Basquetbol. Nacional ganando y Galleto goleando

Fue el cierre de la primera fecha de la segunda rueda de la Liga Uruguaya de Básquetbol con cinco partidos, siendo esta la última jornada del año 2022. Ganaron Peñarol, Nacional, Goes, Hebraica Macabi y Urunday Universitario. Hebraica y Macabi superó a Larre Borges por cifras de 84-90. Adonys Henríquez fue el goleador con 21 puntos, secundado por Frank Hassell con 18, más 16 rebotes, Brian García con 14 y Luciano Parodi con 13. En el local, 27 unidades y 18 rebotes de Akia Pruitt y 19 y 9 de Ricardo Glenn. En el Palacio Cr. Gastón Guelfi, Peñarol superó 90-87 a Urupan luego de un alargue. El equipo pandense se repuso al mal arranque y empató el partido a 80 faltando 2 milésimas para el final del encuentro. Urunday Universitario dio la sorpresa de la noche y venció 76-84 como visitante a Malvín. Cameron Clark aportó 24 puntos y 13 rebotes, Tanksley Efianayi 20 y Hatila Passos 17. Goes no tuvo piedad en Plaza de las Misiones y aplastó 107-66 a Trouville, en un partido que se liquidó en el segundo cuarto. 19 puntos para Joaquín Osimani, 18 para Ignacio Xavier y 16 para Bernardo Barrera. En el Rojo de Pocitos, 20 y 11 rebotes de Andrés Ibarguen y 19 de Tavrion Dawson. Mientras Nacional venció 64-83 a Olimpia. El Bolso lo liquidó en el último cuarto y contó con 22 puntos de Will Daniels, 15 del salteño Juan Andrés Galletto y 14, más 17 rebotes, de Gary McGhee. En el local, Marcus Thomas anotó 15.

JUAN ANDRÉS GALLETTO- El salteño con respuesta en el Nacional protagonista. Venciendo a Olimpia y escala en la tabla también.