Lavadero lideran las series

Se jugó la 5ta. fecha del torneo de la Liga de Fútbol Sénior de Bella Unión .-Estos fueron los marcadores:

-La Jeringa (35) 3 Cinecope 0.-

-La Jeringa 2 Jardines del Norte 1.-

-Coronado 2 Campodónico 0.-

-Lavadero 1 Dep. Unión 0.

-Cururú 3 Dep. Municipal 0.-

POSICIONES GRUPO A

La Jeringa 15, Jardines del Norte 10, Coronado 8, Cinecope 4, Campodónico 3, La Jeringa (35) 3.-

POSICIONES GRUPO B

Lavadero 11, Cururú 9, Dep. Municipal 8, Las Piedras 6, Generación(80) 5, Dep. Unión 1, Cuareim 1.-

Persona conducida tras hurtar en el interior

de una camioneta

En horas de la madrugada, una persona del sexo masculino de 57 años de edad,

poseedora de múltiples antecedentes judiciales, fue conducida por personal policial de Bella Unión, tras hurtar varios efectos desde el interior de una camioneta marca NISSAN, modelo FRONTIER que se encontraba estacionada frente a una finca ubicada en Avenida Artigas sin traba de seguridad en sus puertas, siendo recuperado lo hurtado.

Por disposición de la Sra. Fiscal Letrado Adscripta de Primer Turno de Bella Unión, ingresó detenido por flagrancia.

Traspié de Uruguay femenino ante el

Conventos de Melo

El plantel femenino Sub 16 del club Uruguay de Bella Unión , se presentó en la ciudad de Melo, Cerro Largo, cayendo ante las locales.-El equipo femenino del club Conventos, venció al plantel de las chicas de la tierra de la caña de azúcar por 2 a 0.- La serie consta de cuatro clubes.-Este fin de semana, Uruguay recibe en el Parque « José Lindolfo Canosa» a las chicas del club Progreso , de Paysandú.-

Hurto de tijera

para esquilar

En horas de la tarde del día viernes próximo pasado, fue denunciado el hurto de una tijera para esquilar lanares, sustraída desde un establecimiento ubicado en el km84 de ruta 30.

Hurto en

establecimiento rural

Desde un tractor marca NEW HOLLAND que se encontraba en el interior de un galpón de un establecimiento rural ubicado en el km 53 de ruta 30, hurtaron un banderillero marca NIRROLAN modelo 250 de color negro, mediante el corte de cables de su instalación.