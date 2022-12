A la ciudadanía Salteña.

Nuevamente el gobierno departamental va por la pretensión de disponer del dinero que los Salteños pagan por la Zona Azul con total discreción y ningún contralor, pero no conforme con eso, además en una decisión inconsulta apuesta por aumentar la zona por la cual cobra, en un claro intento de multiplicar el importe que por este monto se recauda.

Una vez que se planteó el tema se buscó la forma de lograr una solución que permitiera transparentarlo frente a la población y nos brindara las garantías en cuanto a los destinos, para eso se planteó la posibilidad de modificar el artículo para que defina de manera más clara los destinos, es decir establecer qué tipo de asociaciones podrían ser las destinatarias del mismo, ampliando el espectro para el cual se usó durante todo este año, establecer una comisión con representación de los ediles de los 3 partidos y la IMS a los efectos de fijar los porcentajes a repartir, maximizar su uso, aportarle sentido común a lo que se pretende.

Lamentablemente la respuesta fue negativa a todos y cada uno de los planteos, la “urgencia” obligaba a que el proyecto saliera tal cual sin cambiar un punto o una coma.

Se dice que existe “urgencia social”, dos palabras que dicen todo y no dicen nada, dos palabras que esconden la realidad, que es la de usar el dinero para lo que encuadre dentro del término sin posibilidad de valoración por otros que no sean los integrantes del actual gobierno municipal.

Es verdad que la situación de desempleo actual en el departamento (la cual venimos arrastrando desde hace varios gobiernos), hace necesario acciones, pero también es cierto que el MIDES atiende esas necesidades, aumentó la cantidad de platos que sirven, cumple con los controles bromatológicos que garantizan la calidad del alimento que se brinda, cubre estas necesidades en los diferentes puntos de nuestra ciudad, optimizando los recursos para hacerlos más efectivos.

Algunos valores a tener en cuenta son que: desde el mes de octubre se instaló en Salto un Comedor con capacidad de otorgar 1000 platos de comida, y en invierno fue reforzado llegando a 1300 platos diarios, cuyos insumos para la elaboración de estos platos es proveniente de Mides, alimentos secos y frescos además de una partida económica que incluye el gas.

Meses atrás desde el equipo de Dirección de Mides Salto se realizó un relevamiento con el cual se obtuvo información precisa sobre la distribución de Alimentos de Mides, de Primaria, Secundaria e INAU ( organismos dependientes del Gobierno Nacional), y a raíz de este relevamiento fue que a través de llamadas y vía mail se intentó entablar comunicaciones formales con el Intendente, solicitándole una reunión, para aunar esfuerzos y potenciar el Comedor Municipal, a lo cual, no solo que no aceptó la ayuda con alimentos de Inda Mides, sino que ni siquiera respondió a los intentos formales de comunicación formulados por Mides.

No obstante, de ello desde el MIDES reforzaron igualmente el sistema de alimentación, apoyando a través de Instituciones (Rap, Hospital, Club de Niños, INAU, Centro de Prematuros, Asociación de Ciegos, UTU, Liceos, Policlínicas Rurales, todas con impacto directo en la sociedad) con aproximadamente 14.000 kg de Alimentos Variados.

Nosotros velamos porque los recursos del departamento sean utilizados de la manera más justa y equitativa, porque son muchas las entidades sociales, deportivas, religiosas, etc. que de manera más que generosa aportan a los efectos de solucionar las “emergencias sociales”, porque emergencias sociales seguro incluye la falta de comida, pero incluye también cuando se incendia un rancho en un asentamiento, o cuando se genera alguna actividad deportiva que saca a los jóvenes de las calles y de las drogas o cuando se solicita una colaboración para organizar un evento en el cual el destino de lo obtenido es ayudar, o también cuando se solicita parte de lo recaudado para ayudar a otros jóvenes a seguir estudiando.

Finalmente, lo que hoy se plantea cae por su propio peso, más Zona Azul, menos control para el destino del dinero y le sumamos el plazo que ahora en lugar de ser un año es hasta el final del periodo, conocemos el problema, queremos ser parte de la solución y nuevamente no nos están dejando.