AUTE denuncia avance privatizador del ente

En conferencia de prensa desarrollada en la sede del PIT-CNT, el presidente de la central sindical, Marcelo Abdala y el secretario general de la Agrupación UTE (AUTE) Gonzalo Castelgrande, denunciaron los perjuicios contra la UTE y contra la población en general, a partir del impacto en las tarifas de los hogares, como consecuencia de la aprobación del Decreto 242/023 del Ministerio de Industrias, por el que se autoriza la venta de energía eléctrica de productores privados a otras empresas.

La Administración del Mercado Eléctrico con el visto bueno del Ministerio de Industria y Energía dio luz verde para que los productores privados de energía en base a la biomasa, eólica y fotovoltaica, vendan directamente a grandes consumidores, en desmedro de UTE que sigue produciendo en base a fuentes hidráulicas y térmicas.

Se calcula que los grandes consumidores son menos de 500 clientes que consumen un 25% de la energía y representan el 0,03% de los clientes a nivel nacional que a mediano plazo podrían dejar de ser clientes de UTE y los primeros 100 beneficiados ocasionarían una pérdida de 50 millones de dólares al organismo, que lo recuperarían aumentado la tarifa a los hogares y a los comercios entre un 7 y 9%.

Un antecedente surgió en junio de este año cuando Montevideo Refrescos S. A. firmó un contrato con un productor fotovoltaico (Neysla S.A) para el suministro de energía de su planta ubicada en Camino Carrasco. Los trabajadores tienen pensado recurrir ante las justicia para imponer un recurso contra el Decreto del gobierno. Este proceso de debilitar las empresas del Estado no es patrimonio exclusivo de UTE, ya que sigue el mismo camino de ANCAP y ANTEL, pero en el caso del Ente energético, dos de sus directores Fernanda Cardona y Enrique Pées Boz denuncian el proceso privatizador en camino. Pées Boz, opinó sobre el decreto del Poder Ejecutivo aprobado el 8 de agosto que permite que los grandes clientes de UTE puedan contratar suministro de energía a los privados,. A su entender la iniciativa significa «la culminación de un largo proceso de privatización de la energía eléctrica en Uruguay». Pées Boz remarcó que con el decreto del Poder Ejecutivo se estima que “UTE podrá perder hasta US$ 280 millones anuales, que corresponde a la facturación actual de los 470 grandes clientes a los cuales se le facilita la salida”. Ante esta situación, opinó que UTE optará por subir las tarifas para poder sobrevivir. “Estos privados van por la fácil. Van por 470 clientes para embolsarse US$ 280 millones anuales. No le interesa lo que usted consuma o lo que yo consuma. Es decir, los 1.6 millones de clientes residenciales van a seguir atados a UTE y ahora con una tarifa que necesariamente va a tener que aumentar un 10% o más, por encima de la inflación, para compensar los ingresos que UTE va a perder”, expresó.

En tanto el presidente del PIT-CNT Marcelo Abdala subrayó la importancia estratégica que tendrá la participacion masiva de trabajadoras y trabajadores en la actividad que se desarrollará el próximi martes 22, inicialmente en la concentración de la explanada de la Universidad y posteriormente, en la marcha hacia el MEF. «Nosotros hemos criticado el afán privatizador de este gobierno, con un método distinto, al de Lalalle padre, pero con el accionar claro de que permanentemente se está tratando de carcomer nuestras empresas públicas, y esto lo que despierta es el planteo, la alternativa, la resistencia y la lucha del movimiento obrero y popular», sentenció.