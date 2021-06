Nuevas medidas sanitarias CECOED. Vuelven a cerrar los espacios verdes

El sábado 5 Bella Unión lloró la muerte (récords) de tres vecinos debido al Covid-19. Tres vidas en 24 horas. Al día siguiente. Hablamos de pocas horas después, una triste realidad. El parque General Rivera repleto de personas de todas las edades. En muchos casos, dos o tres burbujas formando una, con mate de por medio. El día antes se hablaba de las tres muertes. Esto que sucedió en Bella Unión igual situación se vivió en la ciudad de Artigas. Como corolario, este lunes el Comité de Emergencia Departamental con severas medidas una vez más.



RESOLUCIÓN DEL CECOED

Reunido el CECOED, con fecha 07 de junio de 2021, atento: al aumento de Casos Positivos de la COVID-19: este Centro Coordinador ha resuelto en forma unánime, la adopción de las siguientes medidas:

• La zona del ¨by pass, a partir del 07 junio y hasta el próximo 21 del corriente mes (inclusive), permanecerá cerrada: no estando autorizado el estacionamiento.

• Para las plazas, parques, paseo 7 de setiembre y plazoletas: para el Paseo 7 de septiembre: Quedando únicamente autorizado para el entrenamiento físico, individual o monitoreado por personal trainer, en grupos de máximo diez (10) personas: con las medidas sanitarias correspondientes para este último caso. La presente medida estará vigente hasta el próximo 21 del corriente mes.

• En lo referente a los Comercios 24 horas, estarán autorizados a permanecer abiertos hasta la hora 24:00, cumplido dicho horario deberá cerrar sus locales: quedando prohibida la atención al público cumplido dicho horario. La presente medida estará vigente hasta el próximo 21 del corriente mes.

• En lo concerniente a las Áreas Verdes, como así también los Comercios 24 horas: las presentes ¨disposiciones¨, rigen para todo el Departamento.

LO SUCEDIDO EL FIN DE SEMANA EN BELLA UNIÓN (Relato de Celeste Costa, funcionaria municipal de Bella Unión)

«Sábado 129 casos en el Departamento, domingo 101 casos, sábado fallecen tres vecinos de nuestra ciudad dentro de ellos una enfermera muy querida, Hospital y Gremeda con camas Covid llenas, colas de gente para hisopar todos los días, más de 1000 personas en todo el Departamento en cuarentena, y preguntan qué está pasando?… pero vos no podes parar, no entendés lo que es una burbuja!!! sábado en la noche muchos en la avenida, cumpleaños, fiestas de juntadas con amigos y va chupe y relajo y que se joda el que se enferma trabajando, domingo linda tarde todos al parque a tomar mate con amigos o familias amigas, las consecuencias de este fin de semana vendrá dentro de 7 días, y sabías que han muerto abuel@s que no salían de sus casas y fue un nieto o un hijo a saludarlos y los contagio, ¿qué está pasando? hacen de cuenta que esta todo normal, con qué necesidad salís, si en el fondo de tu casa también podés tomar mate y disfrutar del sol, si en tu casa podés tomar una cerveza, un whisky y lo que quieras, disfruta tu casa, tu familia, tu burbuja y aguantate si paramos la movilidad podremos terminar más rápido y salir todos a disfrutar, pero de lo contrario te podés contagiar y contagiar a tus seres queridos, porque estamos en una etapa que el que estaba tomando mate o chupando contigo no sabes si no está positivo, porque se ha perdido el hilo epidemiológico y ya no se sabe quién tiene y quién no, muchos de los que ya fueron positivos siguen saliendo porque no han tenido síntomas y la pasaron bien, pero no estás inmune te podés volver a contagiar y esta vez no sabes cómo va reaccionar tu cuerpo.

Las autoridades no son niñeros de la gente, son todos grandes y saben las responsabilidades, no busquemos culpables, busquemos reaccionar de buena fe.

En siete días veremos las consecuencias de este lindo fin de semana».

Incidente entre pareja – masculino formalizado

En horas de la madrugada del día sábado 5 de los corrientes, tras solicitud de presencia policial la policía concurrió a km 626 de ruta 3 donde se había originado un incidente con arma blanca entre un masculino y una femenina.

Al percatarse de la presencia policial el hombre intentó huir siendo detenido incautado un cuchillo de sierra.

Ambos fueron derivados al nosocomio local donde fueron asistidos. Enterada la Sra. Fiscal Letrado Adscripta de Primer Turno de Bella Unión dispuso que el masculino ingrese detenido.

Culminadas las actuaciones en sede de fiscalía y judicial, el señor Juez Letrado de Primera Instancia de Primer Turno de la ciudad de Bella Unión, dispuso Formalizar la investigación contra el imputado, la persona de iniciales R.J.C.M. de 40 años de edad, por la comisión de «Un Delito de Violencia Doméstica Agravada por ser la víctima mujer, en calidad de autor», disponiendo como medida cautelar su prisión preventiva durante 180 días con descuento del tiempo de detención sufrido.

Tres fallecidos el sábado en Bella Unión superando la barrera

de los 100 en el departamento

Ayer lunes la Dirección de Salud dando cuenta de las cifras de la pandemia. En el departamento van 101 fallecidos (59 de la ciudad de Artigas y aledaños, 38 de Bella Unión y 4 de Tomás Gomensoro). En cuanto a los casos activos, los mismos no bajan. Al contrario, suben y suben en todo el departamento.

CASOS ACTIVOS EN TODO

EL DEPARTAMENTO DE

ARTIGAS (7/6/2021): 857

CASOS ACTIVOS EN LA CIUDAD DE ARTIGAS: 397

CASOS ACTIVOS EN BELLA UNIÓN: 348

CASOS ACTIVOS EN TOMÁS GOMENSORO: 63

CASOS ACTIVOS EN BALTASAR BRUM: 35

CASOS ACTIVOS EN SEQUEIRA: 9

CASOS ACTIVOS EN BERNABÉ RIVERA: 4

CASOS ACTIVOS EN TOPADOR: 1

INTERNADOS EN CTI: 5

EN CUARENTENA: 1.528

No mirar para otro lado

La situación que viven muchas familias en pueblo Belén vinculadas a plantaciones de caña de azúcar para semilla, no amerita que desde Bella Unión se mire para otro lado.

Si la caña de azúcar en Bella Unión desde siempre se ha definido que representa un fin social, no se debe desde esta frontera, mirar para otro lado y no acompañar a quienes hoy pretenden seguir cultivando caña en la vecina población salteña. El egoísmo a nada nos conduce.

Cuando las plantaciones corren riesgo de continuidad en Bella Unión aflora que el cultivo, más allá de la rentabilidad, tiene un fin netamente social. El subsidio ha estado presente siempre. Por tanto, también es social la realidad de las familias de pueblo Belén. Lo peor que pueden hacer productores y trabajadores de Bella Unión es desentenderse de sus pares de lares salteños.