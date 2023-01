Bancada del Partido Nacional y Colorado responsabiliza a Intendente y éste deriva al Tribunal de Cuentas.

Contribución Inmobiliaria Rural en la disputa por cese de beneficios

En las últimas horas, las Bancadas de Ediles del Partido Nacional y del Partido Colorado, habiendo tomado conocimiento de la quita del beneficio por pago contado y descuento por buen pagador, a la contribución inmobiliaria rural, así como subas de otras tasas, realizaron declaraciones públicas criticando estas situaciones responsabilizando al Intendente de Salto por la insensibilidad ante la toma de una decisión que afecta aún más a un sector que se ve perjudicado por la sequía.

Los ediles Carmen Fusco del Partido Colorado y Carlos Silva por el Partido Nacional estuvieron a cargo de las manifestaciones aprobadas por ambas Bancadas

En primer lugar y mediante la lectura de un documento elaborado en forma conjunta, recordaron que «los beneficios de descuento pago contado y buen pagador, fueron establecidos por el decreto Nº 7381/2021, aprobado por unanimidad de la Junta Departamental y que el mismo, aún se encuentra plenamente vigente.»

Seguidamente señalan que «con esta acción tomada unilateralmente por parte del ejecutivo departamental, se desconoce la voluntad del órgano legislativo, incurriendo en una falta grave. El Intendente se escuda en una observación del Tribunal de Cuentas, pero sabiendo que dicha observación no tiene carácter vinculante. Además, le recordamos al Intendente que su administración, está plagada de observaciones de este tribunal, a las que no toma en cuenta. Por si fuera poco, ya que lo observado fue votado por la Junta Departamental, es ella quien debe resolver sobre el tema.»

Agregan que «la única razón para justificar esto que tiene el Intendente Lima, es su afán por recaudar, debido a la crisis financiera que está pasando la Intendencia de Salto.»

Por otra parte destacan que «el sector agropecuario está sufriendo una de las peores sequias de las últimas décadas, el Gobierno Nacional está realizando un apoyo importante a el sector agropecuario, aplazando pagos de BPS y de UTE, manteniendo la declaración de emergencia agropecuaria, aprobando créditos blandos, entre otros. Mientras, el Intendente Lima le continúa dando la espalda al sector.»

Continúan diciendo que «en contraste a la decisión tomada por el Intendente Lima, otras Intendencias han demostrado preocupación por la situación, poniendo a disposición maquinaria para limpieza de aguadas, traslado de alimentos para el ganado, abastecimiento de agua poblaciones rurales, prórrogas de los vencimientos de la CIR y manteniendo los descuentos de “Pago Contado” y “Buen Pagador”. «

Los ediles agregan haber recibido denuncias de vecinos de todo Salto que manifiestan subas desmedidas de otras tasas e impuestos, que redundan en un aumento de la contribución inmobiliaria urbana, con situaciones donde el incremento llegó al 400 % respecto al año anterior. Terminan señalando que «Por todo lo expuesto anteriormente, rechazamos enfáticamente estas acciones tomadas por el Intendente Lima y la bancada de Ediles del Frente Amplio, que –saliendo de la pandemia y durante la peor sequía en décadas- no hacen más que cargar el bolsillo del pueblo Salteño para pagar los despilfarros y mala gestión de esta administración. «

INTENDENCIA INFORMÓ AL MGAP Y ESPERA UNA SOLUCION

Consultado al respecto el Intendente Andrés Lima brindó los argumentos de la decisión, afirmando que se trató de una respuesta a una observación del Tribunal de Cuentas y que el tema fue elevado al MGAP en espera que desde esa cartera o por resolución del Gobierno Nacional se pueda retomar el beneficio.

«Desde el año 2015 que me tocó asumir siempre habíamos acordado descuentos al buen pagador en las Contribuciones Inmobiliarias Urbana y Rural. En la Contribución Inmobiliaria Urbana se siguen acordando descuentos, en el caso de la Rural hasta el año 2022 se hizo una bonificación del 10% al buen pagador. Para este año teníamos previsto lo mismo , lo nuevo es ese pronunciamiento del Tribunal de Cuentas que nos dice que como Intendencia no tenemos facultad para acordar descuentos o bonificaciones en la Contribución Rural, que eso le corresponde al Legislador Nacional o al Gobierno Nacional por tanto a partir de esa situación pusimos en conocimiento al Ministerio de Ganadería de esta circunstancia , para que el Ministerio viera que alternativa había frente a esta situación pero no hemos tenido respuesta»

Agregó Lima que «no es que no queramos dar una bonificación sino que tenemos un pronunciamiento del Tribunal de Cuentas» y dijo que «cuando hay alguna observación el único que puede levantarla es la Junta Departamental y acá no hubo un pronunciamiento de la Junta de levantar la observación del TC , como a veces sucede cuando se discute un presupuesto departamental, una rendición de cuentas o un decreto de la Junta, la Junta no levantó la observación.»También explicó Lima que se le planteó al Ministro de Ganadería que llama la atención que este pronunciamiento del Tribunal que llega a la Intendencia de Salto , no se sabe si llegó a las demás Intendencia. Y recordó que como lo hizo Tabaré Vázquez en su presidencia, el Gobierno Nacional puede disponer de medidas , entre ellas un descuento de la Contribución Rural para todas las Intendencias.»