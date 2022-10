En el baby fútbol femenino mañana domingo 23 de octubre se jugará una

nueva fecha en dos canchas, Peñarol y la Liga, con todos los partidos:

Cancha de Peñarol

14:00 hs. Peñarol – Universitario Sub 10

15:00 hs. Gladiador – Remeros Sub 16

16:10 hs Ceibal – Gladiador Sub 10

17:10 hs. Peñarol – Universitario Sub 16

Cancha de la Liga Salteña

14:00 hs. Salto Nuevo – Ceibal Sub 16

15:10 hs. El Tanque – Ferro Carril Sub 16

16:20 hs Chana – Nacional Sub 16