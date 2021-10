Un año más de tu partida querido amigo Walter

El tiempo transcurre inexorablemente, pero ello no es motivo de mermar en algo el sentimiento de amistad plena hacia mi amigo.-Fue un 12 de octubre, pero de 2013 que el Señor te llevó a tu eterna morada. Ocho años sin recibir algún consejo de tu parte mi amigo.- O simplemente hablar del club de tu amores, aquel que fundastes aquel 26 de marzo de 1967.-Que decirte querido amigo que ya no te lo hubiera expresado en estos años de tu ausencia.

En la memoria estás siempre mi querido amigo Walter Martínez Cerrutti. El paso de los años no hace mella en el aprecio y afecto hacía ti, el cual se mantiene intacto.- Aquella amistad nacida en un club de fútbol ( 1982) , donde jamás imaginé que luego seguiría unido hasta nuestros días.-Tú te has marchado, pero sembrastes tu mismo ser en tu hija Adriana.



Nunca me cansaré de expresar que fuistes un excelente patrón, siempre atento a defenderme .- Ya no estas pero aquel mismo respaldo lo siento hoy a través de tu hija, mi patrona .-Que decirte querido amigo. Que te extraño igual o más que antes.

Soy feliz cuando veo en lo alto tu nombre. El que luce tu estadio. Querido Walter, mi mayor deseo hoy: que encuentres paz eterna.

Dos zafras diferentes llegando

a su fin en Bella Unión

Estamos ya en los tramos finales de dos cosechas en Bella Unión. Por un lado , algunos grupos ya han culminado la zafra de caña de azúcar , en tanto otros aún tienen para algunos días más .-Por otro lado,la cosecha de limones por parte de la empresa citrícola San Miguel , la cual en días más estará culminando la zafra.

Y luego vendrán meses difíciles para quienes hoy trabajan en una u otra cosecha. La demanda laboral decae notoriamente en los meses de primavera-verano y parte de otoño.-Resta esperar que el verano sea de pocas lluvias, ya que ello asegura trabajo para los peludos que trabajan en el riego de la caña de azúcar .-De no ser así y tener un verano de lluvias importantes, la » changa» del riego no será posible.-Ello hace que empeore aún más la situación laboral en la zona

Que Bella Unión tenga un

memorial que recuerde a las vìctimas de la Pandemia

Desde esta corresponsalía lanzamos la iniciativa de creación de un memorial, que recuerde al más de medio centenar de víctimas que dejó la pandemia en Bella Unión. En total han sido 51 personas las que no lograron vencer al virus SARS- CoV-2. Hombres y mujeres de nuestra sociedad, de todas las edades, que pese a los ingentes esfuerzos de la ciencia por salvarles la vida, no lograron superar al coronavirus. Un memorial que en definitiva podría lucir los nombres de los fallecidos de nuestra ciudad. Una pandemia que llegó para llevarse en pleno siglo XXI a millones de personas . Un hecho que ha marcado a la humanidad .-Un memorial que a su vez recordará a los que se salvaron. Aquellos que padecieron el virus y lo pasaron sin mayor dificultad, aquellos que la pasaron mal y aquellos que estando en situación crítica, lograron salir del trance. Un memorial que podría construirse en un espacio público del centro de Bella Unión. La idea la dejamos planteada. El Municipio local, deberá ser quien apruebe la iniciativa y lleve adelante la obra.

Otra carrera educativa podrá realizarse

en Bella Unión

Con éxito ha venido funcionando el cohorte- Magisterio Bella Unión, donde se puede estudiar para maestro de escuela en Bella Unión y no tener que alejarse de los límites de la ciudad para recibirse.- Un logro que fue posible tras ser aprobado por el gobierno nacional anterior .-Ahora, el actual gobierno ha aprobado otra carrera docente para poder realizarla en Bella Unión.- Se trata de un Profesorado de Matemáticas , la cual ya estará funcionando con alumnos de la zona en 2022.-Una manera de facilitarle a las familias, las oportunidades de estudio para sus hijos.- No tener que dejar el » pago » para irse a las grandes ciudades a estudiar tal o cual carrera.- Para Bella Unión, ya estos logros son de real valía .- El tiempo dirá , pero no dudamos que otros cursos vendrán.