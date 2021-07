Aquel julio de hace 10 años, de las 8 heladas intensas consecutivas

Ayer entramos en julio, séptimo mes del año, con un invierno hace pocos días ingresado al hemisferio sur.- El mes de julio de 2011 no fue un julio como los anteriores en Bella Unión. -Aquél quedó registrado como el de mayor número de heladas intensas consecutivas.-Fueron 8 días seguidos de temperaturas tanto al abrigo meteorológico como a la intemperie con registros por debajo del punto de congelamiento ( 0º C).-Posteriormente hubo helada el día 22 de aquel mes de hace una década atrás .-De acuerdo a los datos de archivo de la hoy desaparecida estación meteorológica de Bella Unión, en 33 años no hay otro registro de los meses de invierno que se iguale a aquel julio de 2011 con 8 heladas intensas , una tras otra.-



JULIO 2011 ( DATOS DE LA EX ESTACIÓN 315 DE BELLA UNIÓN)

DÍA 1/7/2011: HELADA (Escarcha)- Temp, abrigo 2.4ºC bajo cero— Temp .intemperie 4.6º C bajo cero.-

DÍA 2: HELADA ( Escarcha). abrigo 2.0º C bajo cero —intemperie 4.2º C bajo cero.-

DIA 3: HELADA(Escarcha)- abrigo 4.6º C bajo cero—intemperie 6.8º C bajo cero.-

DÍA 4: HELADA(Escarcha)—abrigo 4.0º C bajo cero—intemperie 7.0 º C bajo cero.-

DÍA 5: HELADA(Escarcha)—abrigo 3.6 º C bajo cero—intemperie 6.8º C bajo cero.-

DÍA 6: HELADA(Escarcha)—abrigo 2.6 º C bajo cero—intemperie 4.7º C bajo cero.-

DÍA 7: HELADA(Escarcha)—abrigo 2.8º C bajo cero—intemperie 6.0 ºC bajo cero.-

DÍA 8: HELADA(Escarcha)—abrigo 2.6º C bajo cero— intemperie 3.7 º C bajo cero.-

DIA 22: HELADA(Escarcha)—abrigo 1.0 º C bajo cero—intemperie 3.4º C bajo cero.-

Señora de 63 años es la victima 48 del coronavirus en Bella Unión

Este miércoles 30 de junio, el covid-19 para llevarse otra vida de Bella Unión.-Se trata de una señora de 63 años de edad, la cual estaba internada en la ciudad de Artigas.-Ha sido la víctima nº 48.-Un mes de junio con 15 fallecimientos de vecinos de nuestra ciudad.-Este número de muertes ha sido igual al registrado en mayo pasado.- Los casos activos han comenzado a descender en todo el departamento desde hace algunos días.-

-CASOS ACTIVOS EN TODO EL DEPARTAMENTO ( 01/07/2021): 436

-CASOS ACTIVOS EN BELLA UNIÓN: 236

-CASOS ACTIVOS EN LA CIUDAD DE ARTIGAS: 178

-CASOS ACTIVOS EN TOMÁS GOMENSORO: 14

-CASOS ACTIVOS EN BALTASAR BRUM: 8

-INTERNADOS EN CTI: 4

-EN CUARENTENA: 679

-TOTAL DE FALLECIDOS: 133 ( ciudad de Artigas y otras localidades 79, Bella Unión 48, Tomás Gomensoro 5, Colonia Palma 1 ).-

Para la obtención de

«libres de deuda» municipal

La División Tránsito del Municipio de Bella Unión establece exigencias para obtener libres de deuda para diferentes trámites administrativos de tránsito.

Licencia de conducir: se exige libre de multas de tránsito.

Libre de deuda ; (patente , contribución, y o multas de tránsito).

Duplicado de libreta de propiedad.

Bajas de Vehículos.

Rehabilitaciones .

Cambio de motor.

Transferencia Vehiculares (solo para el vendedor).

Cambio de chapa.

Cambio de usuario de permiso de circulación (solo vendedor).

Toda persona que adquiere un vehículo no necesita estar libre de deuda.

Toda persona que efectúe un trámite administrativo debe tener un registro de contribuyente.

En el caso de libres de Multas se verificará en sistema en el mismo momento del trámite.

Mayo y junio los de

más decesos por Covid

En los recientes meses de mayo y junio, 30 personas perdieron la vida a causa del virus SARS CoV 2 en Bella Unión.-Quince en mayo y quince en junio.- En abril habían sido 13 los fallecimientos.-Tres meses de honda congoja en nuestra ciudad por la cantidad de muertes a raíz del virus.- Una pandemia que se ha llevado la vida de 48 hombres y mujeres de las más variadas edades y profesiones.-

LOS DECESOS Y LOS MESES

Noviembre 2020: 1

diciembre 2020: 1

enero 2021: 2

marzo 2021: 1

abril 2021: 13

mayo 2021: 15

junio 2021: 15

Hurto en obra

Próximo a la hora 22:45 de este miércoles 30, tras denuncia en Seccional Séptima de Bella Unión , por hurto perpetrado en una obra ubicada en Barrio Jardines, fue conducido por efectivos policiales que cumplían servicio en el Grupo P.A.D.O., un joven de 19 años de edad a quién se le incautó una bolsa con tablas de encofrado y tornillos que había hurtado en la obra.

Por disposición de la Sra. Fiscal Letrado Adscripta de Primer Turno de Bella Unión,

ingresó detenido.

Las actuaciones fueron derivadas a la Dirección de Investigaciones.