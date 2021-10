Bella Unión

*Por unanimidad la Junta de Artigas aprobó decreto que prohíbe la venta y uso de pirotecnia sonora

Este jueves en horas de la noche, con la aprobación de los 29 curules en sala, se votó el decreto de prohibición de todo tipo de negociado y uso de la pirotecnia sonora en el Departamento de Artigas .-De esta manera, Artigas se suma a los departamentos de Salto, Paysandú y Colonia que ya habían decretado la prohibición de la pirotecnia sonoras.-

LOS DIFERENTES ARTÍCULOS SEÑALAN:

-Prohibir la fabricación, comercialización, acopio , transporte , exposición, venta y/o uso de material de pirotecnia sonora en todo el departamento.-

-Queda prohibido el uso de pirotecnia sonora en espectáculos públicos y privados así como tambien el uso particular en todo el departamento de Artigas.-

-En caso de comprobarse el uso , será causa para la suspensión del espectáculo-

-El uso de pirotecnia sonora por parte de instituciones privadas , cuando sea constatado y comprobado el hecho por las autoridades competentes será causa suficiente para la suspensión de cualquier tipo de beneficio del que gocen por parte del Gobierno Departamental .-.

-El incumplimiento de esta normativa en cualquier aspecto de su alcance , motivará sanciones y/o multas que van de 5 a 200 UR, sin perjuicio de lo dispuesto por artículos anteriores.-

-Ademas se confiscará el material y bienes relacionados con la actividad que fuese desarrollada en contravención a esta normativa ,sin perjuicio de las responsabilidades civiles y/o penales que correspondieren .-

-El material pirotécnico confiscado será entregado al Servicio de Material y Armamento del Ejército para su destrucción .-

-Está autorizado la venta de todo material pirotécnico lumínico que no produzcan estruendos y sea autorizado por parte del Servicio de Material y Armamento del Ejército.-

-El uso de pirotecnia lumínica en espectáculos públicos y privados deberá ser siempre autorizado y supervisado por la Dirección Nacional de Bomberos y la Intendencia Departamental de Artigas .-

-La Intendencia Departamental de Artigas será la encargada de fiscalizar, sancionar y realizar cobro de multas por incumplimiento de este decreto, pudiendo a esos efectos solicitar la asistencia del Ministerio del Interior toda vez que fuere necesario .-

-Exceptuase de estas disposiciones el uso de artefactos de pirotecnia sonora que deban utilizarse en caso de auxilio , seguridad, defensa y actividades productivas o industriales, de acuerdo a disposiciones legales vigentes .-

Lo recaudado por las multas detalladas ,será destinado a promover campañas de concientización en la materia ,instituciones al cuidado de personas con trastornos del espectro autistas, instituciones Down e instituciones de protección animal .-

-Comuníquese la presente disposición a losa organismos involucrados a efectos de su conocimiento y a la Intendencia Departamental de Artigas para su ejecución.

*Otro caso de Covid en el Departamento

Un caso apareció este semana en Bella Unión y ayer viernes otro infectado de coronavirus, en este caso un ciudadanos de la ciudad de Artigas.-Estos dos casos, no se ha informado si podrían tratarse de la cepa DELTA.-. Es indudable que hay que seguir conservando las medidas de seguridad, como el uso de tapabocas, uso de alcohol en gel y lavado de manos.-.El virus no se ido y ello hay que tenerlo muy presente.-

*Setiembre con lluvias muy por encima de la media mensual

A lo largo de setiembre 2021, se registraron en Bella Unión un total de 7 eventos de precipitaciones.-El total ha sido de 130 litros por metro cuadrado ( 130 mm.).-Si este volumen lo comparamos con el promedio mensual de lluvias para setiembre en nuestra jurisdicción, estamos muy por encima de la media.- El promedio , lloviendo normalmente en setiembre, es de 82 litros por metro cuadrado.-En este caso, fueron 48 litros mas en el pluviómetro M & M de esta corresponsalía .-

LAS LLUVIAS DE SETIEMBRE 2021.-

Día 2: 5 litros

Día 7: 60 litros

Día 8: 4 litros

Día 13: 19 litros

Día 20: 10 litros

Día 28: 16 litros

Día 30: 16 litros.-

*Docentes de educación física al frente del Polideportivo

Será una gestión conjunto entre organismos de la enseñanza y el deporte.-Para ello ya se han designado a los dos responsables de llevar adelante la coordinación ejecutiva del flamante gimnasio polideportivo de Bella Unión, aun a inaugurar.- Como coordinadora directiva de la ANEP-UTU, Prof. Cindy Castro y por la Secretaría Nacional de Deportes, el coordinador ejecutivo, Prof. Braian De Souza .-