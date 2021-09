Al cumplirse un año de su fallecimiento, Calagua reconocerá al expresidente Daniel Moraes

El Consejo Directivo de CALAGUA invita al acto que se llevará a cabo en la toma principal de nuestro sistema de riego sobre el Río Cuareim el sábado 25 de septiembre de 2021 , a la hora 11;00, en reconocimiento público a la trayectoria y gestión de nuestro expresidente y fundador de nuestra cooperativa , Daniel Moraes Vazquez , al cumplirse el primer aniversario de su fallecimiento .-En homenaje a este gran líder, que con su visión y generosidad , trajo inversión, innovación , trabajo, tecnología , desarrollo económico y social para los pequeños productores familiares más débiles, de las zonas de Cuareim, Franquía, Campodónico , Coronado y de toda la zona de nuestra producción agro industrial .- La estación de bombeo principal de nuestro sistema multipredial de riego para 3.500 hectáreas, ubicada sobre el Río Cuareim llevará su nombre a partir de ese día .-En representación de CALAGUA hará uso de la palabra el socio fundador de la cooperativa, el cual estuvo presente en la asamblea fundacional , del 8 de diciembre de 1968, Sr. Antonio de la Peña Arbiza.- Por Consejo Directivo de CALAGUA, Eduardo Javier Barros, Presidente ; Tilo Yamandú Guzmán , Secretario .-

Importante delegación de Bella Unión dijo presente en el acto del Pit Cnt

Un número significativo de productores, colonos y trabajadores de Bella Unión se trasladaron a Montevideo para estar presente en la jornada del paro general decretado por la central obrera PIT CNT ,que se cumplió este miércoles 15 de septiembre .-Una vez más Bella Unión diciendo « aquí estamos « , como en tantas y tantas movilizaciones pasadas .-

Dejará de llevar el nombre

de Santa Rosa del Cuareim para pasar a llamarse

Daniel Moraes

Un día esta población dejó de llamarse Santa Rosa para pasar a llevar el nombre actual Bella Unión.- En días más, el sistema de bombeo de CALAGUA ubicado sobre el Río Cuareim dejará de llevar el nombre Santa Rosa del Cuareim para pasar a llevar el nombre Daniel Moraes.-Desde 1990 cuando comenzó a funcionar el sistema de riego, lleva el nombre de la santa limeña identificada «del Cuareim» en honor a la zona. Tras algo más de 30 años, en días más , el complejo de bombeo pasará a llamarse « Daniel Moraes»

Que el tiempo se apiade

Si llueve, no hay fútbol en Bella Unión.-Hasta ahora la Liga Regional sin dar inicio a su actividad oficial 2021 .-Esperemos que el tiempo atmosférico se apiade y deje jugar.-Detalles para el fin de semana..-

SÁBADO 18-

ESTADIO « WALTER MARTÍNEZ CERRUTTI»

Hora 13,45 sub 17———Cinecope Vs. Uruguay.-

Hora 15,45—MAYORES— CLMC Vs. Tropezón Tablero.-

PARQUE «JOSÉ LINDOLFO CANOSA «

Hora 13,45 sub 17—Cuareim Vs. La Bomba.-

Hora 15,45—MAYORES—Uruguay Vs. Cinecope.-

DOMINGO 19-

ESTADIO «WALTER MARTÍNEZ CERRUTTI «

Hora 13,45- sub 17..Santa Rosa Vs. Gral. Rivera.-

Hora 15,45—MAYORES- Santa Rosa Vs. Cuareim.-

PARQUE « JOSÉ LINDOLFO CANOSA «

Hora 13,45—sub 17—Huracán Vs. CLMC

Hora 15,45—MAYORES— La Bomba Vs. Gral. Rivera.-