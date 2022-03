Basta de medidas tibias

Pasar del paupérrimo dos o tres por ciento de los plásticos que se recicla en el país actualmente, a más del noventa por ciento en poco tiempo parece fácil, aunque estamos muy lejos de ello.

De todas formas, aún cuando esto fuera posible entendemos que el aporte a un mundo más sano, más limpio y capaz de albergar y vigorizar la vida de fauna y flora, como se pretende, sería muy pobre.

Entiéndase bien. No es que pretendamos seguir sin hacer nada al respecto, como la mayoría de los países latinoamericanos al menos. Lejos de ello, entendemos que es un primer paso necesario, casi imprescindible diríamos, pero no suficiente ni mucho menos. Es que mientras no entendamos que somos parte de un ecosistema, de un planeta que necesita que todos los seres vivos lo cuiden y protejan, de poco o nada servirán los esfuerzos individuales.

Los ríos, como el Río Uruguay por ejemplo, nace en Brasil y luego es compartido por este país y la Argentina, antes de llegar a su tramo final frente a Uruguay y Argentina. Vale decir que aunque el Uruguay logre el ciento por ciento del reciclaje de los plástico su aporte sería mínimo.

Lo peor de esto quizás está en lo que continuamente aportamos a la atmósfera, en forma de gases de la combustión, porque no se ve.

Aunque aquí se logre impedir que vaya a la tierra o al agua un soló plásticos, es poco lo que se estaría aportando a la conservación del planeta.

Y no con esto pretendemos decir que no se tiene que hacer, porque una actitud diferente, un ejemplo en el trato ambiental debe hacerse cuanto antes.

Es que en primer lugar, para solucionar por lo menos en buena medida el tema de los plásticos que los habitantes del planeta desechan en el agua, la tierra o queman y los gases van a la atmósfera, la única solución mas efectiva es la de prohibir tanto la fabricación, como la importación de estos productos en el país.

Seguramente que se perderían muchos mercados y se ganarían otros. Seguro que se perderían puestos de trabajo, pero también se ganarían otros, aunque no fueran tantos como aquellos. Pero los uruguayos debemos entender de una vez por todas que apostar a la conservación y preservación ambiental, no sólo es necesario en estos tiempos, sino que cada vez más se está haciendo imprescindible.

Las medidas ciertamente tibias, como las anunciadas por el Ministerio de Ambiente de nuestro país, ya han demostrado su ineficiencia. Es hora de asumirlo y pagar el costo de este, como de cualquier otro cambio cultural.

Por el mundo que dejaremos a nuestros hijos y nietos y a todas las futuras generaciones, debemos hacerlo de una vez.

A.R.D.