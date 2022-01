Australian Open: el uruguayo Behar sigue en carrera

Ariel Behar, único representante uruguayo en el Australian Open tras confirmarse la baja de Pablo Cuevas por covid-19, debutó con victoria en la madrugada de este jueves junto al ecuatoriano Gonzalo Escobar, con quien vivió una gran temporada 2021.

La dupla sudamericana, 15.ª cabeza de serie del primer torneo grande del año, se impuso 6-4 y 7-5 al serbio Tomislav Brkic y al bosnio Nikola Cacic, luego de una hora y 36 minutos de partido. Lograron tres quiebres de servicio y sufrieron sólo uno.

Los próximos rivales del uruguayo y el ecuatoriano serán los alemanes Dominik Koepfer y Jan Lennard Struff, quienes vienen de vencer a los serbios Filip Krajinovic y Matej Sabanov por un doble 6-3 en apenas 64 minutos.

La dupla ganadora de ese partido jugará en tercera ronda con los locales Thanasi Kokkinakis y Nick Kyrgios o los croatas Mate Pavic y Nikola Metkic, primero y segundo del ranking de dobles de la ATP, respectivamente.

Esta es la tercera participación de Behar en el cuadro principal del Australian Open y la primera vez que supera el debut, luego de haber caído en 2020 y 2021. A nivel de Grand Slam, su mejor actuación fue la tercera ronda de Wimbledon el año pasado.

DJOKOVIC EL ACCIONISTA

El número uno del tenis Novak Djokovic, recientemente expulsado de Australia tras un conflicto decidido en los tribunales sobre su estatus vacunal, es cofundador y accionista mayoritario de una empresa biotecnológica que trabaja en un tratamiento contra el covid-19, explicó el miércoles el director de la misma.

«Es uno de los fundadores de mi compañía, creada en junio de 2020», indicó a la AFP Ivan Loncarevic, director de la empresa danesa QuantBioRes.

Los estatutos de la empresa biotecnológica muestran que Djokovic y su esposa Jelena poseen entre los dos el 80% de QuantBioRes, que emplea a una veintena de personas en Dinamarca, Eslovenia, Australia y Reino Unido.

«Nuestro objetivo es desarrollar una nueva tecnología para combatir los virus y las baceterias resistentes y hemos decidido utilizar el covid como vitrina», explicó.

«Si lo conseguimos con el covid-19, lo lograremos con todos los demás virus», añadió.

La sociedad planea lanzar ensayos clínicos en Gran Bretaña a mediados de este año, precisó Loncarevic. Novak Djokovic, no vacunado contra el covid-19, no cumplió con los requisitos de estar vacunado con la pauta completa fijados por Australia y su visado fue cancelado. Tras unos días de conflicto, los tribunales confirmaron la expulsión y el tenista abandonó Melbourne el domingo, sin poder tomar parte en el Abierto de Australia, el primer Grand Slam del año.

Contactado por la AFP, el portavoz de Novak Djokovic no deseó hacer comentarios sobre su participación en la empresa danesa.