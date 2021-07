Espacio transitorio para alojamiento de personas en situación de calle

Funciona en el Salón Municipal de barrio Sur, donde se ubican las manzanas que comprende «Malvinas» y «6 de Mayo ».-

• El horario del mismo será de 22:30 a 08:00 el cual contará con una guardia de seguridad.-

Inicio de recorrida por parte del MIDES, Municipio, Seccional Séptima y Dispositivo Ciudadela será a las 22:30 horas.



1) En caso de constatarse a persona o personas en situación de calle se realizará procedimiento que certifique que el mismo esté libre de lesiones y de síntomas respiratorios asociados al Covid -19 mediante el ingreso a la emergencia Respiratoria del Hospital de Bella Unión.

2) En el caso de no acceder alojarse en dicho espacio se le entrega la cena y un café caliente, donde además deberá firmar un documento notificándose posteriormente a Seccional Séptima y Fiscalía de su decisión a los efectos que corresponda.



3) En el caso de identificarse riesgo de vida por la situación en la que se encuentre la persona, se dará cumplimiento el Decreto 159/021 del 26 de mayo de 2021 que reglamenta la ley 18.787.

4) Si alguna de las personas asistidas diera positivo quedará ingresado a la sala Covid del Hospital de Bella Unión por riesgo social.



5) Si fuera el caso, tras recibir una llamada telefónica a través de los teléfonos (4779 2001 – 091 470 893 – 099 567 649 o 911) de personas en situación de calle, se activaría el mismo protocolo en olas de frío.-

Que el refugio funcione las 24 horas dada la ola de frío

En el barrio Sur , Bella Unión por segundo año consecutivo se habilitó en el salón comunal, un refugio para personas en situación de calle.- Tras un relevamiento efectuado, son 11 ciudadanos , 10 hombres y una mujer que viven en estas condiciones en suelo cañero.-Ante el intenso frío polar que viene azotando esta región sudamericana, el refugio tendría que estar habilitado las 24 horas del dia y no solo por la noche.-Funciona de 22,30 a las 08.00.- Teniendo en cuenta que ya a las 18,30 el sol ha desaparecido por completo, las personas deben esperar varias horas para poder ingresar al refugio .-.Igual situación por la mañana.-A las 08.00 deben dejar el refugio .-Luego que pasaron una noche más o menos confortable, a las 08.00 « se los pone de patitas a la calle» cuando el frío más arrecia.-Este lunes y martes , la máxima estuvo entre los 8 y 9º C.-la sensación térmica siendo de 2º y 3º C., DURANTE EL DÍA. , ello debido a los moderados vientos reinantes en Bella Unión, sobre todo el lunes 29.-Ya que tanto se piensa en ayudar al « prójimo», no lo « corramos» durante el día.- Si quiere pasar acostado durante la jornada diurna debido al frío,que pueda hacerlo.-

Hombre joven fallece de Covid – 19 es la

victima 46 en Bella Unión

El virus sigue haciendo estragos en la sociedad cañera.-Sigue golpeando familias.-Este martes 29, un hombre joven, tan solo 39 años de edad, que estaba internado en un CTI de Artigas , falleció a raíz del coronavirus .-Se trata de la víctima 46.- Estamos muy por encima de la ciudad de Artigas en cantidad de casos activos.-

-CASOS ACTIVOS EN TODO EL DEPARTAMENTO (29 JUNIO): 458

-BELLA UNIÓN: 251

-ARTIGAS: 185

-TOMÁS GOMENSORO: 12

-BALTASAR BRUM: 10

-INTERNADOS EN CTI: 5

-EN CUARENTENA: 718

-TOTAL DE FALLECIDOS: 131 ( 79 de la ciudad de Artigas y otras localidades, 46 de Bella Unión, 5 de Tomás Gomensoro , 1 de Colonia Palma ).-

Hurto y daño en

Escuela de Campodónico

En horas de la madrugada, desconocidos rompieron vidrios de un Centro de Enseñanza de Primaria ubicado, en Paraje Campodónico, Escuela Nº 41, e ingresaron al interior del local mediante daños en la reja y vidrios de una ventana del salón comedor y hurtaron frutas verduras y bebidas lácteas. La denuncia radicada en Seccional Séptima de Bella unión, cuyos investigadores vienen trabajando en el caso.-