Calles intransitables en Bella Unión

Si no llueve , son los pozos de las calles con sus constantes reclamos.-Si llueve, son los pozos, el barro, el lodazal.-Esta es la Bella Unión de agosto 2021 .-No hay cambios por el momento.-Cuando alguna autoridad del oficialismo local llámese partido multicolor habla sobre el tema , lo único que se esboza es la frase « están previstas obras ».-Desde el 2020 el mismo verso; « están prevista obras» ¿y mientras tanto que?.-Se va campante el año y de obras en las calles nada se ha concretado.-



CONCEJAL ABAYUBA

JARDÍM

La bancada de concejales del Frente Amplio en el Municipio de Bella Unión, constantemente están lanzando el tema de las calles en las sesiones.-También a ellos la misma respuesta; ya vendrán las obras.-Este lunes 6 y martes 7 de septiembre con lluvias en Bella Unión.-Fácil es imaginarse el estado de las calles.-El concejal frenteamplista Abayuba Jardim para expresar :» no se trata de la critica que no construye ni es la aprovechadora por las circunstancias, pero ha venido siendo reiterado el planteo en el Concejo Municipal por parte de nosotros los concejales del Frente Amplio, por el estado de las calles de todos los barrios de Bella Unión.- Vaya si comprendemos a los vecinos y vecinas por los reclamos de calles hoy intransitables.-No entendemos la postura del Alcalde ya que el municipio cuenta con maquinaria operativa ( 2 moto niveladoras, cilindro, pala cargadora y camiones ).-Si la excusa es que están abocados a la camineria rural , pues bien, que solicite apoyo a la Intendencia de Artigas, que también es responsable para que mande un equipo completo a trabajar en las calles, al igual que lo hizo en campaña electoral, ¿ o no están en sintonía ahora ?.-La verdad, es incompresible la inacción del sr. Alcalde y de la Intendencia de Artigas para con Bella Unión ».

Plenario del Frente Amplio de Bella Unión se realiza hoy

La Coordinadora del Frente Amplio Bella Unión , viene invitando a militantes a un plenario abierto para hoy miércoles 8 de setiembre.-en el orden del día figuran los siguientes temas:

-Informe del último plenario nacional a cargo de Jorge Ferrari.-

-Conformación de un registro de representantes de sectores y bases .-

-Presentación y puesta en consideración del proyecto de reglamento para el funcionamiento de la Mesa .-

-Presentación de campaña financiera a cargo de la secretaria correspondiente.-

-Fijación de próxima asamblea .-

El gremio Sutel

reunido en Bella Unión

Funcionarios delegados del gremio SUTEL se reunieron horas atrás en Bella Unión , analizando el momento del ente de las telecomunicaciones , en lo que respecta a posturas del gobierno nacional y del directorio de ANTEL .- El gremio considera que actualmente se llevan adelante políticas de desmantelamiento de la empresa, en el marco de acciones del gobierno nacional.-

Fueron 60 litros

En la tarde de este lunes 6 se registraron las primeras lluvias, para continuar en la noche-madrugada y parte de la mañana de ayer martes 7.-Estamos hablando de 17 horas con lluvias intermitentes, por momentos débiles y en otros moderadas o fuertes, sumando en ese periodo un total de 60 litros de agua por metro cuadrado en el pluviómetro M & M de esta corresponsalía.-Las precipitaciones se registraron en todo nuestro departamento..-Hasta las 7 de la mañana de ayer martes de acuerdo al registro pluviómetro nacional policial estos fueron ; Bernabé Rivera 15, Topador 15, Colonia Rivera 25, Tomás Gomensoro 37, Paso Farías 20, Javier de Viana 15, ciudad de Artigas 30, Colonia Palma 35, Cuaró 13, Colonia Pintado 22, Charqueada 39, Baltasar Brum 47, Paso Campamento 15, Catalán Grande 30, Catalán Chico 36, Sequeira 22.-