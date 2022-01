Goes ganó el clásico sin jugar ante Aguada.

La Federación Uruguaya de Básquetbol comunicó que el clásico entre Goes y Aguada quedó cancelado por los casos de Covid-19 que presenta el conjunto “aguatero”. En las últimas horas, Sebastián Izaguirre, Tyreek Duren, Lucas Silva, Marcos Mata, Federico Bavosi, Mathías Calfani y Mateo Amarillo dieron positivo en Aguada, sumado a Daniel Seoane, Joel Pose, Mauricio Mendoza, Federico Izeta en el cuerpo técnico.

Sin embargo, y pese a tener tres fichas disponibles, la Federación hizo una excepción y decidió cancelar el partido, sin esperar por los resultados de esos testeos. Leandro García Morales (presentó síntomas en las últimas horas), Federico Pereiras y Tyrone Lee eran las únicas fichas disponibles.

Se comunicó a través de las redes sociales de la Liga Uruguaya de Básquetbol que resuelve: “Cancelar el partido Aguada vs Goes y dar por ganado el mismo al Club Goes por 20 a 1”.

Argentina

Diego Polenta jugará en Unión de Santa Fe

Después de finalizar contrato con Nacional y no ser tenido en cuenta por Pablo Repetto, Diego Polenta firmó con el lcub Unión de Santa Fe.

El zaguero de 29 años jugará un año en el “Tatengue” tras realizar la revisión médica. Será dirigido por Gustavo Munúa, quien fue su compañero entre 2014 y 2015, pero también lo dirigió entre 2015 y 2016.

Polenta deja al “tricolor” después de llegar en agosto de 2021 y jugar 14 partidos por el Torneo Clausura y 2 por Copa Libertadores. Se despide de Nacional con 150 partidos en sus espaldas, con 7 goles anotados y 4 asistencias. Vuelve a tener una experiencia en el exterior después de la obtenida en Genoa en 2008 tras ser formado en Danubio. Jugó también en Bari, Los Ángeles Galaxy y Olimpia

Defensor Sporting

Kevin Méndez renovó para el 2022.

Kevin Méndez cerró su renovación con Defensor Sporting para la temporada 2022 y, de esta manera, jugará su tercer año en el “violeta”. El “10” viene de jugar 17 partidos en la Liga de Ascenso Profesional, donde marcó 3 goles y dio 3 asistencias. Además, fue uno de los futbolistas que se quedó en el club tras el descenso, donde había disputado 33 partidos, además de anotar 2 goles y dar 6 asistencias.

Defensor presentó de una forma curiosa su renovación en redes sociales, donde aparece un video de una conversación de WhatsApp, en la que el futbolista confirma la noticia y mediante un audio dice: “Hola “tuertos”, estoy muy feliz de estar un año más con ustedes.