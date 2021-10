*Bella Unión estará presente en los fogonesartiguistas de los días 12 y 13 de octubre en Montevideo

Los días martes 12 y miércoles 13 de octubre a partir de una propuesta nacida en un Fogón en Defensa del Instituto Nacional de Colonización, que se desarrolló en Bella Unión, Colonos y Aspirantes a Colonos, Pequeños Productores, Trabajadores Rurales de todo el país, junto a Organizaciones de descendientes de la Nación Charrúa y Afrodescentientes, que acompañaron al Prócer José Artigas y a más Organizaciones Sociales realizarán Fogones Artiguistas en la Plaza 1 de Mayo.

Estos Fogones son la continuidad de las movilizaciones realizadas el 10/09 en Melo-Cerro Largo, el 11/09 en Guichón-Paysandú, del Paro General del 15/09 y del Fogón en Bella Unión del 18/09, cuyo objetivo es la Defensa del Instituto Nacional de Colonización y su continuidad como una herramienta de estado válida para el acceso a la Tierra de los mayoritariamente jóvenes Aspirantes a Colonos y evitar así la frustración de sus proyectos de vida ligados a la Tierra y su emigración a las ciudades y asentamientos.

ACTIVIDADES Y HORARIOS

MARTES 12

Hora 17.00- Conversatorio- Artigas, Nación Charrúa , Afro descendientes.-

Hora 19.00-Actuación de : Choñik Banda- Exequiel Fascioli- Grupo Tacuara – Carlos Alberto Rodriguez.-

MIÉRCOLES 13

Hora 17- Senadores.-

Hora 19.00- Conversatorio- Mesa Nacional de Colonos , Comisión Nacional de Fomento Rural, Coordinadora Asentamientos PIT-CNT

CIERRE ARTÍSTICO: Pecho e’ Fierro.-

Exposiciones, recreación Fogón Artiguista 1815, Tolderías Charrúas, Afro descendientes, Gastronomía Criolla.-

*Señora mayor fue engañada en Artigas por quien dijo ser su pareja

El viejo « cuento del tío « del que tantas y tantas historias escuchabamos de nuestros abuelos y padres de varias decadas atrás, sigue tan vigente como ayer mismo .-No hay día que que no pase sin recibirse una denuncia en alguna Seccional Policial del Uruguay.-La Séptima de Bella Unión las ha recibido.- Este siguiente caso ocurrio en la ciudad de Artigas y deja al descubierto que un buen porcentaje de la población, sobre todo personas mayores, son las que caen facilmente en el « cuento».-En este caso, el delincuente se hizo pasar por la propia pareja, solicitandole a la dama que le depositara dinero.-Todo fue a traves de mensajes de texto.-La señora, sin dudar y sin verificarlo, realizó la operativa que le indicó el hábil sujero.-

La información da cuenta lo siguiente ; fue perpetrada en perjuicio de una persona del sexo femenino mayor de edad, a quien mediante mensajes por WhatsApp, un desconocido que se identificó como la pareja de la víctima, solicitó a la misma girara una suma de dinero, proporcionando un número de Cédula de Identidad a tales efectos, tras realizar el giro la damnificada no logró comunicarse con la mencionada persona.

Las actuaciones fueron derivadas al departamento de Delitos Complejos de la

Dirección de Investigaciones.

La Jefatura de Policía de Artigas, alerta nuevamente a la población a extremar cuidados frente a hechos similares, no realizar giros o depósitos de dinero, sin antes verificar la veracidad de lo ofrecido en venta o expresado respecto a familiares o

conocidos y realizar la denuncia correspondiente.

*El costo de la inscripción para cada peludo

El sábado 16 de octubre se habrá de realizar un evento privado donde un cortador de caña de azúcar podrá ganarse una moto Yumbo 125cc.-Como segundo premio , un teléfono celular de alta gama.- Los organizadores , Sergio Pintado, Fernando Rivero y Paula Rivero han dado a conocer el costo de la inscripción.- El peludo, para ser parte del certamen como aspirante a ganar la moto, debe primero abonar un costo- inscripción de $ 2.000 .- Tras cumplir este requisito , queda habilitado para competir en lo que sabe, cortar caña de azúcar de acuerdo a la reglamentación que dará a conocer la organización a los participantes.-

*La fecha 4 del torneo sub 17

Entre hoy sábado y mañana domingo , se estará jugando la cuarta fecha del Oficial sub 17 de la Liga Regional de Fútbol de Bella Unión que lleva el nombre «Daniel Rodriguez ».

HOY SÁBADO 9

Parque « José Lindolfo Canosa»

Hora 13,45—Santa Rosa Vs. Huracán.-

DOMINGO 10

Estadio « Walter Martínez Cerrutti «

Hora 13,45—CLMC Vs. Gral. Rivera.-

Parque « José Lindolfo Canosa «

Hora 13,45—Cinecope Vs. Cuareim.-

Hora 15,45—La Bomba Vs. Uruguay