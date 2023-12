Balance anual del Director regional del Cenur Litoral Norte de la Universidad de la República

Llegando a la recta final de este 2023, son tiempos de balance, de cierres, de poner en palabras lo realizado y los desafíos que restan por concretar. Y en este sentido, en el último programa de Dialogando con la Universidad en radio La Regional; el director del CENUR Litoral Norte Dr. Mauricio Cabrera hizo suyas las palabras sobre el cierre de año de la institución universitaria.

“Un año de muchos aprendizajes, desafíos, mi primer año al frente de esta institución, con el propósito de comenzar a andar ideas, de instalarme en la función y de empezar a visualizar y desencadenar algunas acciones”, comenzó narrando la autoridad.

Un 2023 centrado en la consolidación de la estructura académica como uno de los grandes objetivos de la actual dirección. “Tenemos una ordenanza del 2019, siete departamentos académicos y hasta ahora no hemos tenido avances en ese sentido. Esa es una de las líneas clave que hay que retomar y cerrar. Cerrar la estructura porque necesitamos identificar departamentos temáticos o disciplinares que luego sostengan luego sostengan las funciones sustantivas de la Universidad, pero sobre todo en la enseñanza. Para eso necesitamos optimizar los recursos docentes tiene que estar adscriptos a estructuras académicas. La idea es que los docentes, y estas estructuras sean referencia para el Consejo del Cenur y que se le pida a esas estructuras que se encarguen de la docencia en las cincuenta ofertas que tenemos como carrera”, agregó.

Si bien de acuerdo a esa Ordenanza del 2019 y a las aspiraciones de que todo el colectivo docente esté adscripto a algún Departamento, pocos han sido los avances en este sentido. En el presente, están por confirmarse y comenzar a funcionar El Departamento de Ciencias Veterinarias Agrarias, de Psicología, y hay un proyecto de Ingeniería Biológica. “Esto nos pone contentos y vemos como los esfuerzos colectivos han hecho posible el fortalecimiento de, por efe, Psicología, Veterinaria, Derecho también. Luego de mucho debate y acuerdos, estamos cerrando el año logrando de alguna manera financiar y fortalecer estas carreras que identificamos como las que contaban con mayores debilidades” indicó Cabrera.

Continuando en esta línea de generar discusiones importantes para consolidar estructuras académicas, fortaleciendo a las más débiles, y logrando adscribir a la totalidad de los docentes en diferentes estructuras, el director del CENUR se refiere a esta continuidad “…como un esfuerzo que tenemos encaminado y que debe continuar en el 2024”.

Consultado sobre cómo llevar adelante esta tarea de intercambiar con tantos Servicios, de acordar con un plantel docente tan amplio, en el medio de la heterogeneidad que caracteriza a nuestro Centro Regional; la autoridad universitaria expresa que “que dos cosas que me guían al estar al frente del CENUR: nuestras fortalezas como institución diferentes, y la posibilidad que tenemos de generar instrumentos novedosos para no replicar lo que ya funciona porque somos diferentes a los Servicios clásicos; y sus particularidades generalmente no se adaptan a un CENUR”. Y en este sentido agrega: “Hay cosas que ocurren en las Facultades que nosotros no nos podemos permitir. Por ejemplo, deberíamos tener un grupo de Bioquímica que se encargue de dictar esa materia en todas las carreras que tiene Bioquímica. Y eso no es fácil, hay que acordar con el Servicio académico de referencia, hay que adaptar los contenidos a cada carrera, acordar contenidos más generales y no tan específicos.

Finalmente, expresó que para todo este gran esfuerzo y trabajo de construcción no hay recetas mágicas ni respuesta para todo. “Estamos ante u proceso de consolidación que es necesario, que necesita de acuerdos, de recursos cuando estamos en un momento muy duro en este sentido para la Udelar; pero vamos tras un 2024 donde debería haber propuestas de todas las áreas del conocimiento. Vemos qué docentes aún hoy están quedando afuera y vamos por una totalidad de docentes adscriptos a estructuras académicas”, concluyó.