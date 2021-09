*Carnaval 2022 en Artigas: Reunión con el referente regional del Ministerio de Turismo

El Director General de la Intendencia y los integrantes de la Federación de Escuelas de Samba de Artigas-Fedesa, se reunieron con el referente regional del Ministerio de Turismo, tras confirmarse que el Carnaval de Artigas se va a llevar a cabo los días 26,27 y 28 de febrero de 2022 y que dicha Secretaría de Estado apoyará la realización del evento.

El Escribano Emiliano Soravilla confirmó que la Intendencia ya llegó al acuerdo económico con la Federación de Escuelas de Samba de Artigas, al que pudo arribar de forma rápida “gracias a la buena voluntad de Fedesa y a la buena administración de la Intendencia, que permite llevar adelante el Carnaval, además de todas las actividades que se hacen”.

El Secretario General se refirió a “algunas críticas que se escuchan sobre el dinero que se destina”, enfatizando que “no se deja de hacer nada de obras y servicios en la ciudad para hacer Carnaval; se hace todo y además se hace el Carnaval, porque entendemos que es bueno para el departamento”.

*La Sub 17 en marcha este fin de semana

Da inicio hoy sábado con 4 partidos y mañana los otros cuatro, el torneo oficial de la categoría Sub 17 de la Liga Regional de Fútbol de Bella Unión.-

Campeonato « Daniel Rodriguez-Gatti «

HOY SÁBADO 11 ESTADIO « WALTER MARTÍNEZ CERRUTTI «

Hora 13,45—Cinecope Vs. CLMC

HOY PARQUE «JOSÉ LINDOLFO CANOSA»

Hora 13,45—Cuareim Vs. La Bomba.-

DOMINGO 12 ESTADIO « WALTER MARTÍNEZ CERRUTTI «

-Hora 13,45—Santa Rosa Vs. Gral. Rivera.-

DOMINGO 12 PARQUE «JOSE LINDOLFO CANOSA «

Hora 13,45— Huracán Vs. Uruguay.-

*Han sido 9.194 positivos hasta el momento

Desde que se desató la pandemia el 13 de marzo de 2020, en el departamento de Artigas suman 9.194 casos positivos de Covid 19.- De esa cifra, 9.037 se han recuperado.- Los fallecidos son 153 y hay en la actualidad 4 casos activos.- Dos de estos casos en la ciudad de Artigas y dos en Bella Unión .-

*Conjunto de Cámara del Sodre actuará en Gomensoro

Por primera vez se llevará a cabo en el Cine Teatro « IRMA « de Tomas Gomensoro, un concierto del Conjunto Nacional de Música de Cámara del SODRE.- Ello será el miércoles 29 de septiembre , a las 17 horas, con entrada gratuita, contando con el respaldo y promoción de la alcaldía local .-

*Segunda fecha del Fútbol Senior

Se juega mañana domingo 12, en cancha « Dr. Romeo Bianchi» con estos detalles:

-Hora 10.00—Cuareim Vs. Cururú.-

-Hora 11,30—Jardines del Norte Vs. Coronado.-

-Hora 13.00—Dep. Unión Vs. Dep. Municipal.-

-Hora 14,30— Generación 80 Vs. Lavadero.-

-Hora 16.00—Cinecope Vs. Campodónico .-

-Hora 17.00—La Jeringa Vs. La Jeringa 35.