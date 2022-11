Viernes a la noche en el Dickinson, para jugarse los minutos pendientes del partido inconcluso del jueves. Ceibal sostuvo la diferencia de 1 a 0 sobre Ferro Carril, como para que en el fútbol de la «A» lo sepan: no acepta socios para la punta. Solo y con 27 unidades, por sobre Universitario y Ferro Carril en la zona de vanguardia. En Básquetbol, agónico doble del salteño Facundo Medina para que Aguada derrotara a Peñarol por 76 a 75, en el partido más resonante de la nueva fecha de la Liga Uruguaya. Hoy a la hora 10 se va rumbo a Artigas el Salto Sub 15 y desde las 15.30′ enfrenta al combinado fronterizo. Uno de los dos para avanzar a la nueva fase.

En el fútbol rentado, técnicos que finalizaron ciclos y no siguen: Ignacio Ithurralde en Boston River y Jorge Fosatti en Danubio, mientras desde Chile pretenden a Francisco Paladino, de Deportivo Maldonado.