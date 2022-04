Australia vuelve al calendario de F1

El monegasco Charles Leclerc (Ferrari), líder del Mundial de Fórmula Uno, marcó el mejor tiempo este viernes en la primera jornada de entrenamientos libres para el Gran Premio de Australia, el tercero del año, que se disputa en el circuito semiurbano de Albert Park de Melbourne. La clasificación será el sábado y la carrera el domingo a las 2 AM de Uruguay (televisa Star +).

Mercedes no levanta su nivel.



El neerlandés Max Verstappen (Red Bull) marcó el segundo mejor tiempo y los españoles Carlos Sainz (Ferrari) y Fernando Alonso (Alpine) quedaron tercero y cuarto, respectivamente; con el mexicano Sergio Pérez (Red Bull) como quinto.

Leclerc, de 24 años, ganador en Baréin y segundo en Arabia Saudita, lidera el primer Mundial de la ‘nueva era’ de la F1 con 45 puntos, 12 más que Sainz. Firmó su vuelta rápida de los ensayos en la segunda sesión, en la que se marcaron los mejores tiempos.

El piloto del principado de la Costa Azul cubrió -al igual que el resto, con neumático blando, antes de hacer simulación de carrera en tandas largas- los 5.303 metros de la pista australiana en un minuto, 18 segundos y 978 milésimas, 245 menos que el neerlandés Verstappen último campeón mundial tras destronar al séptuple campeón mundial Lewis Hamilton.

El inglés no pasó del decimotercer tiempo este viernes con su Mercedes, escudería ganadora de los últimos ocho Mundiales de constructores y principal afectada, de momento, por el cambio de reglamentación.

Australia vuelve al calendario después de que hace dos años reventase por los aires el posteriormente re-configurado Mundial de 2019, a causa de la pandemia del covid-19. Melbourne, que iba a acoger, en marzo de ese año, la primera prueba del campeonato, acabó suspendiéndola poco antes del horario en el que hubieran arrancado los entrenamientos libres, con todos los equipos desplazados a Oceanía y después de que comenzasen a producirse los primeros positivos por coronavirus.

Vuelve todo a la normalidad

La normalidad parece volver poco a poco a la categoría reina, en la que, a las primeras de cambio y en espera de evoluciones y desarrollos, se vislumbra que Ferrari, la escudería más laureada de la historia -y con ella, Sainz- puede soñar con volver a saborear los éxitos de antaño. Al tiempo que Mercedes, la gran dominadora de los pasados ocho años -en los que festejó seis de los siete títulos de ‘Sir’ Lewis, que ganó el primero en 2008, con McLaren-, parece que aún no ha dado con la tecla.

George Russell, ex-Williams y nuevo compañero de su compatriota Hamilton, tampoco se inscribió entre los primeros diez en la tabla de tiempos, al acabar la jornada con el undécimo crono. Y si el excéntrico y espectacular campeón de Stevenage acabó el día a segundo y medio de Leclerc, el prometedor Russell lo hizo a un segundo y 234 milésimas.

El alemán Sebastian Vettel (Aston Martin), que se había perdido las dos primeras carreras del año a causa de sendos positivos por covid-19, regresó este fin de semana al campeonato que se adjudicó en cuatro ocasiones (2010-13, con Red Bull). Pero lo hizo sin demasiada suerte, ya que no pudo rodar en el segundo ensayo, después de romper motor en el primero, en un percance que provocó una de las dos banderas rojas de la sesión matinal.

La otra la motivó la retirada de pista de una de las piezas que se soltó del coche del mexicano Pérez, que pretende invertir su suerte en ‘Down Under’, tras haber sido perseguido por el infortunio en las dos primeras carreras. El bravo piloto tapatío sólo pudo ser cuarto en Yeda -perjudicado claramente por un coche de seguridad, cuando apuntaba a su tercera victoria en F1-, después de abandonar en la última vuelta de la prueba inaugural, cuando rodaba tercero en Sakhir.

‘Checo’ firmó el quinto tiempo en la remozada pista de Albert Park, más rápida, al eliminarse una chicana, como quedó claro este viernes, al rodarse, con coches más pesados y más lentos, más deprisa que hace tres años. En una jornada en la que en Australia se habló español y en la que Alonso, noveno en el primer libre, acabó la jornada justo por detrás de su compatriota Sainz.

Los horarios:

Sábado

13h00-14h00 (03h00-04h00 GMT): Tercera sesión de los entrenamientos libres

16h00-17h00 (06h00-07h00 GMT): Clasificación

Domingo:

15h00 (05h00 GMT): Salida del Gran Premio (58 vueltas de 5.278 km alrededor de 2 horas de carrera)