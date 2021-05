Los casos activos en Bella Unión, continúan siendo relevantes

Tras los datos oficiales emanados de la Dirección de Salud, Bella Unión sigue a la vanguardia.

-Tenemos en todo el departamento una cifra que supera las 500.-

CASOS ACTIVOS EN EL DEPARTAMENTO: 567

-CASOS ACTIVOS EN BELLA UNIÓN: 281

-CASOS ACTIVOS EN LA CIUDAD DE ARTIGAS: 235

-CASOS ACTIVOS EN TOMÁS GOMENSORO: 43

CASOS ACTIVOS EN BALTASAR BRUM: 8

TOTAL DE FALLECIDOS: 77

-INTERNADOS EN CTI: 5

-EN CUARENTENA: 1.119

Marchan con todo

De forma diaria, en las redes sociales, vecinos de Bella Unión denuncian haber sido víctimas de hurto de los más variados artículos o animales.-Hurtos perpetrados en domicilios, comercios, interior de vehículos o escenarios deportivos .-Por nombrar algunos robos de las últimas horas, al presidente de la liga de Baby Fútbol le llevaron del interior de su automóvil, la radio y otros efectos, dejando, hallando en el interior del rodado una « pipa» casera, de las que utilizan los consumidores de pasta base.-En otro hecho , de una finca marcharon con tres gallinas y un pato.-De la cancha de baby fútbol del club Tropezón Tablero una vez más se llevaron de algunas columnas, los focos de iluminación.-Los focos en esta cancha no perduran mucho tiempo en las columnas.- Y así los desahogo en redes continúan.- No hay día que algún vecino solicite que no se compren tal o cual artículo, ya que le fue hurtado en la noche.-Los mismos vecinos denuncian en redes que durante la noche se observa en los barrios cañeros ,el ir y venir de conocidos consumidores de todo tipo de drogas, los cuales andan al acecho de algo para llevarse consigo y que les permita una pingue ganancia ante algun reducidor y de esa manera adquirir el estupefaciente que calme sus ansiedades.-

Familias de colonos viven dramática

situación

Años atrás pasaron a producir caña de azúcar en algunas colonias .-Habían sido peludos, que de un momento a otro se constituían en pequeños productores.-Al no tener nada de recursos económicos, , salvo las ganas de trabajar, a la hora de preparación de suelo, semilla, plantada, riego , herbicidas y cosecha, todo para ser descontado con la producción entregada a fábrica.-Y las deudas año a año que están, existen y van sumando.-Un día llega el ; no va más por parte de la empresa ALUR-Hoy estas familias piden a gritos que los dejen continuar .-Pretenden que su caña pueda ingresar al ingenio.

-Aducen que la empresa quiere desalojarlos.-Una muy triste realidad que viven estas familias en tiempos de pandemia.-

Muere funcionario de la Prefectura de

la Barra do Quaraí debido al Covid, se trata del séptimo deceso

La Alcaldía Municipal de Barra do Quaraí, Brasil, comunica con mucha tristeza el fallecimiento este 18 de mayo, del servidor público municipal, Octavio Moisés Romero Falcao.

En su trayectoria, prestó numerosos servicios al municipio, donde ocupaba el cargo de conductor, desde 2003. Octavio falleció a los 41 años, como consecuencia de complicaciones causadas por Covid-19.

Lamentamos esta gran pérdida. Deseamos fuerza y brindamos nuestra solidaridad a la familia y seres queridos en este momento tan difícil.Con la muerte de este funcionario, ya suman 7 los fallecimientos de vecinos barrenses.-

Hurto y recuperación de vehículo

Policiales Artigas

La oficina de Ayudantía departamento de prensa y relaciones públicas de Jefatura de Artigas informa sobre varios hechos delictivos

En la mañana de ayer se recepcionó denuncia de hurto de una camioneta marca Chevrolet, modelo Caravan Comodoro, matrícula GAA 3381, color beige, la cual se encontraba estacionada frente a una finca de Pasaje A esquina Sarandi, con traba de seguridad.

Posteriormente, personal policial concurrió a calle Bella Unión y By Pass, donde habría sido ubicado mencionado vehículo.

Personal de Policía Científica, concurrió al lugar realizando relevamiento del hecho.

Puesto el hecho en conocimiento de la Sra. Fiscal Letrado Adscripta de 2°Turno,, dispuso que se tome declaración a la víctima, relevamiento fotográfico, relevamiento de rastros, verificar existencias de testigos y cámaras, subir al sistema, acta de reconocimiento de la víctima, que se le pase número de NUNC y entrega de vehículo.

Seccional 2ª

Hurto en comercio

Desde un comercio ubicado en calle Rondeau, hurtaron dinero en efectivo, el ilícito fue perpetrado en horas de la noche mediante daños en una ventana lateral del local.

Policía Científica realizó relevamiento correspondiente.

Las actuaciones fueron derivadas a la Dirección de Investigaciones.

En otro hecho, a la hora 12.00 de ayer se recepcionó denuncia de hurto de 1 compresor de frizzer blindado, desde la galería de una finca de calle Rondeau.

Según manifestó la víctima, el domingo se percató del faltante del objeto, el cual se encontraba en una galería, la cual es abierta y de fácil acceso. No hubo daños.

Motocicleta recuperada

Próximo a la hora 22:30 del lunes fue denunciado el hurto de una motocicleta, marca WINNER modelo LIFE 125cc matrícula GEC 483, sustraída desde frente a una vivienda ubicada en calle Pantaleón Pereda.

Mediante patrullas realizadas por la policía el bi rodado fue localizado abandonado en calle Javier de Viana, siendo localizado y conducido por efectivos policiales que cumplían servicio en el GRT, el autor del hurto un masculino de 40 años de edad, quien por disposición judicial ingresó detenido.

Policía Científica realizó relevamiento correspondiente.

Las actuaciones continúan en torno al hecho.

Por el Encargado de la Oficina de Ayudantía, Departamento de Prensa y RR.PP. de la Jefatura de Policía de Artigas.

Cabo Walter A. ABREU.