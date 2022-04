La 1ª fecha del Campeonato Salteño de básquetbol de divisiones formativas comenzó ayer en dos categorías U 13 y U 17. Hoy sábado 30 de abril seguirá en las otras tres en dos canchas:



Sábado 30 de abril.

Gimnasio de Nacional: Nacional vs. Ferro Carril

Gimnasio de Universitario: Universitario vs. Salto Uruguay

U12 a las 17:30 horas.

U15 a las 19:00 horas

U19 a las 20:30 horas

Martes 3 de mayo

Gimnasio de Juventus: Juventus vs. Círculo Sportivo.

U13 a las 19:30 horas.

Miércoles 4 de mayo.

Gimnasio de Juventus: Juventus vs. Círculo Sportivo.

U15 a las 19:30 horas.

U19 a las 21:00 horas.

Forma de Disputa

El básquetbol de divisiones formativas tendrá dos ruedas en régimen de local y visitante. A partir de allí se dividirán por un lado los tres primeros y por el otro los restantes, sumando también para el Acumulado, de donde saldrán los

playoffs.