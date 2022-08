AUVO lanzó su próxima fecha y el TCR South América

Se realizó el lanzamiento de la fecha del próximo fin de semana en el autódromo Víctor Borrat Fabini

de El Pinar, estuvieron presentes: pilotos, autoridades departamentales y nacionales, directivos de

AUVO, de TCR, del automovilismo uruguayo, de la empresa Car One y prensa.

Fue un momento muy ameno, donde los presentes coincidieron en que nuestro automovilismo está

pasando por un buen momento, lo saludable que es la llegada de categorías internacionales de la

talla de TCR South América y también la apuesta de empresas tan prestigiosas como la anfitriona,

apoyando a pilotos uruguayos durante la temporada, en particular a Juan Manuel Casella y Enrique

Maglione, también durante estos días previos estuvieron en exposición todos los autos de la

categoría en las instalaciones de Car One, la empresa apostó fuerte a apoyar a AUVO y a TCR para

ésta fecha.

El Presidente de AUVO, Julio Maglione, agradeció a TCR la confianza depositada en la institución

para las presentaciones en Uruguay, también lo hizo con las autoridades del gobierno y

departamentales por el apoyo constante, resaltando el convenio firmado con la Intendencia

Departamental de Canelones para el inicio del proceso de modernización y actualización del

autódromo Víctor Borrat Fabini de El Pinar.

En la oportunidad se habló también de lo que vendrá en materia deportiva durante la segunda parte

del año, la presencia de AUVO con todas sus categorías en Concordia el primer fin de semana de

octubre y sobre la posibilidad de que llegue a nuestro país el próximo año, el Campeonato Mundial

de Turismos, desde hace tiempo AUVO y TCR South América trabajan para cristalizar lo que sería un

hecho histórico para el deporte motor uruguayo.

Con el lanzamiento de la fecha, empezó oficialmente la actividad, durante la jornada del jueves se

estarán ultimando los detalles organizativos del evento, desde el viernes al domingo la actividad

deportiva sitúa al país a la vanguardia sudamericana con los mejores pilotos uruguayos y de la

región, en lo que será la fecha internacional del año.

URRUTIA NO CORRERÁ EN LO QUE QUEDA DEL AÑO

Santiago Urrutia confirmó este jueves que no correrá más en el Mundial FIA de Turismos 2022 con

un video publicado en sus redes sociales, donde explicó los motivos de esta decisión.

«Tengo que comunicar una noticia muy difícil. El equipo ha decidido retirar los autos por el resto de

la temporada a raíz de los problemas que hemos tenido en los neumáticos, no pudimos correr en

Alemania, tampoco en Italia la última fecha», comenzó diciendo el piloto de Cyan Racing.

El uruguayo de 25 años afirmó que «han habido diferentes reuniones para solucionar este problema

por parte del equipo, pero no tuvimos el mismo feedback de parte de la organización, de la categoría

y de todos los que están involucrados».

«Como miembro de Cyan apruebo esa decisión», comentó, y añadió: «Claramente como piloto uno

quiere correr siempre, pero a veces las prioridades son otras, en este caso la seguridad».

Sobre su temporada, dijo que «venía teniendo un año excelente, gané dos carreras (en Hungría y

Portugal), hice pole position, hice podios todos los fines de semana que corrí, lo que me posicionaba

segundo en el Campeonato».

«La decisión es esta y toca analizar lo que se viene para adelante con el equipo, seguramente vamos

a volver más fuertes el año que viene. No es el fin de mi carrera deportiva, es simplemente una

decisión para esta temporada», concluyó.