Condenado por dos delitos a tres años y seis meses de prisión

A la hora 10 de este domingo 19, fue conducido por efectivos policiales que cumplían servicio en el GRT de Bella Unión, una persona del sexo masculino , mayor de edad ,el cual incumplió medidas cautelares dispuestas por la Justicia, de prohibición de acercamiento y comunicación con respecto a una femenina.- Al momento de su conducción se le incautó dos envoltorios de cocaína, mientras que en el vehículo en el cual circulaba , tenía un reloj plateado marca GIRARD PERREGEUX, una moneda plateada , dos dagas doradas ,una estatua dorada ,dos lapiceras, un estuche conteniendo artefactos antiguos y un reloj marca LONGINES .-Posteriormente mediante allanamiento dispuesto por la Justicia en su finca , fueron incautados en una bolsa de nylon blanca un polvo blanco similar a cocaína con un peso de 27,73 gramos, una caja para parlantes , una bolsa de nylon transparente conteniendo piedras y polvo de sustancia blanca similar a cocaína , pesando 108,26 gramos, un envoltorio de nylon transparente conteniendo sustancia vegetal similar a marihuana con 41,84 gramos y varios objetos por no justificar procedencia .-Culminadas las actuaciones en sedes de Fiscalía y Penal , a raíz de solicitud de proceso abreviado por parte de fiscalía , por sentencia el imputado, la persona de iniciales O.J.M.N., de 45 años de edad, fue condenado como autor penalmente responsable de « Un delito de Desacato, en concurso real », con «Un delito previsto en el articulo 31 de la ley 14.294 en la modalidad de negociación»,a la pena de tres años y seis meses de penitenciaria con descuento de la detención sufrida , siendo de su cargo las prestaciones legales y accesorias de rigor .-

Condenado por violencia doméstica

Con relación a denuncia formulada en la séptima por violencia doméstica realizada el pasado 18 de septiembre por una joven de 18 años de edad , contra su pareja, la persona de iniciales J.A.V., de 27 años , culminadas las audiencias en sedes de fiscalía y judicial, el Juez Letrado de Bella Unión , dispuso formalizar la investigación contra el imputado y por sentencia lo condenó como autor penalmente responsable de « Un delito de Violencia doméstica agravado» a la pena de ocho meses de prisión , a cumplirse bajo el siguiente régimen ; los tres primeros meses en prisión de cumplimiento efectivo ,los restantes cinco meses en régimen de libertad a prueba ( artículo 295 bis del CPP), con las obligaciones establecidas en los numerales 1 a 4 de dicha norma y con la colocación de dispositivo de monitoreo electrónico durante dicho término , todo con descuento de la detención sufrida y de su cargo las prestaciones de accesorias de rigor .-

Condenado a libertad a prueba por receptación

Tras varios meses, culminaron las actuaciones en torno al abigeato de un animal vacuno , hecho perpetrado en zona de paraje Franquía y que fuera denunciado en enero del año en curso , el Sr. Juez Letrado de Bella Unión , dispuso formalizar la investigación contra el autor del hecho , la persona de iniciales F.A.T.T., de 27 años de edad, y por sentencia lo condenó como autor penalmente responsable de « Un delito de Receptación » a la pena de seis meses de prisión , sustituida por un régimen de libertad a prueba con las obligaciones establecidas de 1 a 4 del articulo 295 bis del CPP ; residencia en un lugar específico ,donde sea posible la supervisión por parte de la OSLA , sujeción a referida oficina , presentación una vez por semana ante la autoridad policial correspondiente a su domicilio , prestación de servicios comunitarios, con la obligación de cumplir con las tareas que se le asignen , teniendo en cuenta su aptitud e idoneidad en organismos públicos o en organizaciones no gubernamentales cuyos fines sean de evidente interés o utilidad social .- Estas medidas no podrán sobrepasar las dos horas diarias.-

Menores autores de hurto

Tras denuncia de hurto formulada en Seccional Séptima, dando cuenta que desde el interior de un automóvil que se encontraba en el predio de un centro de educación de enseñanza primaria, ubicada en el kilómetro 628 + 600 metros de Ruta 3, donde se realizaba una reunión , fueron identificados dos adolescentes que circulaban por la zona , quienes expresaron ser los autores del ilícito , recuperándose los efectos hurtados , los cuales los habían ocultado próximo al lugar.-Policía Científica trabajó en el caso.-Enterada la Sra. Fiscal Letrado de Bella Unión dispuso que los responsables de los menores fueran notificados a concurrir a Seccional ,los menores entregados bajo recibo, apercibimiento , y emplazados sin fecha .-

Comenzó su actividad la única Liga que restaba

hacerlo , la regional

Atrás quedando la pandemia.-Era la única Liga de futbol que aun no había dado inicio su actividad tras mermar la presencia del virus en el mundo entero.-Entre sábado 18 y domingo 19 de setiembre para jugarse la primera fecha de los torneos oficiales categorías sub 17 y mayores.-

1º FECHA – CATEGORÍA SUB 17 TORNEO « DANIEL RODRIGUEZ »

-Santa Rosa 3 Gral. Rivera 1.-

-CLMC 7 Huracán 0.-

-Uruguay 6 Cinecope 0.-

-La Bomba 9 Cuareim 2.-

1º FECHA CATEGORÍA MAYORES «100 AÑOS SANTA ROSA F.C.»

-CLMC 1 Tropezón Tablero 1.-

-Uruguay 4 Cinecope 2.-

-Santa Rosa 4 Cuareim 2.-

-La Bomba 1 Gral. Rivera 0.-

Clausura 2021

Liga de Fútbol Máster

La Liga que tiene menos animadores, disputó una fecha más.-Estos fueron los dos resultados de la Liga Máster de Bella Unión :

-Cuareim 2 Franquía 1.-

-Portón de Fierro 1 La Jeringa 0.-