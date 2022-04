Baby Femenino: 3ª fecha se juega en tres canchas el domingo 24 de abril

En el baby fútbol femenino se jugará este domingo 24 de abril la 3ª fecha del Salteño 2022 con todos los partidos, uno por uno:

Cancha de Liga Agraria

14:00 hs. Liga Agraria – Remeros Sub 16

15:10 hs. Salto Nuevo – Universitario Sub 13

16:20 hs Ceibal – Liga Agraria Sub 13

17:30 hs. Universitario – Liga Agraria Sub 10

Cancha de Gladiador

15:30 hs. El Tanque – Gladiador Sub 13

16:40 hs. Peñarol – Gladiador Sub 10

17:40 hs Gladiador – Ceibal Sub 16

18:50 hs. Peñarol – Ceibal Sub 10

Cancha de la Liga Salteña

14:45 hs. Peñarol – Chaná Sub 13

15:55 hs. River Plate – Nacional Sub 13

17:05 hs. Peñarol – Ferro Carril Sub 16

18:15 hs. Salto Nuevo – Nacional Sub 16

19:25 hs. Universitario – Nacional Sub 16

6ª FECHA A LA CANCHA DE 6 A 12 AÑOS

La 6ª fecha del Campeonato Salteño de Baby Fútbol temporada 2022 tendrá los siguientes partidos para hoy sábado 23 de abril:

Equipos Cancha Cat.

Universitario Universitario 14:00 hs. 8,9,6,7,10,11,12 años

Rowing



Cerro Cerro 14:00 hs. 8,9,7,6,12,10,11 años

Peñarol



Hindú Hindú C1 – 14:30 hs. 11,10,9,12 años

Nacional C2 – 15:30 hs. 7,6 años



Sud América – Sud América 14:00 hs. 8,9,6,7,10,11,12 años

Deportivo Artigas



Remeros Remeros 14:00 hs. 6,9,10,7,8,11,12 años

Ferro Carril



Libertad Guzmán Cazzaniga 14:00 hs. 9,6,11,7,8,10,12 años

River Plate



Tigre Tigre 13:15 hs. 12,9,10,11,8 años

Ceibal



Liga Agraria Liga Agraria 14:00 hs. 8,9,6,7,10,11,12 años

Saladero



Progreso Julio Pepe Hernández 15:30 hs. 8,9,6,7,10,11,12 años

Sol de América



Salto Nuevo Salto Nuevo 14:00 hs. 6,8,7,12,10,9,11 años

Gladiador



Almagro Margot Huayek 14:00 hs. 8,9,6,10,7,11,12 años

Chaná

Libre: La Blanqueada.

«CANCHA CHICA»: MARTES Y JUEVES AL MEDIODÍA POR AM 1450 ARAPEY.

El programa deportivo «Cancha Chica» que se emite hace 20 años al mediodía por AM 1450 Radio Arapey va los días martes y jueves.

Bajo la conducción y producción de José Luis Toriani Pereira, el programa se ha convertido en un referente a la hora de saber que sucede con el fútbol de los más chicos en Salto.