Autoconvocados en defensa del NO organizan Marcha del 6 M

“Por el Uruguay que queremos”

El domingo 6 de marzo, en todas las capitales departamentales, a la misma hora, y con la misma proclama, se realizará la denominada Marcha del 6M, de los auto convocados en defensa del NO. La consigna es “Por el Uruguay que queremos” y es una movilización impulsada po ciudadanos auto convocados, de todos los partidos que componen la movilización multicolor y por personas sin partidos pero que quieren apoyar el mantenimiento en todos sus términos de la Ley de Urgente Consideración (LUC). Este grupo de auto convocados, en su esencia, es el mismo que conformó una escolta a caballo cuando asumiera la Presidencia Luis Lacalle Pou el 1° de marzo de 2020. En aquella oportunidad fueron más de mil caballos que marcharon detrás del Presidente Lacalle Pou durante la ceremonia protocolar de asunción. La escolta gaucha se sumó, ese dia a la tradicional marcha del Cuerpo de Blandengues.

En esta oportunidad, la intención es la de apoyar al gobierno del Presidente Lacalle Pou, y defender los artículos de la LUC que están cuestionados y que quieren ser derogados por sindicatos y partidos de la oposición.

Una de las cosas que los organizadores de esta Marcha 6M aclararon en todo el país, es que todos los que deseen participar pueden hacerlo, a pie, en moto, en auto, a caballo, camiones, camionetas, incluso con maquinaria agrícola. Los referentes en Salto , Alejandro Rovira, Diego Henderson y Jorge Kemay, brindaron detalles e información respecto a esta movilización nacional. “Estamos convocando para una marcha ciudadana que vamos a realizar el 6 de marzo. La organización central de esto, nace un poco la idea, con la misma gente que organizamos la escolta presidencial cuando asumió el gobierno actual en marzo de 2020, de ahí quedó un grupo de gente , los referentes departamentales en todo el país. Esa organización anduvo muy bien, logramos meter unos 4 mil caballos en Montevideo, y hoy entendemos que ante una instancia de referendum a nivel nacional , teniamos que movilizarnos, marchar de nuevo y salir a las calles “ explicó en principio Alejandro Rovira. “Vamos a marchar el domingo 6 de marzo en las 19 capitales departamentales , defendiendo la LUC, llamando a votar por el NO, pero también expresamente apoyando al gobierno de coalisión y puntualmente a la figura del presidente.” Rovira aclaró que la convocatoria es para las 10:30 de la mañana en las plazas principales de las capitales departamentales, en cada lugar con un recorrido propio. En Salto en punto de encuentro será plaza Artigas.

PORQUE DEFENDER LA LUC

Alfredo Rovira ennumeró los argumentos del porqué de la defensa de los artículos de la LUC que se pondrán a consideración de la ciudadanía. “ Entendemos que hay dos puntos fundamentales que ocupan la mayoría del articulado que son seguridad pública y enseñanza, bàsico para nosotros. Y despùes hay otra serie de artículos que resumiéndolos nos dan más libertad, la libertad finanicera de donde cobrar nuestro sueldo si en un cajero o en la mano. Más libertad a la hora de poder alquilar sin garantías, más libertad porque tenemos más seguridad. Más libertad en la enseñanza” En cuanto a la defensa del gobierno y a la figura del presidente Rovira manifestó que hay que reconocer lo que está bien hecho, “con indicadores macroeconomicos que están indicando un buen rumbo, se generó más empleo , creció el PBI a niveles que nadie preveía , hay una menor desocupación e indices de probreza, la inflación viene peleada pero dentro de los rangos meta, son indicadores macros que señalan que se va bien” Todo esto estará en una proclama que se leerá ese día.

También se darán a conocer algunos reclamos, segùn informó Rovira. “Entendemos que hay cosas en el debe, a partir del 28 hay que poner el pie en el acelerador a fondo en reformas estructurales que están en el debe hace años en el país . Seguimos siendo un país caro, tenemos que ser más competitivos , esa mejora se va a traducir en el resultado de las empresas, las industrias y los productores rurales, pero sobre todo se tiene que traducir en la población, tiene que llegar al bolsillo de la gente. Somos un paìs caro para el productor que compra sus insumos, para las industrias pero también para la señora o el jubilado que compra 1 kg de arroz en el almacén. Ese bienestar tiene que llegar al bolsillo de todos los ciudadanos”

DE LA MARCHA-

En nuestra ciudad se concentrará en la Agropecuaria de Salto y se partirá desde allí a las 8.30 para llegar a la plaza a las 10.00js. Arranca la caballería y luego se sumaràn autos y otros vehiculos, y se espera la participacón entre 150 a 200 caballos.

Las personas que concurran a pie deberán concurrir directamente a plaza Artigas.

Se convoca sobre todo a los indecisos a escuchar la proclama , “escuchar otra campana fuera de quienes argumentan politicamente por el SI o por el NO”, dijeron los referentes del grupo organizador.

“Nosotros iremos con el pabellón nacional pero los distintos partidos pueden llevar sus banderas” explicaron.

«JORGE KEMAYD :“CONVOCAMOS A LOS QUE NO SE

MANIFIESTAN”

Los organizadores de la marcha del 6 de marzo por el NO, llaman a participar a aquellos que no se manifiestan. Jorge Kemayd apuntó a los indecisos sosteniendo que “ creo que es bueno resaltar que muchos de los temas que reclamábamos cuando fueron las elecciones que llevaron a un cambio de gobierno, hoy quedaron en segundo plano, fundamentalmente porque fueron solucionados. La seguridad para los que estamos afuera fue solucionado , porque antes era el de estar alerta de noche cuidando con grupos de wsap , controlando por la gente que andaba robando, eso no es un problema hoy y no queremos retroceder. Si le sacamos el respaldo a la policía vuelve a surgir el problema de inseguridad”.

“Nosotros no solo estamos pidiendo que no sea un paso para atrás ,sino que redoblamos la apuesta y le vamos a pedir al gobierno que a su vez de un paso más arriba para dar el salto que necesitamos”.

Por último dijo que “es bueno que la gente de trabajo, la que no se mueve, que es la misma que se ve complicada cuando no lo dejan entrar a su trabajo cuando hay un paro, esa gente que se quiere cambiar de plan con su número telefónico, esa gente que pueda cobrar su sueldo como quiera, porque en campaña no hay cajeros y la gente tenia que venir a cobrar a Salto y ya hacía un surtido desfavorenciando al comercio local, esa gente estamos convocando”