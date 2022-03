Baby Femenino: se juega en Ceibal y la Liga

En el baby fútbol femenino se jugará este domingo 27 de marzo la 1ª fecha del Salteño 2022 con todos los partidos, uno por uno:

Cancha de Ceibal 1

15:00 hs. Universitario – Ceibal Sub 16

16:10 hs. Salto Nuevo – Remeros Sub 16

17:20 hs Chaná – Liga Agraria Sub 16

18:30 hs. Chaná – Liga Agraria Sub 13

Cancha de Ceibal 2

14:30 hs. Salto Nuevo – Gladiador Sub 13

15:40 hs. Ceibal – Liga Agraria Sub 10

16:40 hs River Plate – Ceibal Sub 13

Cancha de la Liga Salteña

14:30 hs. Peñarol – El Tanque Sub 16

15:40 hs. Ferro Carril – Nacional Sub 16

16:50 hs. El Tanque – Peñarol Sub 13

18:00 hs. Nacional – Universitario Sub 13

19:10 hs. Peñarol – Universitario Sub 10

Libre: Gladiador en Sub 10 y Sub 16.

NO JUEGAN: HINDÙ EN 8 AÑOS Y TIGRE EN 7 AÑOS

El anuncio oficial fue por parte de los delegados de ambas instituciones (Hindú y Tigre) de que no se presentarán a jugar el primero en 8 años y el segundo en 7 años por no contar con los niños suficientes como para conformar un mínimo de jugadores en cada plantel.