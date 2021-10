Bella Unión

Los cambios de los dos últimos siglos

Hay un antes y un después tras cumplirse los 500 años del Descubrimiento de América.-Ello fue el 12 de octubre de 1992.-Es a partir de ese entonces que nuestras sociedades americanas dejan de venerar e idolatrar a Cristobal Colón.-Como que antes , nadie se había percatado de los vejámenes a las mujeres indígenas de estas tierras por parte de los colonizadores españoles.-Fue en los años 90 que los feligreses recién tomaron conciencia que los dias 28 de diciembre de cada año, no era un día para chistes, risas, chanzas .-Como que antes, iban a la Iglesia , pero por habito , sin leer la Biblia o interpretarla tal cual su lectura y no otra.-Nuestros abuelos y padres, muy católicos ellos, pero el 28 de diciembre lo tomaban para la broma.- « Que la inocencia te valga « decían y la risa a continuación .-En definitiva , el 28 de diciembre es todo lo contrario.-Es un día de dolor, de reflexión , de recogimiento por las vidas de niños inocentes que perecieron tras el mandato de Herodes.-La realidad nos dice que desde hace algunos años , salvo algún energúmeno, ese día es de respecto y congoja.- Cuando niños, la felicidad de ver llegar los circos al pueblo o la ciudad.-Con ellos , la llegada de animales que salvó en películas o algun zoológico, nunca los tendríamos tan cerca nuestro.- Nuevas legislaciones prohíben el ingreso al país de circos con tigres, elefantes y tantos otros animales.-Las nuevas generaciones, contrastando con generaciones pasadas, para legislar a favor del animal .-Ya no mas animales en cautiverio , siendo parte de los espectáculos circense .-Igual los ZOO, donde los espacios para los animales son de dimensiones importantes, dejando de lado en muchos casos las diminutas jaulas.-Y más cercano en el tiempo.-Está « fresquito» aún.- La acertada y aplaudida resolución de la Junta Departamental de Artigas ( 29 votos en 29 ediles en sala) de prohibir de aquí en más el uso de la pirotecnia sonora .-De pocos años a esta parte la lucha de diversas asociaciones de padres con hijos autistas y protectoras de animales pidiendo a los políticos, que legislaran para poner fin al drama de las bombas y petardos en cuanto acontecimiento social, cultural o deportivo, se explotaban bombas con los consiguientes contratiempos .- Quien iba a imaginarse hace 30, 40 o 50 años atrás que un día las bombas de estruendo serían prohibidas.- Las nuevas generaciones ya tienen resuelto el tema.-No más los explosivos molestos .-En fin , hay otros cambios que en algún momento desde esta corresponsalía lo compartiremos, por ahora estos que vienen algunos del siglo pasado.-

Bella Unión Universitario ganó y piensa en

la clasificación

Se fue la fecha 13, con la victoria de Bella Unión sobre Anglo 2 a 0, por el torneo Divisional «F» de la Liga Universitaria URUGUAYA de fútbol 11.-Restan dos fecha para culminar.-Clasifican los 8 primeros a la siguiente ronda, de donde saldrá el campeón que habrá de ascender a la divisional « E».-

POSICIONES

ISASA 27, Young 27, Pallotti 26, San Eugenio 26, Numa Turcatti 25 , Ntra, Sra. de Lourdes 22, Familiar 19, Bella Unión 18, Veterinaria 18, Serviam 18 , Anglo 14, Salto 14, Matadero 13, Latino 12, Sudamérica 11, Aguada 5.-

BELLA UNIÓN- Ha jugado 13 partidos.- Ganó 5, Empató 3, Perdió 5.- Tiene 21 goles a favor y 15 en contra.-

Una persona resultó condenada a 16 meses

de prisión efectiva

Hurto en finca de Los Olivos

Referente al hurto de joyas y otros efectos, perpetrado en una finca ubicada en barrio Los Olivos, Bella Unión, en horas de la noche, en ausencia de los moradores, mediante daños en una puerta, hecho denunciado en Seccional Séptima el día 29 de setiembre próximo pasado, mediante allanamiento dispuesto por la justicia en la finca de una persona del sexo femenino ubicada en barrio Las Laminas, fueron recuperados parte de los efectos hurtados, incautándose además una motocicleta y otros efectos.

Paralelamente a eso, desde la finca de otra femenina ubicada en la misma zona, fue incautado un revólver calibre 22.

Por disposición judicial, dos femeninas y dos masculinos involucrados en los hechos

fueron conducidos, resultando las femeninas y un masculino emplazados sin fecha, mientras que el otro detenido fue conducido a sedes de fiscalía y penal, disponiendo el Sr Juez Letrado actuante formalizar la investigación contra el mismo, la persona de iniciales R.N.C.T y por Sentencia lo Condenó como autor penalmente responsable de « un delito de receptación en régimen de reiteración real « , con « un delito de tráfico interno de armas «, a la pena

de 16 meses de prisión de cumplimiento efectivo, con descuento de la detención sufrida, siendo de su cargo las accesorias legales de rigor,disponiendo además se mantenga la incautación de los objetos hallados en la finca así como del arma de fuego.

CLMC espera al otro finalista

Una de las serie se logró jugar, la otras no por las lluvias del fin de semana.-De esta serie, el finalista es CLMC que espera rival .-Se tratas del torneo !100 años de Santa Rosa» , de la Liga Regional en categoría mayores .-

LOS RESULTADOS SERIE B

-CLMC 1 Uruguay 0.-

-Tropezón Tablero 2 Cinecope 0.-

POSICIONES FINALES

CLMC ( FINALISTA) 7, Tropezón Tablero 5 , Uruguay 4, Cinecope 0.-

El fútbol femenino

cañero con

resultado dispar

Mientras uno de los equipos clasificó, el otro club cañero femenino sub 16 ha quedado eliminado.-

SIGUE URUGUAY

En Belén , fue victoria de Uruguay , de Bella Unión 6 a 0 ante las chicas del Peñarol local.-

Este fin de semana Uruguay fue local y volvió a ganar con idéntico marcador: 6 a 0, clasificando.-

NO MAS PARA SANTA ROSA

En Guichón, las chicas locales de Futuro Uruguay habían vencido a Santa Rosa , de Bella unión por 4 a 3.-

En Bella Unión, partido de « vuelta», otra vez victoria de Futuro Uruguay ( Guichón ) sobre Santa Rosa por 3 a 0.-