Unión, sumaban ayer 374 activos

El 30 de abril pasado, Bella Unión había tenido cifra récord de casos activosa de covid-19.- Se llegaba en aquel entonces a los 366 infectados con el virus.-Luego de ello los casos bajaron algo, volvieron a subir algo pero siempre por debajo de los 366 y por encima de los 300.-Es así que llegamos a este jueves 10 de junio con la marca récord de 374 casos activos.-Una cifra que realmente preocupa .-Cada 32 vecinos , uno tiene el virus .- Lejos de pensar en decrecer, el virus más y más aumenta.- Dos casos aparecieron en el pueblo Javier de Viana.-

-CASOS ACTIVOS EN TODO EL DEPARTAMENTO DE ARTIGAS(10/6/2021): 911

-CASOS ACTIVOS EN LA CIUDAD DE ARTIGAS: 413

-CASOS ACTIVOS EN BELLA UNIÓN: 374

-CASOS ACTIVOS EN TOMÁS GOMENSORO: 73

-CASOS ACTIVOS EN BALTASAR BRUM : 39

-CASOS ACTIVOS EN SEQUEIRA: 7

-CASOS ACTIVOS EN JAVIER DE VIANA: 2

-CASOS ACTIVOS EN BERNABÉ RIVERA: 2

-CASOS ACTIVOS EN TOPADOR: 1

-INTERNADOS EN CTI: 5

-EN CUARENTENA: 1.648

-TOTAL DE FALLECIDOS: 107 (65 de la ciudad de Artigas y aledaños, 38 de Bella Unión, 4 de Tomas Gomensoro) .-

Autor de rapiña a nonagenaria fue condenado a tres años de prisión

Con relación al conducido, un joven de 22 años de edad que había ingresado a una finca ubicada en calle Pedro Acosta esquina Melo de Bella Unión, mediante daños en la puerta de acceso a la misma, siendo la víctima una señora de 94 años de edad que fue agredida por el intruso que le solicitaba dinero, quien por disposición de la la Sra. Fiscal Letrado Adscripta de Primer Turno de Bella Union, había ingresado detenido.

Culminadas las actuaciones en sedes de fiscalía y judicial, el Sr. Juez Letrado actuante dispuso formalizar la investigación contra el imputado de iniciales M.E.C.M. de 22 años de edad y por sentencia lo Condenó como autor penalmente responsable de «un delito de rapiña especialmente agravada en grado tentativa en concurrencia fuera de la reiteración», con « un delito de lesiones personales », a la pena de tres años de penitenciaría de cumplimiento efectivo, con descuento de la detención sufrida, siendo de su cargo las accesorias legales de rigor.

Dos hombres detenidos por la Policía in fraganti resultaron condenados

Mediante actuaciones realizadas por efectivos policiales de Seccional Séptima de Bella Unión , en torno a la conducción de dos masculinos que fueron sorprendidos en horas de la madrugada hurtando baterías desde camiones que se encontraban estacionados en calle Joaquín Suarez esquina Wilson Ferreira Aldunate; Culminadas las actuaciones en sedes de fiscalía y judicial, el Sr. Juez Letrado actuante dispuso la formalización de la Investigación contra los Imputados de iniciales C.D.A.D de 34 años de edad y C.N.F.D. de 23 años y por Sentencia los condenó como autores penalmente responsables de « UN DELITO DE HURTO AGRAVADO EN GRADO DE TENTATIVA «, a la pena de seis meses y quince días de prisión de cumplimiento efectivo, con descuento de la detención sufrida, siendo de su cargo las accesorias legales de rigor.

Veredas céntricas que siguen esperando ser reparadas

Hace dos años que fueron rotas para la colocación de la cañería del agua , ya que la calle en toda su extensión recibía una capa de pavimento.-Pues bien, la pista recibió el pavimento nuevo pero las veredas hasta el día de hoy nunca fueron reparadas.-Alusión a las veredas de calle General Rivera .-En las mismas predominan las malezas.-Amerita a quien corresponda, encare la tarea de construirlas nuevamente .-En Bella Unión no solo no tenemos calles en buenas condiciones sino que a ello se suman veredas en mal estado.-Estamos hablando de veredas de una de las arterias principales de la ciudad y no de veredas de un barrio de los aledaños, donde bien se sabe, se camina por la calle por más seguridad.-Así nunca se avanzará como ciudad prolija.

Seis meses de prisión al autor del hurto del busto de Raúl Sendic

Referente al hurto del Busto de Raúl Sendic, sustraído el día 9 de mayo del presente año desde la Plaza de los Trabajadores, de Bella Unión, culminadas las actuaciones el Sr. Juez Letrado actuante dispuso la formalización de la investigación contra A. M.T.S. de 27 años de edad, poseedor de antecedente judiciales y por Sentencia lo CONDENÓ como autor penalmente responsable de un delito de receptación, a la pena se seis meses de prisión de cumplimiento efectivo, siendo de su cargo las accesorias legales de rigor.