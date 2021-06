Bella Unión

La «cintura» de quien ocupa cargos transitorios

En la vida existen cargos permanentes y cargos transitorios .-Dentro de los transitorios ubicamos los cargos políticos, y a dirigentes de instituciones entre otros.-En este marco , la cordura debe primar más que nada de parte de quien ocupa un cargo transitorio .-Su actividad está marcada por el comienzo y la finalización de la misma.-Tiene un límite.-No es un cargo « para siempre ».-En el otro extremo tenemos los cargos permanentes.-Hablamos de los funcionarios , los cuales de no cometer ningún delito, dejarán su actividad el día que pasen a acogerse a los servicios jubilatorio.-La cordura y la buena « cintura» la debe tener más que nada el político transitorio .-Como quien dice; «está de pasada».-Cuando vemos que quienes ocupan cargos de intendente, directores, alcalde , concejales y ediles no mantienen un buen relacionamiento con los funcionarios , desconocen que su « puesto» es pasajero y que el funcionario a los cinco años seguirá en su trabajo y el tan mentado y soberbio político, será un ciudadano común y corriente.-Los funcionarios ven « desfilar » políticos de todos los colores partidarios cada cinco años.-Tiempo en el cual se podrá mantener un buen relacionamiento o todo lo contrario, es decir, vivir enfrentado a tal o cual funcionario.-Igual nos sucede a nosotros los periodistas.-A lo largo de los años de nuestra actividad , hemos visto transitar politicos de « todo tipo».- Tenemos aquellos que pese al cargo fueron sencillos, cordiales, amables .-Tambien tenemos aquellos que «el humo se le subió a la cabeza» y se « agrandaron», desconociendo que el cargo no dura más de cinco años.-Un amigo me decía; « en la viña del Señor hay de todo».-Más de una vez , conversando con funcionarios municipales, para decirnos, « fulano fue el mejor intendente que tuvimos» o « mengano fue el mejor secretario administrativo «-Unos dejan gratos recuerdos.-Otros pasan por el cargo « sin pena ni gloria».- Un buen politico debe administrar bien los recursos y mantener un buen relacionamiento humano..-Si no logra hacerlo , lisa y llanamente no estaba preparado para ocupar el cargo.-Para administrar correctamente no es necesario llevarse mal con él o los funcionarios.-

La Policía aclaró hurto en comercio una persona resultó condenada

Con relación al hurto de bebidas y daños ocasionados en máquinas traga monedas, de un local comercial ubicado en Avenida General José G. Artigas, perpetrado el día 28 de mayo del presente año, mediante el forzamiento de la cerradura de la puerta de acceso al local, tras actuaciones realizadas por la policía de Seccional Séptima de Bella Unión , por disposición judicial fue conducido el autor del ilícito, un masculino de 27 años de edad de iniciales G.F.d.C.S.

Culminadas las actuaciones en sedes de fiscalía y judicial, el Señor Juez Letrado de Primer Instancia de Primer Turno de Bella Unión, dispuso formalizar la investigación preliminar contra el imputado y por sentencia lo condenó como autor penalmente responsable de «Un Delito Continuo de Hurto «, a la pena de ocho meses de Prisión de cumplimiento efectivo con descuento de la detención sufrida, siendo de su cargo las accesorias legales de rigor.

Crece el Covid en Gomensoro y Brum

sumándose ahora casos en Sequeira

En 24 horas aumentaron de forma considerable los casos activos de covid en los pueblos de Tomás Gomensoro y Baltasar Brum.

-De un « plumazo « aparecieron 7 casos en pueblo Sequeira, población que no estaba teniendo ninguno.

-Las muertes siguen aumentando en nuestro departamento.-

-TOTAL DE CASOS ACTIVOS EN EL DEPARTAMENTO( 3/6/2021): 769

-TOTAL DE CASOS ACTIVOS EN ARTIGAS CIUDAD: 347

-TOTAL DE CASOS ACTIVOS EN BELLA UNIÓN: 324

-TOTAL DE CASOS ACTIVOS EN TOMÁS GOMENSORO: 48

-CASOS ACTIVOS EN BALTASAR BRUM: 29

-CASOS ACTIVOS EN BERNABÉ RIVERA: 8

-CASOS ACTIVOS EN SEQUEIRA: 7

-CASOS ACTIVOS EN TOPADOR: 6

-INTERNADOS EN CTI: 6

-EN CUARENTENA: 1.385

-TOTAL DE FALLECIDOS: 93 (Ciudad de Artigas y aledaños 56, Bella Unión 33, Tomas Gomensoro 4)