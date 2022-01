Vende juegos de azar unas 10 horas por día

Marta Rodríguez Cristaldo: “La hostilidad del sol en el verano es cruel”, pero “uno tiene que psicológicamente prepararse”

Esto sí que implica estar bajo el sol toda la tarde y parte de la mañana también: la venta

callejera de juegos de azar que realiza Marta en la famosa “esquina de los cuatro

bancos”, de calle Uruguay y Joaquín Suárez-Lavalleja. De todas maneras, sostiene que

le gusta su trabajo, lo hace con agrado porque se debe a la gente y esta siempre le ha

respondido “divinamente”.

Se llama Marta Delia Rodríguez Cristaldo, vive en la zona de la cancha de Almagro, es

la señora, siempre elegante y dispuesta a conversar amablemente con los transeúntes,

que desde hace 40 años se instala allí, en una de las cuadras con más movimiento del

centro, en su pequeña mesita, primero rodeada de papeles, libretas, y ahora –además de

los muchos papeles- con varias maquinistas (post) y celular.

Para llegar a su puesto de trabajo, “antes usaba el ómnibus, pero ahora todo está más

peligroso y entonces prefiero que me lleven y me traigan todos los días”, comenta.

Hace un par de años, una fractura la obligó a reducir un poco el horario de trabajo. Es

esa de las primeras cosas que cuenta Marta cuando comienza a conversar animadamente

con EL PUEBLO: “Era un miércoles, terminé de trabajar a las 20 horas y me caí en el

cordón de la vereda, ahí aflojé un poco las horas de trabajo. Pero, por el horario

bancario, a eso de las 10 o 10 y cuarto de la mañana ya estoy acá y trabajo de corrido

hasta las 20 horas”.

Y así prosigue la conversación, mantenida en una tórrida tarde de hace dos días atrás:

-Son muchas horas las que pasa acá…

La verdad que sí, que son unas cuantas horas, pero todo es cuestión de disciplina…

-¿Desde cuándo trabaja en este lugar?

Ay, si le digo… (risas)… ¡Hace 40 años ya!

-El sol castiga bastante, ¿verdad? Sí, sí, la hostilidad del sol en el verano es cruel. Uno tiene que psicológicamente

prepararse…

-¿Cómo es eso?

Claro, en primer lugar levantarse con la mejor buena voluntad y decir: hoy va a ser el

mejor día de mi vida. No hay que pensar que va a hacer calor, que voy a transpirar, nada

de eso; yo estoy para atender a mi público, a mi gente.

-¿Y ese público responde bien?

¡Divinamente! Yo, con el horario bancario anterior empezaba a la 1 de la tarde pero

trabajaba mucho con el whatsapp, recibiendo las apuestas en casa. Pero ahora, como el

turno es a la mañana, vengo a la mañana y sigo. Los bancos privados comienzan a las 9

y trabajan hasta las 13 horas, y el Banco República desde las 13 a las 18, entonces eso

hace que haya un cambio de horarios en la ciudad toda… y uno se dedica a esto, y la

gente responde.

-¿Prefiere trabajar en otra estación, cuando hace frío por ejemplo?

Sí, el invierno me gusta, el otoño y el invierno, porque esta oficina que tengo acá (entre

risas acaricia la mesita especialmente construida para su trabajo), que es “la oficina de

los cuatro bancos” como le digo yo, está en esta esquina donde hay viento, hay sol, hay

todo…

-¿De qué manera se cuida del sol?

Hay que usar sombrero, lentes oscuros, hidratarse la piel, y también hidratarse tomando

agua, pero no cuando uno llega acá sino desde antes, antes de salir de casa yo he tomado

ya un litro y medio de agua, o dos litros a veces. Lo que pasa que si no tomo agua, entra

el agotamiento. Así que hay que tener una buena predisposición. Yo me levanto

temprano, a las 6 ya estoy haciendo mi caminata diaria de media hora.

-¿La ha perjudicado el sol puntualmente con alguna afección?

Yo me había agarrado una alergia hace dos meses, cuando empezaron los soles más

fuertes, me quedaron los ojos rojos.

-Estando acá tantos años, ¿puede decir que en los últimos años el sol quema más?

¿Los veranos son más calientes como dicen algunos? Y lo que pasa es que el sol quema más; sí, sí, quema más. Yo en realidad no estoy al sol, estoy al resplandor, y mi piel ya está de color marrón oscuro, antes quedaba dorada.

Acá, en esta zona bancaria, pleno centro, no alcanza la noche para enfriar, estamos

totalmente rodeados de hormigón, los termómetros marcan 46, 50 y han llegado a

marcar hasta 52 grados en pleno hormigón. La verdad que es así, diría que es uno de los

inconvenientes que tiene Salto en la ciudad.

Agradecido de este trabajo, pero también de saber cuidarme

Julio Texeira, instructor en Socorrismo y Rescate: “Somos trabajadores del sol…y es algo hermoso”

Julio Texeira es el funcionario a cargo de la Unidad de Capacitación en Socorrismo y

Rescate, dependiente de la Intendencia de Salto. “Es un proyecto que está funcionando

desde hace dos administraciones; me dedico a lo que se denomina Gestión Integral del

Riesgo”, dice al dialogar con EL PUEBLO, y explica que el objetivo es “tratar de

transmitir a toda la sociedad, en diferentes franjas etarias y profesiones, cómo cuidarse.

Esto implica desde la reanimación cardíaca básica, los primeros auxilios, el

ahogamiento, la náutica, y sobre todo el rescate en el medio acuático”. Sobre lo que

significa trabajar al aire libre, bajo el intenso sol que suele azotar a Salto, conversó Julio

con este diario y estos son algunos pasajes:

“Se trabaja todos los días del año, invierno y verano, y lo más importante es que

trabajamos mucho sobre la prevención, en educación. Se dice que un accidente que se

puede evitar no sucede, además son evitables”, expresa.



–El trabajo de ustedes implica exponerse siempre al sol, ¿cómo se sobrelleva?

Sí, estamos muy expuestos al sol, nosotros trabajamos al aire libre y en náutica así sea

en invierno, la exposición solar más allá de que tiene menos intensidad es la misma, por

lo tanto hay que cuidarse siempre en los horarios que están establecidos. En el horario

de 11 a 16 horas, para los que tenemos que trabajar igual, lo que se difunde es que nos

cuidemos mucho, porque por ejemplo a mi edad, a los 51 años, quedan secuelas, que

son manchas en la piel, lunares que en principio no tienen incidencia pero pueden traer

cosas graves.

–¿Y cómo se enfrenta eso?

Se combate previniendo, con remeras de manga larga que también incentivamos a usar,

hoy tenemos en el mercado remeras económicas, antes eran bastante inaccesibles,

recuerdo que era así cuando comencé en esto hace 30 años atrás, pero hoy las remeras

con protección UV salen lo mismo que cualquier remera, y para quienes trabajamos en

el sol son herramientas indispensables. A nivel internacional, con ayuda de famosos y de modelos internacionales, el color bronceado ya no es quien vende más, y eso ayuda a que nos cuidemos más. Un gorro de ala ancha, o de visera, con cubrenuca, lentes de protección solar, por el reflejo… Por experiencia propia puedo decir que la he pasado

muy mal por comprar lentes de muy baja calidad y costo, sobre todo cuando trabajé en

la costa atlántica, eran casi un plástico, y hoy estoy sufriendo como consecuencia unas

ampollas que hacen que la vista no sea la misma. Bloqueadores con factor más de 30, es

muy importante utilizarlo cada tres o cuatro horas, esa es la recomendación que se tiene

y si se hacen actividades en el medio acuático, si se transpira, si se está ingresando y

saliendo del agua, que sea con más frecuencia.

-¿Se disfruta igualmente un trabajo que requiere tanto cuidado?

Somos trabajadores del sol, porque realizamos nuestra tarea expuestos al sol. Es algo

hermoso, estoy agradecido a la vida de poder realizarlo, pero también agradecido hoy a

la información y difusión que existe sobre cómo cuidarnos, por eso estoy agradecido a

este tipo de notas periodísticas como la que me está haciendo EL PUEBLO, que

informan a la sociedad que es lindo disfrutar pero que hay que hacerlo con

precauciones. Así también, por ejemplo, es hermoso disfrutar del medio acuático pero

hay que prevenir los ahogamientos con cosas básicas, como llevar algo que flote y saber

los lugares donde bañarse.

-¿Es parte de la instrucción que dan, el cuidarse del sol?

Dentro de la actividad en el agua, donde realizamos habitualmente nuestro trabajo, al

aire libre, con talleres por ejemplo que se hacen a cielo abierto y más hoy con pandemia,

el sol siempre pega y justamente lo que tratamos de hacer es comenzar las charlas, sea

la estación del año que sea, comentando estas recomendaciones para cuidarnos con lo

que ya dije: sombrero o gorro, remera manga larga, bloqueador, lentes. Con eso vamos a

minimizar el riesgo.

-Claro, porque las consecuencias pueden ser graves…

Es alarmante la cantidad de uruguayos que padece de determinados tipos de cáncer de

piel, y que tienen problemas en los ojos, como en mi caso. Los ojos se irritan

fácilmente, molesta, además esto de pasar mirando el agua todo el año durante

muchísimos años…Ese reflejo del agua incide bastante y la protección es fundamental.

He visto muchos casos en mi carrera, en mi profesión de socorrista. Hoy ya con varios escalones pasados y dedicado hace más de diez años a la educación, se ven compañeros

que hacen esta tarea en diferentes partes del mundo y que la pasan realmente mal por no

hacer caso, por querer estar siempre con ese colorcito bronceado y entonces sufren las

consecuencias de la exposición excesiva al sol.

Cuidacoches – cuidamotos

Si recorre el microcentro de la ciudad, seguramente se encuentre a algunas de las

personas que tienen por oficio desde hace muchos años el ser cuidador o cuidadora de

motos y coches y con quienes nos encontramos este miércoles a la tarde bajo un calor

bochornoso.

MARIELA DUTRIA

Trabaja cuidando motos y autos desde hace casi 38 años, toda una

vida. En su actual lugar de trabajo la puede encontrar como cada

día de estos últimos 15 años en calle Lavalleja casi Uruguay. Cuando

le preguntamos sobre cómo la trata este verano, no pensó mucho,

“y… hay que estar, no?”, para cuidarse de los rayos solares dice que

se pone un poco de protección solar, pero “el que me cuida es el de

allá arriba”, dice señalando con su dedo índice el cielo, que “es el

que me da la fortaleza para venir todos los días, con calor, con frío,

con lo que sea”.



MIGUEL ÁNGEL MENA

“Mal”, responde rápidamente cuando se le pregunta cómo lo trata

el calor. De todas maneras, dice que la forma de combatirlo es

tomando “bastante agua y buscando algo de sombra, porque habrá

visto que acá ni sombra tenemos, ni de mañana ni de tarde, porque

acá tenemos que andar para arriba y para abajo todo el día”.

Miguel trabaja cuidando motos y autos desde hace 12 años, hoy lo

encuentra junto con Juan Andrés en calle Sarandí entre Uruguay y

Artigas. Antes de despedirnos nos dice orgulloso, “mire que soy

hincha de Nacional”, como si hubiese sido necesario decirlo, al

verlo con su gorrito y camiseta con los colores de su cuadro y una correa que rodea su

cuello con una libreta de la zona azul colgando con la frase escrita “Salto es Bolso”.

JUAN ANDRÉS

Trabaja en calle Sarandí entre Uruguay y Artigas desde hace 24

años, parece más joven de lo que indica su cédula, “soy del 78”,

nos dice enseguida. “Tratamos de ponernos en la sombra tomando

agua. Cada tanto vamos a la Trouville porque la gente de ahí nos

tira con un refresco, y más o menos la vamos llevando tranquilo

nomás”. Tanto Juan Andrés como Miguel Ángel están todo el día

corriendo de un extremo al otro de la cuadra ante el primer

llamado del conductor de un vehículo que necesita pagar el

tarifado de la zona azul.

MARÍA JOSÉ EMED

Trabaja en calle Uruguay a la altura del 900, a mitad de cuadra,

enfrente de un reconocido supermercado local desde hace casi 11

años. Reconoce que el verano la viene llevando “mal, estamos

desde las 7.30 hasta las 6 de la tarde”, dice que para pelear contra

el sol “ponemos sombrilla, pero ahora no porque se me rompió, y

ponemos cartones” sobre los asientos de las motos que se

encuentran aparcadas, “pero cuando hay mucho viento no los

pongo porque se vuelan, entonces te termina dando más trabajo

porque entre el tema del tarifado y las motos, tenemos que andar

corriendo de un extremo al otro”. En lo personal, se cuida del sol poniéndose “protector y

bebiendo mucha agua, dos litros más o menos por día”.

ENRIQUE CASTILLO

Enrique nos cuenta que hace 5 años trabaja en este oficio de

cuidar motos y autos, hoy se lo ve en calle Ossimani casi Uruguay.

Es más categórico que sus colegas cuando se lo consulta por cómo

lo viene tratando el verano, “terrible, mal, mucho calor”, pese a

que justo en ese rinconcito de la ciudad hay un enorme árbol añejo

que protege a esa esquina con la sombra de su copa, pero el calor

igualmente se hace sentir a toda hora, por lo que toma “mucha

agua y cuando hay sombra, ahí nos metemos”. Hace horario

cortado, llega a su trabajo a las 8.30 hasta las 11 y retorna a las 14 horas quedándose allí hasta las 18 horas.



ANTONIO PERTUSATTI

Antonio trabaja desde hace 11 años en la parada de motos de calle

Larrañaga y Uruguay, pero igualmente se lo ve recorriendo toda la

cuadra por el tarifado. De todas las personas con la que charlamos

para este Informe, fue quien relativizó el calor, “nos trata como

siempre, con este hormazo del hormigón. Pero en invierno es lo

mismo con el frío, porque acá no hay resguardo para nada”. Para

combatir el sol dice que lo único que hace es irse a la sombra, “no

me queda otra”, agregando que toma “agua a cada rato”. Se lo

encuentra todos los días desde las 8 hasta las 12 del mediodía,

volviendo a las 14.30 para irse a las 18.30 o 19 horas.

GAJES DEL OFICIO

Tras la charla formal, Antonio nos contó que hacía poquito que había regresado al trabajo

porque estuvo unos días internado por haber sido atropellado por un motonetista

alcoholizado, cuando se disponía a cruzar la calle en su lugar de trabajo tras cobrar el

tarifado de un vehículo. Nos mostró algunos visibles raspones en sus brazos y alguna

hinchazón en su cabeza y espalda, “me tiró contra la vereda, el médico me dijo que tuve

mucha suerte”.

Anabella Bazzano y Ana Manassi

“Mueren dos uruguayos por semana por cáncer de piel”

Para este Informe, EL PUEBLO consultó a dos médicas dermatólogas, las Doctoras

Anabella Bazzano (Sensa Piel) y Ana Manassi, quienes no escatimaron detalles con tips

para que cuidemos de nuestra piel y salud en este verano.



ANABELLA BAZZANO

¿Cuáles serían las medidas generales que tendríamos que tener en cuenta a la hora de

cuidarnos del sol?

En primer lugar, lo que estamos recomendando desde la Sociedad de Dermatología es

evitar siempre la exposición solar entre las 10 y las 16 horas, siempre buscar la sombra,

cada vez que estemos al aire libre utilizar ropa adecuada, que ahí sería ropa más bien

oscura, de trama apretada, sombrero de ala ancha, lentes de sol. En el caso de los niños,

usar las remeras con tela que viene con protección ultravioleta. También hay que usar

manga larga, cuidarnos, aunque sean días nublados, porque sabemos que a través de las

nubes pasa la radiación ultravioleta. Siempre hay que usar el protector solar en esas áreas

de piel que quedan expuestas al aire libre, tratando de elegir Factor de protección 30 o

más y que diga UV Alto. Hoy en día tenemos también la ventaja de que tanto en

informativos como en prensa escrita y en la oral, están permanentemente dando el Índice

de Radiación Ultravioleta. Siempre que nos digan que el Índice de Radiación Ultravioleta

es mayor a 3, sabemos que sí o sí tenemos que cuidarnos, buscar la sombra y vestirnos

con la ropa adecuada. Si dice más de 7, tenemos que evitar de todas las maneras estar al

aire libre, porque ahí la radiación es máxima y por más que estemos usando estas

precauciones de protector, de ropa y de sombra, no serían suficientes.

¿Por qué es relevante cuidarnos de la exposición del sol?

Porque está claramente demostrado que la radiación ultravioleta es un factor de riesgo

predominante para el cáncer de piel. Hoy día mueren dos uruguayos por semana por

cáncer de piel. Lamentablemente Uruguay es uno de los países con mayor cifra de cáncer

de piel en América Latina.

predominante para el cáncer de piel. Hoy día mueren dos uruguayos por semana por cáncer de piel. Lamentablemente Uruguay es uno de los países con mayor cifra de cáncer de piel en América Latina. ¿Cuáles serían las personas con mayor riesgo frente a la exposición solar?

Las personas que tienen piel clara, que tienen pecas, que son pelirrojas, que tienen ojos

claros, aquellas personas que cada vez que se exponen al sol quedan rojas y nunca logran

el bronceado, las personas que tienen de nacimiento más de 50 lunares, que tengan

antecedentes de cáncer de piel ya sea propio o en su familia. Que tengan alguna

inmunodepresión, por ejemplo, las personas trasplantadas o que tengan VIH, cualquier

patología que genere que su inmunidad esté más baja tienen más riesgo. Las personas que

tienen Parkinson, y aquellas personas que trabajan o hacen deporte o están muchas horas

expuestas al sol, también quienes utilizan camas solares, claramente tienen más riesgo de

contraer el cáncer de piel.

ANA MANASSI

En pleno verano, con mucho calor y un sol a pleno, ¿cuáles son los principales aspectos

que debemos cuidar?

Como se dará cuenta, el sol está muy fuerte, y eso lo podemos ver no solo en nosotros

mismos sino también en las plantas. Los principales factores son cuidarse muchísimo, pero

recordemos que el sol también es salud, tampoco hay que tenerle tanto miedo, de todas

maneras, hay que cuidarse muchísimo, sobre todo en los horarios que tengamos

exposición solar. Hay gente que trabaja el año entero expuesto al sol y tiene que cuidarse

el año entero, ni qué hablar en verano. Tenemos que cuidarnos sobre todo en la ropa y

con protectores solares, pensando siempre el horario que nos hace mucho mal que sería

entre las 10 o 10.30 de la mañana hasta las 4 o 5 de la tarde, ese es el peor horario.

Protegiéndose siempre, se puede disfrutar del sol y del aire libre, que también es salud

mental y física, pero hay que respetar los horarios. Recordemos que el cuerpo tiene

memoria, es decir que hay un daño acumulativo desde que somos niños hasta nuestra

edad adulta, nuestra piel no olvida cuando nos pasamos de la raya con el sol. Hay un mito

entre la gente que cree que mientras más bronceados estemos, más nos protegemos, y

eso no es así. Cuanto más bronceado, es más daño que le estamos haciendo a la piel.