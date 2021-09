Un emblema de la producción ganadera de la región

Personal del Municipio de Tomás Gomensoro viene realizando trabajos de pintura en todo el histórico edificio del local social Feria de Remates Ganaderos, propiedad de la Liga del Trabajo , conocido como « Local Itacumbú ».- Realmente un emblema de la cría y reproducción ganadera de toda esta región oeste del departamento de Artigas.-Un lugar exitoso para remates ferias , pero además albergando amenas y concurridas fiestas sociales , lógicamente que todo ocurrido antes de la pandemia.-Ahora que el virus viene desapareciendo a pasos agigantados, este lugar volverá a ser centro de atracción .-

SIn memoria de algunas de las 51

víctimas que ha dejado el Coronavirus

Felizmente desde hace varios días el departamento todo de Artigas sin casos activos de Covid-19.- Ante ello, la tranquilidad reinante, más allá que el virus aun sigue rondando en otros departamentos , por lo que no hay que bajar la guardia y seguir manteniendo ciertos recaudo.-El SARS-CoV-2 dejó en Bella Unión un total de 51 víctimas mortales.-Hombres y mujeres de nuestra sociedad, de todas las edades, que lamentablemente no lograron vencer la terrible enfermedad.- Al ponerse en marcha las actividades deportivas, no faltan los recuerdos, la memoria a quienes fallecieron a causa de la pandemia.-La Liga de Fútbol Sénior decidió en su momento que el Campeonato oficial 2021 lleve el nombre de un jugador fallecido ; «Leonardo Ribeiro» ( 14/5/2021).-La Liga Regional resolvió en su momento que los torneos juveniles llevarán nombres de victimas del virus, vinculados al fútbol.-El torneo sub 15, una vez que se ponga en marcha, llevará el nombre de quien fuera secretaria de dicha Liga; «Vannesa Gonzalez»( 16/3/2021) .- El torneo Sub 17 de la Liga Regional que comenzó este pasado fin de semana lleva el nombre de ; « Daniel Rodriguez », en recuerdo al ex golero de clubes y selección roja, el popular « Gatti », fallecido el 25 de abril de 2021 .-El domingo último , el automovilismo de Bella Unión inauguró su nuevo « Autódromo », ubicado contiguo a la pista del Moto Club, calle continuación Mones Quintela al sur.-Los responsables de la actividad tuerca decidieron que la flamante nueva pista lleve el nombre de quien fuera un amante del deporte tuerca ; « Jorge Prado», fallecido el 4 de julio de 2021.-

Detenido por desacato en Las Láminas

En horas de la mañana, tras llamado telefónico recibido en Seccional Séptima de Bella Unión , efectivos policiales concurren a una finca ubicada en barrio Las Láminas.-.En el lugar, un masculino de 28 años de edad, el cual tiene medidas cautelares vigentes en relación a la denunciante y moradora de la finca , promovía desordenes y provocaba daños en la finca.- Al ver la patrulla policial, huyó , y próximo al lugar la pareja del mismo junto a varias personas agredieron , amenazaron y arrojaron piedras a los policías, siendo conducido y derivado al nosocomio local .-También amenazó al policía que realizaba servicio 222.-Uno de los efectivos actuantes que circulaba en motocicleta recibió tres impactos de piedras, en zonas de pierna , brazo y visera del casco , ocasionando rotura del mismo .-Policía Científica realizó relevamiento correspondiente .-Tras ser enterada la Sra. Fiscal Letrado de Bella Unión y Sr,. Juez Letrado, ingresó detenido .-

Conjunto de Cámara del Sodre actuaran en Zona Oeste

Estarán actuando primero en Tomás Gomensoro y horas después en Bella Unión. -Se encuentran en gira por el interior del país , integrantes que forman parte del Conjunto Nacional de Música de Cámara del SODRE.-Estos son los detalles de sus actuaciones en esta región de nuestro departamento ;

MIÉRCOLES 29 DE SEPTIEMBRE DE 2021

-Hora 17:00- en CINE TEATRO IRMA, de Tomás Gomensoro.-

-Hora 20:00- en CINE NORTE de Bella Unión.-

-La entrada a ambas presentaciones es totalmente gratuita.-