Baby Femenino: se juega en tres canchas el domingo 3 de abril

En el baby fútbol femenino se jugará este domingo 3 de abril la 2ª fecha del Salteño 2022 con todos los partidos, uno por uno:

Cancha de Liga Agraria

15:30 hs. Universitario – Salto Nuevo Sub 13

16:40 hs. Ceibal – Liga Agraria Sub 13

17:50 hs Universitario– Liga Agraria Sub 10

18:50 hs. Remeros – Liga Agraria Sub 16

Cancha de Gladiador

15:30 hs. El Tanque – Gladiador Sub 13

16:40 hs. Peñarol – Gladiador Sub 10

17:40 hs Gladiador – Ceibal Sub 16

18:50 hs. Peñarol – Ceibal Sub 10

Cancha de la Liga Salteña

14:45 hs. Peñarol – Chaná Sub 13

15:55 hs. River Plate – Nacional Sub 13

17:05 hs. Peñarol – Ferro Carril Sub 16

18:15 hs. Chaná – Universitario Sub 16

19:25 hs. Salto Nuevo – Nacional Sub 16

NIÑAS: RESULTADOS DE LA 1ª FECHA EN SUB 13 Y SUB 16

Los resultados de la primera fecha en Sub 13 y Sub 16 (las dos categorías competitivas) fueron:

Sub 13

Peñarol 2 – El Tanque 1

Nacional 5 – Universitario 0

Chaná 3 – Liga Agraria 0

Salto Nuevo 2 – Gladiador 0

Ceibal 2 – River Plate 1

Sub 16

Salto Nuevo 0 – Remeros 0

Chanà 6 – Liga Agraria 1

Universitario 1 – Ceibal 1

Peñarol 2 – El Tanque 0

Ferro Carril 2 – Nacional 1