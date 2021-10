Bella Unión- ASSE descubre placa en el Nosocomio en reconocimiento al personal de la Salud

ASSE descubre placa en el Nosocomio en reconocimiento al personal de la Salud

Con la presencia del Presidente de ASSE, Dr. Leonardo Cipriani, y acompañado del directorio y funcionarios del Hospital de Bella Unión , se descubrió este 1 de octubre , al costado de la entrada principal al centro de una placa de agradecimiento.-La misma señala: « Las personas se comprometen con lo que ayudan a construir» EN RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DEL HOSPITAL DE BELLA UNIÓN POR EL ESFUERZO, TRABAJO Y COMPROMISO EN LA LUCHA CONTRA LA PANDEMIA DE COVD-19. -Bella Unión, octubre 2021. -Directorio de ASSE,Comisión Interna FFSP, Equipo de Gestión UE 034.

¿Cómo se descubrió el caso Covid-19 en Bella Unión?

No se trató de alguien que sintiera determinados síntomas.-Es más, la persona estaba vacunada con la dosis correspondientes.-Resulta que el usuario concurrió a su prestador de salud debido a la rutina normal de exámenes exigentes para una pre-intervención quirúrgica.-Bien se sabe que lo primero que se realiza es el hisopado para determinar que no tenga el SARS CoV-2.- El resultado totalmente inesperado .- Estaba portando el virus .-En definitiva, un resultado que se obtiene de « rebote» ya que de no tener en curso la realización de la operación, seguiría sin saber que tenia instalado en su organismo al covid .-Esto no hace más que alertar que el virus , ahora silencioso por las vacunas, creer que ya no está entre nosotros es un error y ello ha quedado demostrado que no es así.-Si por esas circunstancias se instala en un organismo con bajas defensas, más allá que la persona pueda estar vacunada, podría provocar males mayores.-Por consiguiente, hay que seguir cuidándose .-

Incautación de mercadería en presunta infracción aduanera y sanitaria en barrio Cuareim

Personal de la Armada Nacional , destacado en la Subprefectura del Puerto de Bella Unión, incautó durante una inspección en la zona, mercadería que se encontraba abandonada, en presunta infracción aduanera y sanitaria.

En horas del mediodía de este jueves 1 de octubre , personal de SUBEL recibió información por parte del administrador de Aduana de Bella Unión, informando que se encontraba en el barrio Cuareim, realizando un procedimiento de incautación de mercadería, presuntamente proveniente de Brasil, y que tenía información sobre el posible paradero de otro vehículo con más mercadería en una zona cercana.



Inmediatamente se desplazó personal de la Unidad al lugar por tratarse de una zona de nuestra jurisdicción, que limita con el Río Cuareim. En el lugar fue encontrada mercadería en abandono en presunta infracción aduanera y sanitaria, tratándose de comestibles, frutas y verduras.

Puestos estos hechos en conocimiento de la Dra. Silvia Ferreira fiscal de turno, dispuso que se derive a Aduana para que realicen las actuaciones pertinentes, a lo cual se dio cumplimiento.