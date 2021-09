Bancada del FA presenta hoy jueves denuncia penal contra Germán Cardoso

Legisladores de todos los sectores del Frente Amplio (FA) presentarán hoy jueves ante la Fiscalía General de la Nación una denuncia penal contra el ex ministro de Turismo Germán Cardoso, que semanas atrás reasumió su banca de diputado por el Partido Colorado (Maldonado), tras renunciar a la secretaría de Estado.

En la base de la denuncia que presentará el FA están las irregularidades que el ex director nacional de Turismo Martín Pérez Banchero (también del Partido Colorado) dice que hubo en varias compras y contratos de publicidad durante la gestión de Cardoso como ministro (marzo 2020 – agosto 2021).

La tormenta política que desató en el gobierno la denuncia de Pérez Banchero (publicada por Búsqueda en agosto) terminó con la renuncia de Cardoso como ministro de Turismo.

Tras renunciar, Cardoso asumió su banca en la Cámara de Representantes y presentó una solicitud para que se conforme una Comisión Investigadora que analice su gestión, y también los 10 últimos años del FA en el Ministerio de Turismo.

Cardoso asegura que el sistema de compras y contrataciones que aplicó durante un año y medio, es el mismo que desarrolló el FA durante su gestión.

Pese a los reparos que generó en la coalición de gobierno el planteo de Cardoso de investigar las compras del Ministerio de Turismo desde 2010 a 2021 (Cabildo Abierto lo consideró exagerado), el oficialismo aprobó la conformación de una Comisión Investigadora por ese período, con el ex ministro como denunciante por el período de gestión del FA, y denunciado, durante su período al frente de la cartera.

El FA se opuso a esta conformación de la Investigadora y no la votó, y ahora lleva el tema a la Justicia, con una denuncia penal contra Cardoso.