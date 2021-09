Bajo la piel de un campeón*******************Cuando a los 42′ del segundo tiempo, Lautaro Godoy definió a tan solo algunos metros del arco y en posición frontal, pareció ser el final de todo. Y sobre todo, para ese Salto YA CAMPEÖN, como para que Florida ocultara alguna última señal de dignidad expresa. Pero con los floridense no hubo desmayo, de cara a esa reacción agónica. Cuando el partido se moría, Joaquín Vacca otra vez como en el primer tiempo, para alcanzar el empate a dos.Habría que pensar sin dobleces, que Salto hasta pudo plasmar una victoria y punto, sin tener que padecer el sofocón del final. Porque después de todo en el segundo tiempo, el equipo de Fabricio Martínez, no solo fue coloreando el trámite a su manera hasta desde lo estético, sino que también funcionó la mecánica. Para defender sin complejos y para producir brotes de llegada.No todo fue cielo despejado para el flamante Campeón del Interior que fue Salto. Sobre todo en el primer tiempo donde los desencuentros no faltaron y las pulsaciones ofensivas, casi inexistentes. A los 10′ golpeó Vacca con el 1 a 0 y recién a los 37′ llegó el empate. El centro que llegó desde la zurda y Baustita Pereira giró el parietal, para mandarla contra el palo

.Los goles sicológicos, que le dicen. Una cosa es ir a la tregua perdiendo, otra empatando. Es como el alma retornando el cuerpo, después de las caías de tensión. Cinco minutos después, Joaquín Revello amenazó con el 2 a 1, pero la pelota se fue para afuera de pura mal agradecida, porque la maniobra fue un toque de distinción.El empate calzaba justo, para que la gloria campeona llegase, tras esa recta final del Salto hasta más maduro. Menos esquivo para ejercitar variables. Las tuvo. Diego Rodríguez, de los ingresados, hasta pudo definir en los 28′, hasta que Lautaro Godoy se asoció al destino y la mandó contra las piolas. Fue el 2 a 1. Después del empate, pero ya con todos los naipes sobre la mesa. Ningún comodín a la cuenta de Florida. Ninguno. Al fin de cuentas hubo que ponerse debajo de la piel de este Salto Campeón del Interior de la categoría Sub 14.La página que los gurises escribieron. Fue un capítulo más. Pero la historia no se cierra. El abajo de Salto también se mueve. Siente la ocurrencia de condenar misiones contrarias. Genera la suya propia. Es el goce de un monarca como Salto. En ese trono…está él.