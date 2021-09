*Llamado para cubrir cargos en plaza de deportes Bella Unión

La Comisión de Apoyo de Plaza de Deportes Bella Unión y dirección hace llamado para interesados a cubrir los siguientes cargos en Polideportivo de Bella Unión:

Llamado para Lic. en Educación Física para clases y entrenamientos de las siguientes disciplinas: Iniciación deportiva, Fútbol Sala, Voley, Handball y Basquet. Llamados para Lic. en Educación Física, técnicos, idóneos para diferentes propuestas a realizar en la sala polivalente del Polideportivo. En esta instancia se puede recibir propuestas para Actividad Física para Adultos Mayores, Ritmos, Gap, Deporte de contacto-lucha o cualquier propuesta referida a la actividad física.

Horario laboral de 17:30 hs hasta 22hs.

Presentar currículum con título y propuestas desarrolladas formalmente en dependencia de Plaza de Deportes de 9:00 a 12:00 y de 16:00 a 20:00 hs.

Plazo máximo de entrega hasta el jueves 23 de septiembre.-

*La Policía tras los pasos de una mujer que cometió una rapiña armada

Una persona del sexo masculino mayor de edad, radicó denuncia en Seccional Séptima , de Bella Unión, en la cual manifestó que circulaba en su moto por Calle Joaquin Suarez pasando la Intersección de Calle A23 en dirección al Sur, cuando se le apersonó una femenina, quien mediante amenazas con arma blanca (cuchillo de aproximadamente 10 centímetros de hoja), le exigió la entrega de dinero, por lo que la víctima le entrega un billete de $500 (Pesos Uruguayos), quien luego de obtener su propósito se retira por Calle A22 en dirección al Este, perdiéndola de vista.

El hecho denunciado se derivó a la Unidad de Investigaciones Zona II por razones de competencia.

Enterada la Sra. Fiscal Letrado Adscripta de Primer Turno de Bella Unión, se dio por enterada disponiendo que se la ubique a la femenina autora del presunto ilícito, se realice relevamiento fotográfico por parte de Policía Científica y se notifique a la misma para concurrir a Sede Fiscal con asistencia letrada día lunes a la hora 13:00. Se practican averiguaciones.

*La tranquilidad de no tener activos

Tras varios meses de elevado número de casos activos en Bella Unión , este 15 de septiembre amanecimos sin ningún caso.-La alegría hoy pero no para bajar la guardia .-A nuestra ciudad llegan personas provenientes del sur del país donde aún tienen casos activos.-La pandemia, más allá que disminuyó y un alto porcentaje de la población se vacunó, ello no amerita que bajemos las defensas como ser, el uso del tapabocas.-Además hay que tener en cuenta que existe un sector de la sociedad que decidió hasta el momento no vacunarse , y que podrán contraer con más facilidad el virus.-

DETALLES DE NUESTRO DEPARTAMENTO DE ARTIGAS AL MOMENTO

-CERO caso activo

-9.194 fueron los casos positivos desde el 13 de marzo hasta el 14/9/2021.-

-9.041 han sido los recuperados.-

-153 los fallecidos.-

1º dosis —61.359 ( 83.12 %)

-2º dosis — 57.027 (77.25%)

-3º dosis (refuerzo)—18.821.-

*Hurto en establecimiento rural

Desde un establecimiento rural ubicado en el kilómetro 62 de Ruta 30 , desconocidos hurtaron una garrafa para gas uruguaya de 13 kilos , una cocinilla con dos hornallas de color negro mate, utensilios para la cocina , una bateria marca Moura de 180 amperes , una caja de plástico color negra conteniendo herramientas varias , una caja de metal negra conteniendo tubos varios marca Wart y una bomba de gasoil de 12 volt.- Para cometer el dellito no se ocasionaron daños ni forzamientos.- Se investiga.-