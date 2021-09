Autoridades del MGAP participaron en el Lanzamiento de la Zafra Ovina 2021-2022 en Salto

El lanzamiento de la zafra ovina 2021-2022, en el predio de la Asociación Agropecuaria de Salto, estuvo acompañada por el Subsecretario Ignacio Buffa y la Directora Fernanda Maldonado. Durante su discurso, Buffa se refirió a tres aspectos importantes: seguridad rural, la bichera y los ataques de jaurías de perros. En este sentido, manifestó que “a partir de la creación de la Dirección Nacional de Seguridad Rural, quedó demostrado una vocación muy fuerte para considerar que la seguridad rural no era de segunda frente a la seguridad en el pueblo, y las cifras así lo indican, bajando una reducción de todos los delitos, pero especialmente el abigeato”. «Mal se puede producir si se tiene miedo de vivir en el campo y este gobierno ha logrado reducir efectivamente la inseguridad». Acceda a la transmisión al pie de la noticia.



Zafra ovina 2021-2022

La mesa de disertantes estuvo integrada además, por el Presidente del Secretariado Uruguayo de la Lana, Miguel Sanguinetti, el Presidente de la Asociación Agropecuaria de Salto, Ramiro Azambuja y en representación del Plan Estratégico Nacional del Rubro Ovino (Penro) Rodrigo Cabanas.

Buffa subrayó la estrategia que se viene desarrollando en torno a la bichera a través de una propuesta técnica muy sólida, que ofrece una respuesta efectiva y una perspectiva excelente para la erradicación de la enfermedad en nuestro país. “Es un tema que el Poder Ejecutivo está trabajando. La propuesta es muy sólida y técnicamente no hay duda que es factible controlar en gran medida la bichera, ha sido importante la articulación y el trabajo de los productores”.

Agregó, que Cotryba “no dio respuesta a los problemas que hay en el sector, por lo que se desarrolló el Instituto Nacional de Bienestar Animal, que procura ser superador respecto a la Cotryba”. Aclaró que la Cotryba “tenía U$S 40.000 para funcionar y el nuevo instituto tiene U$S 3.000.000, además se centraba en Montevideo, y el INBA está en todo el país. Estamos desarrollando una estrategia de aterrizaje de esta política a través de la coordinación con las intendencias”.

Por su parte, Sanguinetti dijo que a pesar de la situación generada por la pandemia, “el SUL ha seguido brindando todos sus servicios, por lo que se debe dar un reconocimiento a todos los técnicos por esta gran labor que han realizado a pesar de la incertidumbre que todos teníamos”.

Sanguinetti explicó que si bien “la salida de la pandemia está cerca”, en los últimos meses se ha visualizado “una buena y sostenida demanda por los lotes de lanas finas y superfinas a precios interesantes”, pero con “productores de lanas medias y gruesas que tienen acumuladas dos y tres zafras en sus galpones, con la esperanza de vender su producción a mejores precios”.

El Subsecretario del MGAP manifestó también que “al que vendía lana le bajó a la mitad el sueldo; eso es lo que pasó el año pasado debido a la pandemia, porque de 200 millones que se exportaban, en el 2020 fueron 100 millones. Esto hay que bancarlo, y el sector lo bancó”, enfatizó.

Desde el MGAP, el Subsecretario Buffa y la Directora Fernanda Maldonado se comprometieron a apoyar un sector unido y optimista en un año mellicero, con posibilidades de una alta señalada y con buenas perspectivas de crecer tanto en carne como en lana fina.

Destacaron la resiliencia de un sector que soportó no solo la pandemia sino que además, se enfrentó a una caída de las exportaciones del 50% el año pasado. «Este sector es un ejemplo de como la articulación público-privada genera resultados»

El Subsecretario remarcó además el esfuerzo de un gobierno que «entiende» al sector y que ha actuado en consecuencia. “En un año en plena pandemia, muy complejo para el sector y el mundo, en agosto del año pasado se firmó la duplicación de la devolución de impuestos para los tops de lana”.

Subrayó la enorme importancia social de un rubro que se está desarrollando en todo el país y que ofrece una salida económica rentable para muchos productores. Además destacó el rol de toda la institucionalidad agropecuaria en la promoción del crecimiento del sector.

En su exposición, Rodrigo Cabanas, de Frigorífico San Jacinto, reafirmó que si bien este es el segundo año con el lanzamiento de la zafra en pandemia, “estamos con una mirada más optimista que la que teníamos el año pasado, con algo más de certezas”.

Cabanas recordó que más del 90% de la producción del rubro ovino se destina al exterior, tanto en carne como en lana. “En la lana sabemos que la caída de la demanda internacional ha impactado fuertemente, con un sector topista que ha disminuido casi a la mitad sus exportaciones”. Si bien reconoció que es muy difícil saber cómo se comportará el mercado de la lana en los próximos meses, dijo que “hay visiones más optimistas”.

Por su parte, el Presidente de la Asociación Agropecuaria de Salto, Ramiro Azambuja, enfatizó que Salto “es el departamento con más lanares del país, adaptado a suelos muy superficiales donde cualquier otro rubro sería casi imposible, controla en forma ecológica las malezas y nos sigue dando su lana y corderos. Siempre ha sido una buena alternativa para aquellos que recién empiezan, ya que tiene un muy buen retorno de la inversión y en un corto período de tiempo”.

Azambuja subrayó la necesidad de acceder a nuevos mercados, tratados comerciales con preferencias arancelarias, y vender productos con mayor valor agregado. “Las majadas tienen que volver a zonas donde siempre cumplieron un rol importante en la economía de los predios, sea aprovechando semilleros de tréboles en la cuenca arrocera, como los puentes verdes en los departamentos más agrícolas del país”. “Las buenas prácticas de manejo, predio ecológico, etc., deben ser más promocionadas, y podemos soñar en un futuro con que todo Uruguay sea visto como un gran predio certificado. Que al momento de la compra, una persona en Shangai o Estocolmo vea el diferencial y elija una prenda hecha con materiales uruguayos porque sabe que en ese país se trata bien a la oveja”.

En este sentido, el jerarca del MGAP reconoció el trabajo que hace la Unidad de Asuntos Internacionales del MGAP junto a Cancillería, INAC y los sectores privados para lograr las «llaves sanitarias» que nos permitan el acceso a nuevos mercados.