En este mes de enero se llevará a cabo la segunda ventana de la Basketball

Champions League Américas, que cuenta con la representación uruguaya de

Biguá y Peñarol, quienes debutaron como locales en diciembre.

El equipo aurinegro, que derrotó a Instituto y perdió con Flamengo, deberá

viajar a Río de Janeiro para encarar la segunda ventana.

Flamengo no va a ser local en el Maracanazinho porque se encuentra en

obras, sino que lo hará en el Tijuca Tenis Clube, que cuenta con capacidad

para 3.000 personas

El equipo de Pablo López va a jugar el viernes 13 de enero a las 19:00 horas

de Uruguay frente a los locales y lo hará nuevamente al día siguiente, sábado

14, a las 18:00, ante Instituto.

Biguá jugará la siguiente semana en el Arena Minas Tenis de Belo Horizonte.

El martes 17 lo hará ante Quima de Santiago del Estero, a las 19:00, y mismo

horario para enfrentar a Minas Tenis el miércoles 18.

El equipo de Villa Biarritz se encuentra en el grupo B y el equipo carbonero en

el grupo C.

Los dos primeros de cada grupo (son 4 de 3 equipos cada uno) avanzarán a

los cuartos de final, que se jugarán con sistema de eliminatorias.

Los cuartos se disputarán en marzo (tercera, y última, ventana en febrero) con

partidos de ida y vuelta al mejor de tres. Se cruzarán el grupo A con el B

(primeros contra segundos) y el C con el D (también primeros contra

segundos). Los ganadores clasificarán al Final Four, a disputarse en abril en

sede a definir.

RETORNA LA LIGA URUGUAYA EL MIERCOLES 4 DE ENERO

La Liga Uruguaya de Basquetbol vuelve a la acción mañana miércoles 4 de

enero con los siguientes partidos:

20:30 hs. Goes-Biguá

20:30 hs. Olimpia-Trouville

20:30 hs. Larre Borges-Aguada

20:30 hs. Malvín-Nacional

20:30 hs. Peñarol-Hebraica y Macabi

20:30 hs. Urunday Universitario-Urupan

Libre: Defensor Sporting