Lodazal en los accesos a la Escuela de Cuareim

No se trata de ninguna escuelita de la primaria uruguaya perdida en medio del monte.-Y aunque así fuera, docentes y alumnos no merecían pasar las penurias que pasan docentes, alumnos y padres de la muy concurrida Escuela Nº 20 del barrio Cuareim, distante del centro de Bella Unión tan solo 5 minutos, cuando algunos pocos litros de agua dejan caer las nubes.-Estas fotos son de las lluvias registradas este martes 28 .-Fueron tan solo 16 litros por metro cuadrado ( 16 mm.), sin embargo provocó contratiempos de todo tipo a la hora de ingreso y salida del centro.-Amerita que autoridades de Primaria , de la Intendencia y del Municipio local tomen cartas en el asunto.-En pleno siglo XXI , viviendo como viven los « chanchitos» en el chiquero.-Situaciones inentendibles, que vienen de tiempo, pero que nadie , pese al paso de los almanaques, nadie se hace cargo de poner fin al drama.-

Volvió el Coronavirus a Bella Unión

Fueron 15 días sin casos activos en tierra cañera,libres de Covid-19.-Pero como el virus anda, se mueve, circula, viaja con las personas, ahora ya tenemos un caso activo.-fue dado a conocer este miércoles 29 .-Por tanto,a seguir extremando los cuidados.-Los vacunados hacerlo porque igual pueden infectarse, más allá que no sea de gravedad contraer el SARS-CoV-2 , y los que no se han vacunado, a cuidarse al extremo, ya que son quienes no cuentan con defensa alguna en su organismo.-

VACUNADOS

CON LA 1º DOSIS———61.574 personas ( 83,4%)

CON LA 2º DOSIS———57.201 personas (77,5%)

CON LA 3º ( REFUERZO)—21.455 personas.-

Aduana decomisa pescado de Importech s.a.

con destino a Brasil

Unos 250 kilos de sábalo grande cuyo destino era Brasil, fueron decomisados por la Aduana a la empresa Importech s.a. del empresario de la pesca, Sergio Lagrega.- En los días previos se habían realizado exportaciones, dos a Colombia y una a Bolivia por montos importantes en dólares.-Según Lagrega, es la tercera vez que exportaciones a Brasil son decomisadas.-

Tras hurtar un teléfono

celular una persona fue detenida

En horas de la tarde de ayer, tras hurtar un teléfono celular al morador de una

finca ubicada en calle Aparicio Saravia, un joven de 24 años de edad fue conducido, recuperando el teléfono hurtado, estableciéndose que el mismo es poseedor de antecedentes judiciales.La denuncia fue radicada en Seccional Séptima de Bella Unión .-

Enterada la Sra. Fiscal Letrado Adscripta de Primer Turno de Bella Unión, dispuso que permanezca detenido a su disposición por Flagrancia de Receptación, fuera examinado por médico forense y continúen las actuaciones.

Santa Rosa lidera a nivel sub 17

Se disputó la 2º fecha del torneo sub 17 de la Liga Regional con estos resultados:

-Santa Rosa 1 Cuareim 0.-

-CLMC 1 Uruguay 1.-

-Ka Bomba 1 Gral. Rivera 1

-Huracán 3 Cinecope 2.-

POSICIONES; Santa Rosa 6, CLMC 4, La Bomba 4, Uruguay 4, Huracán 3, Gral. Rivera 1, Cinecope 0 Cuareim 0.-

Hurto en finca de Barrio Los Olivos

En horas de la madrugada, fue denunciado en la Séptima de Bella Unión , el hurto de joyas en plata y oro, un PlayStation 2, perfumes y una mochila, sustraídos desde una finca ubicada en barrio Los Olivos, mediante el forzamiento de una puerta de vidrio, en ausencia de los moradores.

En todos los casos Policía Científica realizó relevamiento correspondiente y las actuaciones derivadas a la Dirección de Investigaciones.

Hurto de teléfono celular de una pensión de calle porta

En otro hecho denunciado en Seccional Séptima de Bella Unión , fue hurtado un teléfono celular marca MULTILASER modelo F de color negro, sustraído desde el interior de una de los dormitorios de una pensión ubicada en calle Dante Porta , mediante daños en la puerta. La Policía Científica realizó el relevamiento correspondiente.